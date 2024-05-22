🌚Отношения, деньги, работа над страхами. Чего ждать во время Цветочной Луны?
Нумеролог Дмитриева рассказала, что делать для успеха в период Цветочной Луны
В конце мая 2024 года настанет очередное полнолуние. Как это явление повлияет на жизнь людей и события в мире, почему его называют Цветочной Луной и чего хорошего ожидать, выяснил 360.ru.
Что такое Цветочная Луна и когда она случится
Цветочное полнолуние ожидается 23 мая, в четверг, в 14:53 по московскому времени, рассказала 360.ru нумеролог Наталья Дмитриева.
«Полнолуние высвечивает все дела, как фонарь, и завершает какой-то период. Ставит точку в деле. Конец месяца не будет грустным — это точно!» — заверила эксперт.
Полнолуние называется цветочным, поскольку происходит во время активного цветения деревьев и цветов. По словам эксперта, любое полнолуние связано с природными особенностями.
В каком знаке будет Цветочная Луна в мае?
Согласно ведической астрологии, в 2024 году майское полнолуние будет проходить в знаке Скорпиона.
«Здесь могут быть конфликты поведенческого характера», — предупредила нумеролог.
Скорпион — это американские горки, когда жизнь может измениться за два часа, отметила Дмитриева. По этой причине в Цветочное полнолуние следует работать со своими страхами.
«В этот день обязательно практикуйте медитации утром и вечером. Кроме того, йога поможет ментальному состоянию», — пояснила собеседница 360.ru.
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Как наблюдать Цветочную Луну в мае 2024 года
Полнолуние будет видно невооруженным глазом. Не обязательно любоваться на него именно 23 мая: полная луна будет красоваться и накануне, 22 мая, и днем после — 24-го числа.
Как майское полнолуние повлияет на здоровье людей и события в мире
Значимые изменения в этом мае ожидают всех, заверила Дмитриева. Кто-то начнет путешествовать, многие создадут семьи или совершат крупные покупки.
Однако нужно оградить себя от импульсивных действий: есть вероятность потерять работу или разругаться до развода. Это не лучшее время, чтобы торопиться, добавила эксперт. Она посоветовала принимать решения, заранее хорошо все взвесив.
«Перед полнолунием лучше держать небольшой пост без мяса и алкоголя. Такая практика очищает карму рода по материнской линии», — рассказала нумеролог.
В глобальном смысле люди будут нарушать чужие границы, скорее всего, активизируются военные действия. В день полнолуния важно соблюдать аскезы, чтобы ограничивать и контролировать себя, рассказала Дмитриева.
Гороскоп по знакам зодиака на Цветочную Луну 2024
У Овнов этот период будет благополучным для запуска своего дела или публичного выступления. Кроме того, представителям этого знака можно отправиться в путешествие, продолжить учебу или заняться международным бизнесом.
Для Тельцов решающим станет уверенное и четкое намерение. В это время не следует бояться говорить правду окружающим.
Близнецам лучше укреплять отношения: романтические, дружеские или рабочие. Следует отдаться зову сердца — возможно, путешествие с любимым станет долгожданным глотком свежего воздуха.
Раку нужно сосредоточиться на любимых занятиях, чтобы разнообразить рутину. Смена отдела на работе может дать возможности для продвижения.
Львам советуют сделать что-то впервые и больше обращать внимание на удовольствия. Этому знаку стоит работать над созданием новых воспоминаний, впечатлений — неважно, маленьких или больших.
Деве во время майского полнолуния лучше воссоединиться с семьей. Ремонт в доме может избавить от тягостных мыслей и плохих эмоций.
Весам самое время уделить внимание творчеству. Если давно хотели заняться рисованием, можно записаться на курсы. К тому же Цветочная Луна — отличный период для запуска медиапроекта, например блога. Не бойтесь проявляться!
Скорпиону необходимо пересмотреть подход к деньгам и материальным благам. Представителям этого знака рекомендуют оценить свои расходы, поискать новые способы увеличить доходы, сосредоточиться на финансовом росте и стабильности в будущем.
Стрельцам нужно подумать над путешествием: одиночным или с партнером. Это отличное время для погружения в другие культуры.
Для Козерогов настанет прекрасное время для размышлений и самоанализа. Укрепляйте дух, медитируйте, разбирайте сны — это период, чтобы набраться сил.
Водолеям, напротив, лучше выбраться в люди — на конференцию, фестиваль или групповое мероприятие. Это хорошее время для новых друзей, полезных знакомств, вдохновения. Еще можно заявить о себе как о руководителе — Цветочная Луна поможет в начинании.
Рыбам можно пожинать плоды профессиональной деятельности. Конец мая — время карьерного роста: не стесняйтесь делиться успешными новостями с окружением.