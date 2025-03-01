Сегодня 00:28 Борис Спасский: история жизни, побед и поражений легендарного гроссмейстера 0 0 0 Фото: Jörg Carstensen/dpa / www.globallookpress.com Интересное

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Умер старейший чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Ему посвящал песни Владимир Высоцкий, уважал Бобби Фишер и даже советские спортивные чиновники не могли сломить волю этого человека. О жизни, победах и проигрышах знаменитого шахматиста — в материале 360.ru.

Умер Борис Спасский В Москве на 89-м году жизни скончался гроссмейстер, 10-й чемпион мира, двукратный чемпион СССР Борис Спасский. Его знали и любили все поклонники шахмат — недаром некрологи о нем опубликовали все ведущие мировые СМИ. Спасского помнят как упорного противника Бобби Фишера, отказавшегося от «технической» победы над американцем. Шахматист всегда старался поступать так, как считал нужным, и тем заслужил славу не только одного из величайших игроков, но и настоящего мужчины. Где именно найдет последний приют старейший среди чемпионов мира по шахматам и когда состоится прощание с ним, пока не известно. Федерация шахмат России заверила, что окажет помощь родным и близким Спасского при похоронах.

Фото: Борис Спасский. imago sportfotodienst / www.globallookpress.com

Биография Бориса Спасского Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Незадолго до начала блокады его вместе со старшим братом отправили в Кировскую область. Мальчишкам повезло: их второй эшелон, в отличие от первого и третьего, не попал под бомбардировки. В детском доме, что приютил эвакуированных, пятилетний Борис и научился играть в шахматы. В 1943-м родители забрали братьев в Подмосковье — семья осела в поселке Свердловский Щелковского района. Но через год отец, командовавший автомобильным подразделением, ушел из семьи, когда жена ждала третьего ребенка — Ираиду. Летом 1946 года Спасские вернулись в Ленинград.

Интересно Имя младшей сестре дал Борис — в честь Ираиды Масленниковой, которая поделилась с ним в те голодные годы продовольственной посылкой. Со временем Ираида Спасская стала гроссмейстером по шашкам, серебряным призер чемпионата мира по международным шашкам и четырехкратной чемпионкой СССР по русским шашкам, вице-чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Имя младшей сестре дал Борис — в честь Ираиды Масленниковой, которая поделилась с ним в те голодные годы продовольственной посылкой. Со временем Ираида Спасская стала гроссмейстером по шашкам, серебряным призер чемпионата мира по международным шашкам и четырехкратной чемпионкой СССР по русским шашкам, вице-чемпионкой мира по стоклеточным шашкам.

Фото: Бой за звание чемпионки СССР по шашкам Иоганны Циме и Ираиды Спасской, 1965 год. Марк Бергер / РИА «Новости»

Однажды в городском парке Борис увидел шахматный павильон. Он стал постоянно там пропадать, а после поступил в шахматный кружок Дворца пионеров. Тренер Владимир Зак не только учил, но и подкармливал одаренного мальчика. Тот за один год выполнил норматив. В 1953 году Спасский получил звание мастера спорта СССР, а через год 18-летний юноша стал самым молодым гроссмейстером на тот момент. Параллельно шахматист решил получить высшее образование и в 1959-м окончил филологический факультет Ленинградского университета.

Фото: Борис Спасский, Москва, 1966 год. Дмитрий Донской / РИА «Новости»

Матч Спасского против Фишера Еще не справивший совершеннолетие Бобби Фишер в 1958 году выиграл чемпионат США и на долгое время стал самым молодым гроссмейстером в истории. Шахматная федерация предложила советским коллегам организовать два тренировочных матча американского вундеркинда с Борисом Спасским и Евгением Васюковым.

Интересно Мать Фишера, в прошлом москвичка, Регина Вендер лично договаривалась с генсеком СССР Никитой Хрущевым, чтобы получить приглашение на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. После той поездки в Москву ФБР долго подозревало Фишера в работе на советскую разведку, тем более что русский язык он знал.ь Мать Фишера, в прошлом москвичка, Регина Вендер лично договаривалась с генсеком СССР Никитой Хрущевым, чтобы получить приглашение на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. После той поездки в Москву ФБР долго подозревало Фишера в работе на советскую разведку, тем более что русский язык он знал.ь

Но со Спасским американец встретился только в 1960 году, на южноамериканских соревнованиях в Мар-дель-Плате. Едва ли это был его звездный час: русский не проиграл Фишеру ни одной из пяти партий — две ничьи и три победы. В итоге оба шахматиста разделили первое и второе места турнира.

Фото: Шахматный матч между Борисом Спасским (справа) и Робертом Фишером (слева) в рамках Всемирной шахматной олимпиады в Гаване. Юрий Папоров / РИА «Новости»

Следующий раз они сошлись через 12 лет в Рейкьявике, на матче за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года. Фишер потребовал увеличить сумму призового фонда, и лондонский финансист Джим Слейтер добавил 125 тысяч долларов до четверти миллиона. За такие большие деньги гроссмейстеры еще ни разу не сражались. Неожиданно для всех американец трижды не явился на жеребьевку, вместо этого телеграфировал новый список условий. Капризную шахматную звезду уговаривал сам госсекретарь США Генри Киссинджер. Многие считали поведение Фишера частью психологического давления на Спасского. Кстати, советский шахматист, будучи действующим чемпионом, мог просто отказаться играть и потребовать дисквалифицировать соперника, получив «техническую» победу. Но Спасский все же предпочел дождаться Фишера, пусть это и отодвинуло начало матча на неделю. И сразу легко выиграл у американца партию.

Фото: Роберт Фишер. Sven Simon / www.globallookpress.com

После этого Фишер попробовал было предъявить новые требования к организаторам, а потом и вовсе не явился на следующую встречу, так что получил техническое поражение. Говорят, снова потребовалось вмешательство Киссинджера, чтобы урезонить звезду. Помогло и тот, что Спасский неожиданно согласился на условия противника. Кстати, советский гроссмейстер решился на этот шаг сам, вопреки рекомендациям чиновников Спорткомитета и советам друзей. Играли без телекамер, максимально далеко отсадив первый ряд зрителей. Борьба шла с переменным успехом, но в итоге на 21-й партии Спасский признал победу соперника.

Фото: Борис Спасский, 1973 год. IMAGO / www.globallookpress.com

Излучение и шпион в команде Много позже, уже в XXI веке, Спасский заявил, что в игре 1972 года в Рейкьявике было не все чисто. Гроссмейстер припомнил необъяснимую потерю концентрации и необычное состояние на матче. Тогда же он высказал предположение, что американцы направленно облучали его из зала рентгеновским облучением X-Ray. Для проверки этих подозрений в Исландию из Москвы прилетала группа сотрудников госбезопасности, которыми руководил начальник пятого управления КГБ СССР Федор Бобков. Однако единственное, что смогли найти, — связь одного из помощников Спасского, эстонца Иво Нея, с американцами.

Фото: Иво Ней, 1966 год / Википедия

Он тайно договорился с гроссмейстером Робертом Бирном, редактором шахматного отдела The New York Times, что вместе с ним напишет книгу о матче Фишера и Спасского. Как член советской команды, Ней был в курсе всех замыслов, дебютных заготовок и тактических планов. Неудивительно, что его заподозрили и в шпионаже. Эстонцу приказали срочно покинуть Исландию, 22 августа он вылетел в Москву. Кстати, никаких других последствий от «кровавого режима» для него не было. И книжка в соавторстве с Бирном вышла, называется «По обе стороны шахматной доски».

Интересно Для Фишера матч со Спасским оказался последним официальным шахматным соревнованием. В 1975 году он должен был играть с Анатолием Карповым, но снова начал выдвигать требования к организации матча. Их отклонили, американец отказался играть и лишился чемпионского звания. Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам и единственным, который получил звание, не играя ни одной партии с предыдущим чемпионом. Для Фишера матч со Спасским оказался последним официальным шахматным соревнованием. В 1975 году он должен был играть с Анатолием Карповым, но снова начал выдвигать требования к организации матча. Их отклонили, американец отказался играть и лишился чемпионского звания. Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам и единственным, который получил звание, не играя ни одной партии с предыдущим чемпионом.

Фото: Анатолий Карпов и Борис Спасский на турнире в Бад-Киссингене, 29 января 1980 года. Karl Steele / www.globallookpress.com

Эмиграция во Францию После матча с Фишером Спасский эмигрировал во Францию, но продолжал играть под советским флагом. Начиная с 80-х годов результаты Спасского пошли на спад, хотя он довольно часто и успешно выступал в коммерческих «открытых» турнирах. С 1984 по 1988 год гроссмейстер сражался на стороне французов. Позже в интервью Спасский пояснил свой переход тем, что его не пригласили сборную СССР, а Спорткомитет отказался выплачивать положенную как гроссмейстеру и экс-чемпиону мира стипендию (на тот момент это было 300 рублей, втрое больше средней зарплаты). Последний раз шахматист сыграл за Францию в 1991-м. В дальнейшем гроссмейстер занимался популяризацией шахмат в России: открывал шахматные школы и клубы, был редактором детской газеты «Шахматная неделя», читал лекции, в том числе за рубежом.

Интересно Владимир Высоцкий написал посвященные Спасскому песни из серии «Честь шахматной короны» — «Подготовка» и «Игра». Использованное бардом выражение «уронили шахматный престиж» — буквальная цитата из статьи в газете «Советский спорт», где критиковалось руководство советской шахматной федерации. Владимир Высоцкий написал посвященные Спасскому песни из серии «Честь шахматной короны» — «Подготовка» и «Игра». Использованное бардом выражение «уронили шахматный престиж» — буквальная цитата из статьи в газете «Советский спорт», где критиковалось руководство советской шахматной федерации.

Спасский — Фишер, реванш После победы в 1972-м Фишер сразу заявил Спасскому, что готов дать ему отыграться при условии, что победителем станет тот, кто одержит первые 10 побед. После этого американец на 20 лет погрузился в затворничество и вынырнул на публику только в 1992 году с предложением устроить наконец матч-реванш. На кону было пять миллионов долларов США, из которых три с четвертью доставались победителю и два — проигравшему. Говорят, Фишер собирался жениться на девушке на 30 лет моложе него, и ему нужны были деньги на свадьбу. Местом действия выбрали остров Свети-Стефан и Белград.

Фото: Борис Спасский и Бобби Фишер на матче-реванше, Свети-Стефан 1992 год. IMAGO / www.globallookpress.com

Международная шахматная федерация, с которой разругался американец, отказалась признать матч официальным событием. Однако это не помешало 49-летнему Фишеру и 55-летнему Спасскому 1 сентября начать противостояние, за которым наблюдал весь мир. Хотя советский гроссмейстер играл сильно, 5 ноября Фишер победил. Тут оказалось, что турнир проходил на территории тогда уже умирающей Югославии, которую добивали не только бомбардировками, но и санкции ООН, в том числе против спорта. После окончания матча власти США выдали ордер на арест Фишера, он так до конца жизни и не вернулся на родину. Да, и женился позже на другой.

Фото: Борис Спасский и Бобби Фишер на матче-реванше, Свети-Стефан 1992 год. Dagobert Kohlmeyer / www.globallookpress.com

Личная жизнь Бориса Спасского Спасский был трижды женат. Первый брак с Надеждой Латынцевой продлился всего два года, у пары родилась дочь Татьяна. Второй супругой стала Лариса Соловьева, она родила гроссмейстеру сына Василия, впоследствии — музыкального журналиста и члена Союза писателей России. Третья жена — француженка российского происхождения Марина Щербачева. У них во Франции родился Борис Спасский — младший (Борис-Александр-Жорж), который позже получил образование юриста в Санкт-Петербургском госуниверситете. В сентябре 2012 года гроссмейстер подал во французский суд заявление на развод. В июне 2016-го Спасский объявил, что это дело завершено. Тогда же он назвал своей гражданской супругой Валентину Кузнецову. Именно она и Мария Охотникова, по словам шахматиста, помогли ему в 2012-м перебраться из Парижа в Москву.

Чем болел Спасский Тогда Спасский восстанавливался после второго, довольно серьезного, инсульта во французском санатории, а затем дома, в парижском пригороде Медон, под присмотром врачей. Ни сказав никому ни слова, гроссмейстер внезапно пропал, а 16 августа 2012 года неожиданно вернулся в Москву. Через пять дней он снова попал в больницу. Жена и сын Спасского утверждали, что его похитили, даже обратились к французским властям с заявлением о похищении. Однако сам шахматист утверждал, что в Россию прибыл добровольно. Все, кто его знал, подтверждали, что гроссмейстер всю жизнь имел сильный и независимый характер.