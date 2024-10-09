Черноплодная рябина: что приготовить из нее на зиму
Черноплодная рябина, или арония — это не только красивое, но и полезное растение. Ее плоды богаты витаминами и минералами, имеют приятный кисло-сладкий вкус. Как сохранить черноплодную рябину на зиму и что из нее можно приготовить, выяснил 360.ru.
Топ-3 рецепта из черноплодной рябины на зиму
Из черноплодной рябины можно приготовить много вкусных и питательных напитков и блюд. Вот некоторые из них.
Варенье из рябины с фруктами
Ингредиенты:
- 500 граммов рябины черноплодной;
- 250 граммов сливы;
- 250 граммов яблок;
- 50 листов вишни;
- 500 граммов сахара;
- 500 миллилитров воды;
- три столовые ложки лимонного сока.
Рябину отделить от веточек, листья вишни вымыть и обсушить. Налить воду в емкость, добавить вишневые листы, поставить на огонь, довести до кипения и варить 15-20 минут. Отвар процедить, к нему добавить рябину, сахар. Помешивая, довести до кипения.
Через три минуты снять с огня, накрыть полотенцем, остудить. Из слив извлечь косточки, порезать. Из яблок удалить сердцевину, очистить и нарезать.
Остывшую рябину поставить на огонь, добавить сливы и яблоки. Довести до кипения, варить на медленном огне 10 минут, помешивая. Снять с огня и остудить в течение шести-восьми часов. После этого вновь поставить на огонь, добавить лимонный сок и после закипания варить еще 15 минут.
Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками. Оставить остывать в прохладном месте.
Настойка из черноплодки
Для напитка потребуется:
- один стакан свежей черноплодной рябины;
- одна чайная ложка цедры апельсина;
- 500 миллилитров водки.
Ягоды промыть и просушить. Каждую ягоду проткнуть зубочисткой или вилкой — это обязательно. В банку сложить подготовленные ягоды, цедру, залить водкой.
Дать настояться от двух недель до месяца, каждый день следует встряхивать. Перед подачей нужно процедить настойку.
Пирог-перевертыш «Арония»
Для пирога потребуется:
- два стакана черноплодки;
- один стакан овсяных хлопьев;
- один стакан пшеничной муки;
- 100 граммов сливочного масла;
- три яйца;
- 130 граммов йогурта;
- половина стакана сахара;
- одна чайная ложка разрыхлителя.
Дно силиконовой формы присыпать тремя столовыми ложками сахара, сверху выложить черноплодку, затем — кусочки сливочного масла. Для теста взбить размягченное масло, яйца, сахар и йогурт.
Добавить овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Тесто выложить ровным слоем на ягоды. Выпекать при 160 градусах 35-40 минут. Пирог остудить, с помощью тарелки перевернуть.
Чем полезна арония и когда ее лучше собирать
Витамины в черноплодке
Плоды черноплодной рябины богаты витаминами и минералами. В них содержатся витамины C, P, E, K, B1, B2, B6, бета-каротин, пектины, дубильные вещества, органические кислоты, макро- и микроэлементы.
Кому полезна арония
Арония обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Она может помочь при гипертонии и сахарном диабете.
Когда лучше собирать и как хранить ягоды
Чтобы сохранить все полезные свойства аронии, ее лучше собирать до наступления заморозков. После морозов ягоды могут стать менее вкусными и полезными. Однако некоторые люди предпочитают собирать аронию после заморозков, так как считают, что после этого она становится слаще.
Кому противопоказана черноплодная рябина
Употребление черноплодки в пищу может быть противопоказано при некоторых заболеваниях. Так, не рекомендуется есть ягоды аронии людям с повышенной свертываемостью крови, тромбозами и тромбофлебитами. Помимо этого, стоит ограничить употребление черноплодной рябины при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидном гастрите и других заболеваниях ЖКТ.
Перед употреблением ягод черноплодной рябины в лечебных целях проконсультируйтесь с врачом.