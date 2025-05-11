Сегодня 12:21 Жалят, потому что злые. Что делать при укусе осы и когда вызывать скорую 0 0 0 Фото: Hendrik Schmidt / www.globallookpress.com Интересное

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С приходом тепла настает время пикников и прогулок на природе. Омрачить отдых на свежем воздухе могут осы: их укусы не только болезненны, но и могут вызвать острую аллергическую реакцию. Как правильно оказать первую помощь, если насекомое все-таки ужалило, и какие ошибки могут усугубить ситуацию — в материале 360.ru.

Почему осы жалят и чем это опасно Осы — агрессивные насекомые, особенно в конце лета, когда активно ищут пищу. В отличие от пчел, они не теряют жало после укуса и могут жалить многократно. Их яд содержит гистамин, ацетилхолин и другие вещества, вызывающие болезненные ощущения, воспаление и аллергические реакции. Укус осы ощущается как резкая жгучая боль, за которой следует покраснение и отек кожи. Для большинства людей укус ограничивается местной реакцией: зудом и припухлостью, которые проходят за несколько дней. Однако у 1-2% людей развивается аллергия на яд ос, вплоть до анафилактического шока — состояния, угрожающего жизни. Дети, пожилые и аллергики находятся в группе риска. Многократные укусы, особенно более 10, могут вызвать токсическую реакцию, сопровождающуюся слабостью, тошнотой и повышением температуры.

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Что делать сразу после укуса осы Быстрая реакция на укус осы помогает уменьшить боль и предотвратить осложнения. Первое, что нужно сделать, — покинуть место, где произошел укус, чтобы избежать повторных атак. Осы часто защищают гнездо и могут напасть снова. Не размахивайте руками и не пытайтесь раздавить насекомое — это только спровоцирует агрессию. Осмотрите место укуса. Если жало осталось в коже (хотя это редко для ос), аккуратно удалите его пинцетом, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить больше яда. Промойте ранку чистой водой с мылом, чтобы снизить риск инфекции. Затем приложите холодный компресс — лед, завернутый в ткань, или холодную бутылку воды. Холод сужает сосуды, уменьшает отек и снимает боль. Держите компресс 10-15 минут.

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Чего нельзя делать при укусе осы Ошибки при оказании первой помощи могут усилить дискомфорт или привести к осложнениям. При растирании или расчесывании места укуса яд быстрее распространяется в тканях, усиливая воспаление и повышая риск занесения инфекции. Не пытайтесь выдавить его пальцами: это травмирует кожу и увеличивает отек. Вторая ошибка — прикладывание тепла к месту укуса. Тепло усиливает кровоток, что тоже ускоряет распространение яда и увеличивает припухлость. Избегайте горячих компрессов или ванн в первые часы после укуса. Использовать спиртосодержащие растворы, такие как водка или одеколон, для обработки ранки тоже нельзя. Спирт раздражает кожу и может усилить воспаление. Игнорировать симптомы аллергии опасно. Если после укуса появляются одышка, головокружение, отек лица или горла, немедленно вызывайте скорую помощь. Задержка в таких случаях стоит дорого. Пить алкоголь для «обезболивания» не стоит — это может усилить токсическое действие яда и затруднить диагностику.

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Первая помощь при укусе осы После промывания и охлаждения места укуса можно принять меры для снятия симптомов. Если боль сильная, примите безрецептурный анальгетик, например ибупрофен или парацетамол. Эти препараты также уменьшают воспаление. При зуде и покраснении нанесите антигистаминный гель. Он снимет аллергическую реакцию и успокоит кожу. Если у человека, которого ужалила оса, уже была аллергия на укусы насекомых, стоит принять антигистаминные препараты — они предотвратят системную реакцию. При анафилаксии, когда появляются затрудненное дыхание, падение давления или потеря сознания, немедленно введите адреналин и вызовите скорую помощь. До приезда врачей уложите пострадавшего, приподняв ноги, чтобы улучшить кровоток к сердцу.

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Лекарства для лечения последствий укуса Медикаментозное лечение укусов ос направлено на снятие боли, воспаления и аллергических реакций. Антигистаминные препараты в таблетках эффективны при зуде и отеке. Для местного применения подойдут мази с гидрокортизоном или декспантенолом, которые уменьшают воспаление и ускоряют заживление. При сильном отеке врач может назначить короткий курс кортикостероидов. Если место укуса инфицировалось (появились нагноение, сильное покраснение), потребуются антибактериальные мази, например левомеколь, или системные антибиотики по назначению врача. При множественных укусах или токсической реакции может быть необходима госпитализация для внутривенного введения жидкостей и контроля состояния. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом лечения, особенно если симптомы не проходят через два-три дня.

Фото: РИА «Новости»

Народные средства: что помогает, а что вредит Народные методы часто применяют для облегчения симптомов укуса осы, но их эффективность варьируется. Один из популярных способов — прикладывание разрезанного лука или чеснока к месту укуса. Эти продукты содержат вещества, которые могут уменьшить воспаление, но их запах и раздражающее действие иногда вызывают дискомфорт. Более безопасный вариант — компресс из раствора пищевой соды (чайная ложка на стакан воды). Сода нейтрализует кислотность яда и снимает зуд. Лист подорожника или алоэ, размятый до выделения сока, также может успокоить кожу и уменьшить отек. Настой ромашки или календулы, используемый для протирания ранки, обладает противовоспалительным эффектом. Избегайте сомнительных методов, таких как прикладывание земли или глины, — это повышает риск инфекции. Не наносите мед или жир, так как они создают среду для размножения бактерий.

Фото: РИА «Новости»

Когда обращаться к врачу Большинство укусов ос проходят самостоятельно, но есть ситуации, требующие медицинской помощи. Немедленно вызывайте скорую, если после укуса появляются признаки анафилаксии: отек горла, затрудненное дыхание, сильное головокружение, учащенное сердцебиение. Множественные укусы (более 10) также требуют наблюдения врача из-за риска токсической реакции. Обратитесь к врачу, если отек увеличивается через 24 часа, место укуса сильно покраснело или начало гноиться. Лихорадка, слабость или боль в мышцах после укуса могут указывать на системную реакцию или инфекцию. Дети и пожилые люди нуждаются в особом внимании: их организм хуже справляется с ядом.

Фото: РИА «Новости»

Как избежать укусов ос Профилактика укусов ос начинается с осторожности. Избегайте яркой одежды и сладких ароматов (парфюм, лосьоны), которые привлекают насекомых. Не ешьте сладости и фрукты на открытом воздухе: осы слетаются на сахар. Закрывайте напитки и пищу на пикниках, используйте крышки или сетки. Если оса села на кожу, не отмахивайтесь, а аккуратно сдуйте ее или отойдите. Осмотрите место отдыха перед тем, как расположиться: осы часто строят гнезда в кустах, под навесами или в земле. Если вы нашли гнездо, не пытайтесь уничтожить его самостоятельно — обратитесь к профессионалам. Носите закрытую обувь и одежду, особенно в высокой траве. Средства с репеллентами против ос не всегда эффективны, но спреи на основе эфирных масел (мята, эвкалипт) могут отпугнуть насекомых. Укусы ос — неприятный, но чаще всего преодолимый опыт. Знание правил первой помощи, выбора лекарств и народных средств, а также избежание ошибок помогут быстро справиться с последствиями.