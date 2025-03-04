Сегодня 03:37 Борис Моисеев: скандалы, деньги и тайны прошлого — о чем молчали при жизни певца 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Интересное

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Он появился на свет в тюремных стенах 71 год назад, вырос без отца, но сумел стать звездой и символом эпатажа 90-х. Борис Моисеев дружил с Аллой Пугачевой, провоцировал публику, пережил инсульты, но и после смерти оставил за собой тайны на миллионы. Кем на самом деле был знаменитый певец и о чем он предпочитал не рассказывать прессе — в материале 360.ru.

Мальчик из женской колонии Борис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года в Могилеве, Белорусская ССР. Родился он прямо в женской колонии где отбывала срок его мать, Геня Борисовна Моисеева. Отец Бориса неизвестен, и он рос без него, что наложило отпечаток на его детство. Мать, еврейка по национальности, была политической заключенной, согласно одной из версий. После освобождения она работала портнихой, стараясь обеспечить сыну достойное будущее. С ранних лет Борис проявлял интерес к танцам и музыке, что впоследствии определило его жизненный путь. Как Борис Моисеев стал прославленным танцором После окончания школы Борис отправился в Минск, где поступил в хореографическое училище. Там он обучался классическому танцу под руководством балерины Нины Млодзинской. Получив диплом, Моисеев начал карьеру в Харьковском театре оперы и балета, где прошел путь от артиста балета до хореографа-постановщика. В 1975 году он переехал в Каунас и стал главным балетмейстером литовского оркестра «Трибуна». В 1978 году Борис создал танцевальное трио «Экспрессия», с которым в будущем объехал половину мира.

Фото: РИА «Новости»

Причем здесь Алла Пугачева В конце 1970-х «Экспрессия» приехала выступать в Юрмалу, где трио заметила Алла Пугачева. Впечатленная их выступлением, она пригласила коллектив присоединиться к ее шоу. Это сотрудничество стало важным этапом в карьере Моисеева, позволив ему заявить о себе на всесоюзном уровне и открыть новые горизонты в творчестве. В 1987 году трио начало сольную карьеру, выступая в клубах Италии, Франции и США. В 1992 году Моисеев, уже состоявшаяся звезда, представил шоу «Борис Моисеев и его леди», а в 1993 году — «Боря М + Бони М» с участием группы Boney M. В 1997 году он выпустил спектакль «Королевство любви», а в 1999 году — шоу «25 лет на сцене, или Просто Щелкунчик». Борис Моисеев предпочитал девушек? О склонностях Бориса Моисеева ходило немало слухов, которые он с удовольствием подпитывал прямо со сцены. Однако с молодости артист славился харизмой и обаянием, что привлекало внимание многих женщин. Он не скрывал своей открытости и дружелюбия, часто заводил новые знакомства и поддерживал теплые отношения с коллегами по сцене и поклонницами. Его общительность и умение находить общий язык с разными людьми способствовали расширению круга общения и укреплению связей в шоу-бизнесе. Кроме того, как писал Star Hit, Моисеев часто приглашал девушек на собственные концерты, любил знакомиться в интернете и представляться не своим именем. Артисту нравилось зазывать новых подруг за кулисы и только здесь раскрывать настоящую личность. По данным газеты, таким образом певец обзаводился приятельницами в Москве, Оренбурге, Краснодаре и многих других городах во время гастролей.

Фото: РИА «Новости»

«Голубая луна» Бориса Моисеева В 1996 году Борис Моисеев выпустил свой дебютный альбом «Дитя порока», который включал в себя песни, отражающие его эпатажный стиль и сценический образ. Одним из первых хитов стала композиция «Голубая луна», записанная в дуэте с Николаем Трубачом в 1998 году. Эта песня быстро завоевала популярность и стала визитной карточкой артиста, укрепив его позиции на российской эстраде. Хватало у Бориса Моисеева и наград за творчество. Певец был лауреатом «Овации», получал «Золотой граммофон», неоднократно участвовал в «Песне года». В 2006 году Моисеев получил и звание заслуженного артиста России. Как Борис Моисеев раздавал деньги пачками Борис Моисеев, известный своей яркой и провокационной сценической деятельностью, также проявлял себя как человек с большим сердцем, оказывая помощь тем, кто в ней нуждался. В 2008 году, узнав о трагических событиях в Южной Осетии, артист принял решение перечислить свой гонорар в фонд помощи пострадавшим. Этот жест свидетельствовал о его сопереживании и готовности поддержать людей в трудную минуту. Годом ранее Моисеев перечислил свой гонорар и шахтерам в Донецке — на одной из местных шахт прогремел взрыв. Без кормильцев остались много семей. Star Hit со ссылкой на собственного журналиста дополняет, что Моисеев «давал увесистые пачки купюр людям, которые нуждались в помощи».

Фото: РИА «Новости»

Почему Борис Моисеев поссорился с Людмилой Гурченко Долгое время Бориса Моисеева и Людмилу Гурченко связывали не только творческие проекты, но и крепкая дружба. В 2004 году они записали дуэтную песню «Петербург — Ленинград», которая стала знаковым моментом в их карьере. Однако разногласия между артистами дали трещину в их отношениях. По одной из версий, ссора произошла во время гастролей в США, где недопонимание в организации концертов спровоцировало конфликт. Ситуация усугубилась после интервью Гурченко в 2010 году, где она неоднозначно высказалась о сотрудничестве с Моисеевым. Их отношения так и не восстановились — в 2011 году Гурченко не стало. Проблемы со здоровьем В 2010 году у Бориса Моисеева произошел инсульт, который серьезно отразился на его здоровье. После этого случая он прошел длительный период реабилитации, но полностью восстановиться не удалось. В 2015 году состояние артиста снова ухудшилось, и он перенес микроинсульт. Эти проблемы со здоровьем вынудили Моисеева сократить активную концертную деятельность и сосредоточиться на восстановлении. Смерть Бориса Моисеева Но окончательно вернуть здоровье музыканту так и не удалось — 27 сентября 2022 года Борис Моисеев скончался в Москве на 69-м году жизни. Причиной смерти стал третий инсульт, который произошел ночью. Церемония прощания состоялась 2 октября 2022 года в траурном зале Троекуровского кладбища, где артиста и похоронили. Его уход стал большой утратой для российской культуры и многочисленных поклонников, памятник для эпатажного музыканта оплатила Алла Пугачева. Художник Никас Сафронов позднее заявил, что монумент сделали в стиле бандитских 90-х.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Борьба за миллионы Бориса Моисеева После смерти Бориса Моисеева разгорелась борьба за его имущество. Основным наследником стал его директор Сергей Горох, который долгие годы сопровождал артиста в делах и помогал ему после инсультов. Однако родственники Моисеева оспаривали его права, утверждая, что Борис не мог самостоятельно принять решение о завещании. Этот конфликт привлек внимание общественности и стал одной из самых обсуждаемых тем после смерти артиста — в 2022 году брат Моисеева подал в суд. Пресса же сообщала, что Борис Моисеев оставил имущество друзьям как раз после обиды на брата.