Сегодня 22:56 Бурятский Нострадамус предсказал войну. О чем предупредил Барнашка Глава «Этажей» Хусаинов: в Бурятии шамана вызывают на 40-50% сделок с жильем 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

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В Бурятии каждая вторая сделка с недвижимостью проходит с участием шамана. Одним из самых известных предсказателей в этих краях стал Барнашка из Шулута. Ему удалось предвидеть многие важные события, части из которых еще только предстоит сбыться. Почему местные жители до сих пор верят в потустороннее и что предсказал бурятский Нострадамус — в материале 360.ru.

Кто такие бурятские шаманы Шаманизм зародился примерно 30 тысяч лет назад. Его родиной считалась Сибирь, но похожие практики существовали почти у всех народов — от Северной и Южной Америки до Австралии, Африки и Океании. В основе этой традиции — вера в духов и культ почитания предков, корней, священного огня и природы-матери. Считалось, что шаман умеет перемещаться между мирами ради исцеления, получения предсказаний или в других целях. Несмотря на стереотип, для погружения в это состояние они не употребляют никакие дурманящие вещества.

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Традиционный шаманизм сохранился в Бурятии и Якутии. Его активно практикуют в Сибири и на Дальнем Востоке. На Алтае и Кольском полуострове проходят ретриты, основанные на этой традиции, а в Туве и Хакасии существуют свои шаманские школы. Шаманы делятся на белых и черных, создают организации. Существует даже верховный шаман России — глава кызылской местной религиозной организации «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол. В 2023 году он предлагал уравнять в правах шаманизм с другими религиями и обращался по этому поводу к президенту Владимиру Путину. Однако его же «коллеги» идею не поддержали, так как шаманизм не имеет четкой структуры и передается в основном внутри рода. Предсказатель Барнашка Среди шаманов есть свои звезды. Например, Валентин Хагдаев, который помог Диме Билану победить на Евровидении в 2008 году. Это бурятский шаман, получивший от духов специальную метку — раздвоенный большой палец. Из якутских отличился Савей. Он стал шаманом еще при советской власти и умер в 2013 году. Но самым известным предсказателем считается Барнашка Балтаханов из улуса Шулута. Он жил в 1830–1925 годах, не учился в школе, обошел всю Бурятию и пожил в буддийских дацанах. Мужчина с точностью предсказал многие события, например, революцию 1917 года, раскулачивание, Великую Отечественную войну, сложности Перестройки и продолжительность существования СССР. Как и Нострадамус, Барнашка говорил очень образно, загадками. Ходил по домам и пророчествовал — говорил о железных птицах, телегах без лошадей, общение через ящики, засилье проводов и железа. Близкие и односельчане не понимали его, но передавали предсказания из уст в уста, лишь спустя годы понимая их смысл.

Фото: РИА «Новости»

Одним из последних и пока не сбывшихся пророчеств стал трехэтапный исход бурятского народа с берегов Байкала в Монголию. Барнашка назвал знаком того, что пора бежать, строительство железного моста через реку Сарму. По его словам, оставшиеся увидят военных в голубых касках, которые придут добывать нефть со дна заповедного озера. Кроме того, мужчина предсказал великую огненную войну, которая станет страшнее «четырехлетней» — Великой Отечественной войны. Умирая, Барнашка оставил ключ к последнему пророчеству. Он попросил не хоронить свое тело в земле, а оставить на помосте, так как через 100 лет на костях проявятся все прижизненные и новые предсказания о будущем бурятского народа. По одной из версий, родственники не исполнили его волю и закопали прорицателя. Где находится его могила, неизвестно. Современные шаманы Тема шаманизма всплыла вновь, но теперь из-за квартирного вопроса. Гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил РИА «Новости», что половина жителей Бурятии регулярно обращаются к шаманам по самым разным вопросам, например, при вложении денег и переезде. «Вся та же половина консультируется с шаманами на разных этапах сделки. Чаще всего при выборе объекта — подходит тот или иной данному человеку или семье. То есть так или иначе это около 40-50% сделок», — сказал он.

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И если жителя Центральной России такое удивило, то для многих сибиряков это обычное дело. В их краях шаманы до сих пор проводят обряды для спасения озера Байкал и устраивают камлания для защиты приграничных территорий. Кто, если не шаманы Для суеверных россиян это не единственный способ обезопасить сделку. В Подмосковье появилась услуга проверки кармы машины перед покупкой. Автоподборщик Андрей рассказал 360.ru, что вооружился маятником и доской пару лет назад по просьбе покупателей. По его словам, плохой энергетикой может обладать даже совсем новый транспорт, поэтому перед покупкой нужно проверять его кармический путь. Популярной осталась и астрология. В начале 2024 года спрос на книги по этой теме в сервисе «Литрес» подскочил на 67%, о гадании и толковании снов — на 37%, на тему эзотерики в целом — на 34%. Несмотря на то, что РАН признала астрологию лженаукой, люди по-прежнему следят за ретроградным Меркурием и прогнозами на год. Остались в России свои ясновидцы. Люди ездят за советами к байкальской отшельнице Любови Мореходовой. Пожилая женщина помогает справиться с личными неурядицами и дает прогнозы о будущем России.