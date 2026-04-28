28 апреля 2026 16:55 Из снабженца — в цари? Что известно о тюменском двойнике Николая II

В Сети завирусилось видео, которое многие сначала приняли за постановку. На кадрах мужчина, поразительно похожий на Николая II, заходит в парикмахерскую. Барбер, который берется за стрижку, вызывает ассоциации с Григорием Распутиным. Ролик набрал миллионы просмотров, а комментарии под ним стали отдельным шоу. Рассказываем, кто же такой главный герой видео.

Двойником императора оказался реальный человек — Владимир Третьяков из Тюмени. По профессии он снабженец и до вирусного видео жил обычной жизнью. Его внешность — черты лица и борода — очень напоминает Николая II. О сходстве с императором ему говорили только бабушка жены и несколько знакомых. Но после того самого ролика он проснулся знаменитым.

Третьяков стал известным «живым» воплощением исторического образа в современных трендах. Но к собственной внезапной славе он относится спокойно и даже с легкой осторожностью, сообщил Life.ru.

На улице никогда никаких реакций не было. Никогда не задумывался об этом, принимал как интересный факт и не более. Владимир

Идею с роликом подал барбер Сейран Насирли, которого сразу окрестили Распутиным. Но история вирусного видео началась в январе и не в барбершопе, а в Тобольске. Тогда Третьяков с друзьями посетил музей семьи Романовых. Там Сейран и понял: этот образ нужно запечатлеть на камеру.

Интересно Николай II — последний российский император из династии Романовых. Его правление длилось с 20 октября (1 ноября по новому стилю) 1894 года до 2 (15) марта 1917 года. Он также носил титулы царя Польского и великого князя Финляндского.

«Еще в прошлом, 2025 году, начали все говорить, что Вова похож на Николая Второго — его окружение, коллеги на работе. Пообщавшись со мной, решили отращивать усы», — рассказал он в беседе с Life.ru. Поездка в Тобольск стала ключевым событием. Сейран был в шоке оттого, насколько сильно его друг похож на императора, когда тот стоял рядом с портретами Николая II.

Тут-то и родился рилс — я понял, что это надо показать народу. Сейран

Вернувшись в Тюмень, Третьяков пришел на стрижку. Сейран снял процесс, смонтировал видео и выложил его в соцсети.

Сейчас Третьяков уже снимает новые рилсы на тему своей схожести с царем. Даже признается, что был бы не против сыграть в кино. Некоторые бренды уже проявили интерес и предложили Владимиру сотрудничество. В комментариях пользователи советуют Владимиру не приезжать в Екатеринбург, просят прощения у «царя-батюшки». «Вот и не верь после этого в реинкарнации и предназначение душ. Надо сделать ДНК-тест. Может, он действительно родственник царя», — отмечают они. Некоторые даже шутили, спрашивали, кто хочет замуж за Николая II.