Сегодня 17:44 Черноплодная рябина: что приготовить из нее на зиму 0 0 0 Фото: Soeren Stache/ZB / Global Look Press Интересное

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Черноплодная рябина, или арония — это не только красивое, но и полезное растение. Ее плоды богаты витаминами и минералами, имеют приятный кисло-сладкий вкус. Как сохранить черноплодную рябину на зиму и что из нее можно приготовить, выяснил 360.ru.

Топ-3 рецепта из черноплодной рябины на зиму Из черноплодной рябины можно приготовить много вкусных и питательных напитков и блюд. Вот некоторые из них. Варенье из рябины с фруктами Ингредиенты: 500 граммов рябины черноплодной;

250 граммов сливы;

250 граммов яблок;

50 листов вишни;

500 граммов сахара;

500 миллилитров воды;

три столовые ложки лимонного сока. Рябину отделить от веточек, листья вишни вымыть и обсушить. Налить воду в емкость, добавить вишневые листы, поставить на огонь, довести до кипения и варить 15-20 минут. Отвар процедить, к нему добавить рябину, сахар. Помешивая, довести до кипения. Через три минуты снять с огня, накрыть полотенцем, остудить. Из слив извлечь косточки, порезать. Из яблок удалить сердцевину, очистить и нарезать.

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Остывшую рябину поставить на огонь, добавить сливы и яблоки. Довести до кипения, варить на медленном огне 10 минут, помешивая. Снять с огня и остудить в течение шести-восьми часов. После этого вновь поставить на огонь, добавить лимонный сок и после закипания варить еще 15 минут. Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам и плотно закрыть крышками. Оставить остывать в прохладном месте.

Настойка из черноплодки Для напитка потребуется: один стакан свежей черноплодной рябины;

одна чайная ложка цедры апельсина;

500 миллилитров водки. Ягоды промыть и просушить. Каждую ягоду проткнуть зубочисткой или вилкой — это обязательно. В банку сложить подготовленные ягоды, цедру, залить водкой. Дать настояться от двух недель до месяца, каждый день следует встряхивать. Перед подачей нужно процедить настойку.

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Пирог-перевертыш «Арония» Для пирога потребуется: два стакана черноплодки;

один стакан овсяных хлопьев;

один стакан пшеничной муки;

100 граммов сливочного масла;

три яйца;

130 граммов йогурта;

половина стакана сахара;

одна чайная ложка разрыхлителя. Дно силиконовой формы присыпать тремя столовыми ложками сахара, сверху выложить черноплодку, затем — кусочки сливочного масла. Для теста взбить размягченное масло, яйца, сахар и йогурт. Добавить овсяные хлопья, муку и разрыхлитель. Тесто выложить ровным слоем на ягоды. Выпекать при 160 градусах 35-40 минут. Пирог остудить, с помощью тарелки перевернуть.

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Чем полезна арония и когда ее лучше собирать Витамины в черноплодке Плоды черноплодной рябины богаты витаминами и минералами. В них содержатся витамины C, P, E, K, B1, B2, B6, бета-каротин, пектины, дубильные вещества, органические кислоты, макро- и микроэлементы. Кому полезна арония Арония обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует уровень холестерина в крови, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Она может помочь при гипертонии и сахарном диабете. Когда лучше собирать и как хранить ягоды Чтобы сохранить все полезные свойства аронии, ее лучше собирать до наступления заморозков. После морозов ягоды могут стать менее вкусными и полезными. Однако некоторые люди предпочитают собирать аронию после заморозков, так как считают, что после этого она становится слаще.

Фото: Soeren Stache/ZB / Global Look Press

Кому противопоказана черноплодная рябина Употребление черноплодки в пищу может быть противопоказано при некоторых заболеваниях. Так, не рекомендуется есть ягоды аронии людям с повышенной свертываемостью крови, тромбозами и тромбофлебитами. Помимо этого, стоит ограничить употребление черноплодной рябины при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидном гастрите и других заболеваниях ЖКТ. Перед употреблением ягод черноплодной рябины в лечебных целях проконсультируйтесь с врачом.