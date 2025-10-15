Сегодня 05:39 Блудница, но не предательница. Мата Хари — ловкая шпионка или честная куртизанка? 0 0 0 Фото: Мата Хари, 1910 год / Публичное достояние Интересное

Имя Мата Хари — сто лет символ женского коварства и искусства шпионажа. Между тем все это оказалось не более чем фантазией досужей публики. Однако она все равно была удивительной, той, кому хватило силы воли бросить вызов условностям — послать воздушный поцелуй своим палачам.

Появление Маты Хари Маргарета Гертруда Зелле родилась 7 августа 1876 года на севере Нидерландов, в городе Леувардене. Она была единственной дочерью из четырех детей в довольно состоятельной голландской семье. Отец владел шляпной фабрикой и магазином, а также делал успешные инвестиции в нефтедобывающую промышленность. До 13 лет Маргарета, как и ее братья, училась в частной школе. В 1889-м Зелле обанкротился и развелся с женой. Та через два года умерла от чахотки, и девочку поручили заботам крестного. Он пристроил ее учиться на воспитательницу детсада, но скоро со скандалом забрал девушку из-за приставаний директора. Маргарета недолго пробыла в провинциальном Снеке: через несколько месяцев она сбежала к дяде в Гаагу. Там дождалась 18-летия и выскочила замуж по объявлению. Избранник, капитан голландской колониальной армии Рудольф Маклеод, проживал в Индонезии, или, как тогда ее называли, Голландской Ост-Индии и искал жену.

Фото: Маргарета Зелле, 1895 год / Публичное достояние

Брак заключили в Амстердаме 11 июля 1895 года. Семья поселилась на восточной стороне острова Ява, и скоро у них появилось двое детей: Норман-Джон, а через год — Луиза Джин. Вот только глава семьи беспробудно пил и открыто содержал любовниц, а законную жену регулярно поколачивал. Маргарета пыталась уйти от деспотичного мужа, но тот уговорил ее вернуться. После возвращения к семейной жизни ничего не изменилось. Чтобы как-то отвлечься, госпожа Маклеод-Зелле стала тщательно изучать индонезийскую культуру, традиции и танцы. Вот тогда-то и появилась на свет Мата Хари, что в переводе с малайского значит «глаз дня». Голландка писала родне, что взяла себе такой псевдоним.

Фото: Маргарета Маклеод-Зелле, 1900 год / Публичное достояние

Дети Маты Хари Неожиданно в 1899 году дети сильно заболели. Двухлетний Норман умер в страшных мучениях, а годовалая дочь чудом выжила. Говорили, что их еду намеренно отравила служанка Маклеодов: глава семьи чем-то обидел ее мужа, а тот приказал жене извести отпрысков своих господ. По другой версии, их настигло осложнение сифилиса, которым дети заразились от родителей. Семья вернулась в Голландию, и 30 августа 1902 года последовал развод. Некоторое время супруги боролись за опеку над дочерью, но скоро матери пришлось признать: она не в состоянии содержать девочку, тем более что бывший муж и не думал платить алименты. Так Луиза Джин осталась с отцом. Впоследствии появилось немало сплетен, будто девочка сбежала к матери, а та обучила ее искусству шпионажа. И она стала искушенной лазутчицей. Об этом даже написал книгу австрийско-американский журналист Курт Зингер, а таже сняли фильм. Вот только это вранье от первого до последнего слова: 21-летняя Луиза Джин скончалась во сне в 1919 году.

Фото: Луиза Джин Маклеод, 1903 год, и Норман-Джон Маклеод на руках у отца, 1899 год / Публичное достояние

Танцы на грани Оставшись на мели, Маргарета в 1903 году переехала в Париж. В свободное время подрабатывала натурщицей, а основная работа была в цирке — там она выступала наездницей под псевдонимом Леди Маклеод. Вся родня мужа была в ярости от таких новостей, но скоро их вообще едва не хватил удар: как Мата Хари, их бывшая невестка стала исполнять экзотические танцы. Она мгновенно очаровала публику — в то время был большой спрос на непривычные телодвижения, Айседора Дункан не даст соврать. Если учесть, что Мата Хари открыто выставляла напоказ свое тело — и так скупо одетая танцовщица в конце некоторых танцев полностью обнажалась, — то публика буквально лежала у ног раскрепощенной дивы.

Фото: Танец Маты Хари, 1905 год / Публичное достояние

Мата Хари разжигала о себе самые невероятные слухи. Или «проговаривалась», что она принцесса индуистского происхождения и с детства плясала священные танцы Востока, которые теперь показывает европейцам. Или намекала, что она дочь британского короля Эдуарда VII и индийской княжны, воспитывалась в восточном монастыре, у нее есть конь, который подпускает к себе только хозяйку.

Хотя Мата Хари и получала дорогие подарки от мужчин, она постоянно испытывала финансовые сложности и много раз брала в долг. Кроме того, была страстной картежницей, и игра тоже отнимала немало денег.

Звезда легко и не единожды фотографировалась обнаженной или почти обнаженной. Ее любви или хотя бы благосклонности добивались многие влиятельные лица. Постоянным любовником женщины был миллионер-промышленник и основатель парижского Национального музея азиатских искусств Эмиль Этьен Гиме.

Фото: Мата Хари, 1906 год / Публичное достояние

Примерно к 1912 году интерес к танцам Мата Хари стал спадать. Во-первых, появилось множество подражательниц, а во-вторых, серьезные школы искусств и прочие высококультурные заведения бранили танцовщицу за незнание классического танца, «дешевый эксгибиционизм и отсутствие художественных достоинств». Мата Хари дала последнее шоу 13 марта 1915 года. Уходила из искусства без сожалений: к тому времени она стала успешной куртизанкой, дружила с высокопоставленными военными офицерами, политиками и просто богачами многих стран. Однако тут вспыхнула Первая мировая война, а следом за ней и любовь голландки к русскому офицеру.

Фото: Мата Хари, 1910 год / Публичное достояние

Первая и последняя любовь куртизанки Весной 1916 года Россия отправила 50 тысяч солдат Русского экспедиционного корпуса на Западный фронт. В числе этих военных оказался и 23-летний штабс-капитан Первого отдельного пехотного полка, храбрец и кавалер четырех орденов Вадим Маслов. С Матой Хари он познакомился в конце лета во время краткосрочного отпуска за боевые заслуги. Тут-то 40-летняя куртизанка поняла, что к ней, наконец, пришла первая и единственная настоящая любовь. Она постоянно искала встречи с Масловым, мечтала, чтобы он стал ее законным мужем. Как относился к своей даме офицер, доподлинно не известно: он не делал публичных заявлений о своей страсти, но при случае попросил у нее три тысячи франков. Впоследствии Маслов успешно бил немцев и получил в награду французский Военный крест с пальмовой ветвью. Потом вернулся в Россию, после революции дрался с красными на юге, а в 1920 году эмигрировал из Одессы во Францию. Дальше он не то постригся в монахи, не то устроился инженером. Умер в 43 года и никогда не вспоминал о влюбленной в него Мате Хари.

Фото: Мата Хари / Публичное достояние

Шпионские игры Через несколько месяцев после начала их бурного романа Маслов был ранен, потерял левый глаз и попал в военный госпиталь. Он располагался недалеко от линии фронта, поэтому гражданских туда не пускали. Особенно вход был закрыт гражданам нейтральных стран, вроде Нидерландов, которым не разрешалось находиться вблизи фронта. Однако Мата Хари изо всех сил искала возможность навестить любимого. Тут к ней и обратились из военной разведки Франции, которая в то время называлась Второе бюро. Куртизанке обещали разрешить навещать русского, если взамен она соблазнит знакомого ей старшего сына кайзера Вильгельма II кронпринца Вильгельма и расспросит его о кое-каких секретах. Французы не ошибались только в одном: Мата Хари действительно еще до войны несколько раз выступала перед кронпринцем. Однако едва ли он знал что-то интересное: хотя немецкая пропаганда презентовала его как великого воина, на деле Вильгельм слыл бабником, интересовался лишь вечеринками и пьянством, а в военном деле был полным профаном.

Фото: Мата Хари, 1915 год / Публичное достояние

Второе бюро посулило Мате Хари миллион франков, если она сможет предоставить достоверную информацию о немецких планах. Однако ее интересовал только Маслов. Она согласилась шпионить и даже честно старалась выполнить свою часть сделки, хлопоча о встрече с кронпринцем. Между тем у немцев появилась та же идея, что и у французов. Куртизанка, как уже говорилось выше, была гражданкой нейтральной страны и пользовалась свободой передвижений. Разведка Германии захотела получать от нее сведения о своих противниках и сделала недвусмысленное предложение. Мата Хари снова согласилась: а куда ей было деваться? К тому же она надеялась, что это поможет встретиться с Вильгельмом. Она охотно рассказывала немцам все парижские сплетни о сексуальной жизни французских политиков и генералов, но больше никаких разведданных от нее не добились. Тогда раздосадованный руководитель немецкой военной разведки Вальтер Николай решил выдать нерадивую шпионку Франции и отправил шифровку в надежде на перехват.

Фото: Мата Хари в день своего ареста, 13 февраля 1917 года / Публичное достояние

Сообщение и вправду перехватило Второе бюро. В нем говорилось о шпионке под кодовым именем H-21 и с биографией как у Маты Хари. Ее арестовали 13 февраля 1917 года в номере отеля на Елисейских полях. Суд начался 24 июля, обвинение — шпионаж в пользу Германии, который привел к гибели не менее 50 тысяч солдат. Мата Хари яростно отрицала свою вину.

Блудница? Да, но предательница — никогда! Мата Хари во время суда

К несчастью, как раз в то время французы потерпели поражение от немцев и народу нужен был козел отпущения. Пусть не было никаких прямых доказательств, все уже все решили. Подсудимую поливали грязью, адвокату чинили препоны, а герой-любовник Маслов отказался давать показания в ее пользу и заявил, что ему все равно, будет ли она осуждена. Мата Хари упала в обморок.

Фото: Тюремные фотографии Маты Хари перед казнью / Публичное достояние

Расстрел Маты Хари Хотя впоследствии французы и распускали слухи, будто она во всем призналась, Мата Хари не признала вины. Тем не менее ее приговорили к смертной казни. Незадолго до рассвета 15 октября 1917 года к ней в камеру пришла стража и получила выговор за то, что собирается казнить женщину, не накормив ее завтраком. Еду немедленно подали. Она надела тот же костюм, в котором слушала приговор. От повязки на глаза отказалась. Более того, демонстративно послала расстрельной команде воздушный поцелуй. После первого залпа медленно опустилась на колени, держа голову поднятой и, не изменив выражения лица, смотрела прямо на солдат. Затем упала назад. Подошел унтер-офицер и выстрелил ей в голову из револьвера. Мате Хари был всего 41 год. Тело куртизанки никто из родственников забирать не стал, поэтому его использовали для медицинских исследований. Голову забальзамировали и сохранили в парижском Музее анатомии. Однако в 2000 году архивисты обнаружили, что она исчезла. Вероятно, это случилось в 1954-м во время переезда музея. Найти голову Маты Хари до сих пор не удалось.