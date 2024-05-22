🌚Отношения, деньги, работа над страхами. Чего ждать во время Цветочной Луны?

Нумеролог Дмитриева рассказала, что делать для успеха в период Цветочной Луны

Фото: Unsplash

В конце мая 2024 года настанет очередное полнолуние. Как это явление повлияет на жизнь людей и события в мире, почему его называют Цветочной Луной и чего хорошего ожидать, выяснил 360.ru.

Что такое Цветочная Луна и когда она случится

Цветочное полнолуние ожидается 23 мая, в четверг, в 14:53 по московскому времени, рассказала 360.ru нумеролог Наталья Дмитриева.

«Полнолуние высвечивает все дела, как фонарь, и завершает какой-то период. Ставит точку в деле. Конец месяца не будет грустным — это точно!» — заверила эксперт.

Полнолуние называется цветочным, поскольку происходит во время активного цветения деревьев и цветов. По словам эксперта, любое полнолуние связано с природными особенностями.

Фото: Unsplash

В каком знаке будет Цветочная Луна в мае?

Согласно ведической астрологии, в 2024 году майское полнолуние будет проходить в знаке Скорпиона.

«Здесь могут быть конфликты поведенческого характера», — предупредила нумеролог.

Скорпион — это американские горки, когда жизнь может измениться за два часа, отметила Дмитриева. По этой причине в Цветочное полнолуние следует работать со своими страхами.

«В этот день обязательно практикуйте медитации утром и вечером. Кроме того, йога поможет ментальному состоянию», — пояснила собеседница 360.ru.

Интересно

Морган Летт, астролог из Атланты, убеждена, что предстоящее полнолуние пройдет в знаке Стрельца. Следовательно, это астрологическое явление символизирует рост, открытия и стремление к истине. Благодаря оптимисту Стрельцу майское полнолуние наполнит людей надеждой, волнением и тоской по свежим впечатлениям.

Как наблюдать Цветочную Луну в мае 2024 года

Полнолуние будет видно невооруженным глазом. Не обязательно любоваться на него именно 23 мая: полная луна будет красоваться и накануне, 22 мая, и днем после — 24-го числа.

Как майское полнолуние повлияет на здоровье людей и события в мире

Значимые изменения в этом мае ожидают всех, заверила Дмитриева. Кто-то начнет путешествовать, многие создадут семьи или совершат крупные покупки.

Однако нужно оградить себя от импульсивных действий: есть вероятность потерять работу или разругаться до развода. Это не лучшее время, чтобы торопиться, добавила эксперт. Она посоветовала принимать решения, заранее хорошо все взвесив.

Onur Dogman/Keystone Press Agency
Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Перед полнолунием лучше держать небольшой пост без мяса и алкоголя. Такая практика очищает карму рода по материнской линии», — рассказала нумеролог.

В глобальном смысле люди будут нарушать чужие границы, скорее всего, активизируются военные действия. В день полнолуния важно соблюдать аскезы, чтобы ограничивать и контролировать себя, рассказала Дмитриева.

DanitaDelimont.com/David Slater / DanitaDelimont.co
Фото: DanitaDelimont.com/David Slater / DanitaDelimont.co/Global Look Press

Гороскоп по знакам зодиака на Цветочную Луну 2024

У Овнов этот период будет благополучным для запуска своего дела или публичного выступления. Кроме того, представителям этого знака можно отправиться в путешествие, продолжить учебу или заняться международным бизнесом.

Для Тельцов решающим станет уверенное и четкое намерение. В это время не следует бояться говорить правду окружающим.

Близнецам лучше укреплять отношения: романтические, дружеские или рабочие. Следует отдаться зову сердца — возможно, путешествие с любимым станет долгожданным глотком свежего воздуха.

Fred de Noyelle / GODONG
Фото: Fred de Noyelle / GODONG/Global Look Press

Раку нужно сосредоточиться на любимых занятиях, чтобы разнообразить рутину. Смена отдела на работе может дать возможности для продвижения.

Львам советуют сделать что-то впервые и больше обращать внимание на удовольствия. Этому знаку стоит работать над созданием новых воспоминаний, впечатлений — неважно, маленьких или больших.

Деве во время майского полнолуния лучше воссоединиться с семьей. Ремонт в доме может избавить от тягостных мыслей и плохих эмоций.

Nastya Dulhiier
Фото: Nastya Dulhiier/Unsplash

Весам самое время уделить внимание творчеству. Если давно хотели заняться рисованием, можно записаться на курсы. К тому же Цветочная Луна — отличный период для запуска медиапроекта, например блога. Не бойтесь проявляться!

Скорпиону необходимо пересмотреть подход к деньгам и материальным благам. Представителям этого знака рекомендуют оценить свои расходы, поискать новые способы увеличить доходы, сосредоточиться на финансовом росте и стабильности в будущем.

Стрельцам нужно подумать над путешествием: одиночным или с партнером. Это отличное время для погружения в другие культуры.

Ringo Chiu/Keystone Press Agency
Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для Козерогов настанет прекрасное время для размышлений и самоанализа. Укрепляйте дух, медитируйте, разбирайте сны — это период, чтобы набраться сил.

Водолеям, напротив, лучше выбраться в люди — на конференцию, фестиваль или групповое мероприятие. Это хорошее время для новых друзей, полезных знакомств, вдохновения. Еще можно заявить о себе как о руководителе — Цветочная Луна поможет в начинании.

Рыбам можно пожинать плоды профессиональной деятельности. Конец мая — время карьерного роста: не стесняйтесь делиться успешными новостями с окружением.

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