30 октября 2024 00:49 Самое мощное и бобровое. Чего опасаться в суперлуние 16 ноября 0 0 0 Фото: Paschal Zayar/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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В середине следующего месяца можно будет наблюдать особенное полнолуние — его назвали Бобровой луной. Астрологи уверены, что это явление повлияет на жизнь людей на Земле. Что сулит Бобровая луна и как проявляется, чего бояться в ночь на 16 ноября и на что обратить внимание — в материале 360.ru.

Почему полнолуние 16 ноября зовут Бобровым Бобровая луна, или бобровое полнолуние, которое наступит в ночь на 16 ноября, — самое мощное в 2024 году. «Луна очень близко приближается к Земле, поэтому будет огромной. В это время она намного ярче, чем обычно», — рассказала 360.ru астронумеролог Наталья Дмитриева. Традиция называть луну по-разному пошла от индийских племен. Например, луна бывает осетровой, кровавой, цветочной. «Бобровое суперлуние называют так, потому что бобры становятся весьма активными», — объяснила Дмитриева.

Фото: Patrick Pleul/dpa / Global Look Press

Что сулит Бобровая луна 16 ноября «С древних времен этому явлению приписывали такие возможности, как провокация природы на различные катаклизмы», — предупредил в разговоре 360.ru эзотерик Сергей Шмелев. С коллегой согласилась Наталья Дмитриева. Она напомнила, что предки связывали полнолуние со множеством тайн и мифов. Кроме того, полнолуния винят в природных катаклизмах.

Фото: РИА «Новости»

«Все потому, что Луна связана с водной стихией и эмоциями. Обычно, когда она находится в определенном знаке, случаются наводнения и другие чрезвычайные ситуации», — пояснила эксперт.

Интересно Считается, что Бобровая луна приносит с собой энергию и вдохновение, помогает в достижении целей. Важно посвятить этот период планированию будущего и реализации задуманного. Считается, что Бобровая луна приносит с собой энергию и вдохновение, помогает в достижении целей. Важно посвятить этот период планированию будущего и реализации задуманного.

Как провести полнолуние 16 ноября 2024 года Бобровая луна способна толкать людей на необдуманные и резкие поступки, затуманивать разум. В этот период крайне важно быть сдержанным и терпеть любые эмоциональные всплески, чтобы не испортить жизнь себе и окружающим, рассказал Шмелев. «Подобная фаза луны — очень мощный энергетический канал и портал. Глядя на нее с правильной мыслью, загадав желание, ментально сильные люди могут кардинально поменять свою жизнь», — отметил эзотерик. Он подчеркнул, что делать это следует с позитивным настроем.

В это время нужно всегда проявлять сдержанность, иначе можно совершить непоправимую ошибку и испортить себе жизнь. Старайтесь уходить от любых конфликтов, сами не начинайте ссоры. Наталья Дмитриева астронумеролог

Чего опасаться в Бобровое полнолуние В период Бобровой луны следует быть аккуратнее людям, чьи профессии связаны со стрессоустойчивостью. «Кроме того, автомобилистам в предстоящее полнолуние нужно заранее подготовиться к пробкам. Возможно, будет много агрессии на дорогах», — уточнил Шмелев. Его поддержала Наталья Дмитриева. Она предупредила, что в суперлуние будет много аварий.

Фото: РИА «Новости»

«Активизируются люди с неадекватной энергией, животные беспокоятся в полную луну. Еще луна способна толкать людей на необдуманные и крайне резкие поступки», — добавила эксперт. Во время любого суперлуния нужно ограждать себя от стресса, особенно это касается будущих мам. Для них важно правильно адаптироваться, питаться, ведь часть вреда организму матери может перейти на ребенка.

Можно ли в полнолуние начинать новые дела Из-за мощной энергетики лучше не начинать новые дела и отношения в полнолуние 16 ноября, посоветовал Шмелев. «Правильно пустить все на самотек и на день–два после суперлуния», — добавил эксперт.

Фото: Peter Power/Keystone Press Agency / Global Look Press

Гороскоп на Бобровую луну по знакам зодиака С гороскопом 360.ru помогла астронумеролог Наталья Дмитриева. По ее словам, в ноябре особенно повезет четырем знакам: Тельцам, Львам, Весам и Скорпионам. Телец Ждут финансовый прорыв и новые возможности, возможно, новый источник доходов. Лев Время благоприятных возможностей и подарков судьбы. Дмитриева посоветовала насладиться жизнью. Весы Для Весов ноябрь станет месяцем выгодных союзов и счастья. Будет много интересных финансовых вложений. Скорпион Скорпионы — глубокие люди. В период полнолуния они ощутят новые возможности, увидят способы вложения финансов. Смена места работы проиграется в плюс.

Фото: Freepik

Овен Само полнолуние 16 ноября состоится в Овне, так что представителям этого знака будет дано много подсказок о жизни — например, от людей или во сне. Астронумеролог посоветовала брать инициативу в свои руки и заниматься спортом. Близнецы Это время конфликтов в работе и дома. С людей вокруг слетят маски, откроется не очень красивая правда. Рак Непростой период для Раков. Это станет временем развилок. Что выбрать: новую жизнь, новые отношения или работу? Придется решать. Дева Для Дев Бобровая луна станет временем хорошего ресурсного состояния. К ним будут приходить за советом, Девы будут нужны обществу и близким. Козерог Как и Раков, перед Козерогами встанет выбор жизненного пути: где и с кем быть. Но все разрешится.

Фото: Freepik

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