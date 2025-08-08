Сегодня 16:34 Берут соску в рот — и расслабляются: как тренд из Китая захватывает мир Психолог Дугенцова объяснила, почему детская пустышка не сработает на взрослых 0 0 0 Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Дети

Соцсети

Китай

TikTok

Психология

В Китае появился новый тренд — взрослые берут соску в рот. Силиконовые пустышки помогают справляться со стрессом на работе, наладить сон и бросить курить. Задумка уже вовсю захватывает мир: в TikTok подобные видео всего за неделю набрали более 60 миллионов просмотров. По цене аксессуары вполне доступны — от 10 юаней, то есть около 110 рублей. Как соска может навредить взрослому, вызывает ли привыкание и почему успокаивает людей, выяснил 360.ru.

Новый тренд из соцсетей Соски для взрослых отличаются от детских увеличенными размерами. Их цена варьируется от 10 до 500 юаней, то есть от 110 до 5,5 тысячи рублей, сообщил South China Morning Post. Один из самых заметных брендов — Pacifier Addict. Компания специализируется на продаже товаров для взрослых: подгузников, одежды с детскими принтами, бутылочек и средств личной гигиены. Пустышки тоже есть в ассортименте: они бывают разных цветов, в виде монстров, зверей, принцесс, бабочек, с космической тематикой, к ним можно дополнительно купить ленту на шею, силиконовые насадки, чехлы. Продаются наборы по несколько штук. Цена одной соски начинается от 14,99 доллара.

Фото: Источник: rearz.ca/pacifers-bottles

Чем могут быть опасны пустышки для взрослых На фоне растущей популярности детских аксессуаров специалисты начали бить тревогу — соски могут навредить их владельцам. Причем как морально, так и физически. Ребенок, который держит во рту пустышку, получает удовольствие через сосание, рассказала 360.ru психолог Дарья Дугенцова. Кроме того, родители дают младенцам соски, чтобы успокоить. «Малыш ощущает, что он нужен, через тактильный контакт с маминой грудью. Постепенно его заменяет соска. Получается ассоциация, что пустышка — это безопасность, как будто во рту мамина грудь», — объяснила психолог. Ребенку требуется этот аксессуар в первый год его жизни — это оральная стадия по Фрейду, рассказала 360.ru клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская. Рот для малыша считается главным источником не только удовольствия, но и познания мира.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com

«Через сосание, плач, питание, даже когда он грызет сосок груди матери, он формирует доверие к миру, понимает, откликаются ли на его потребности, есть ли чувство безопасности», — объяснила специалист. В этот период формируется тревожность. Она возникает из-за дефицита заботы, если имеет место насильственное отлучение от груди или соски. Последствиями таких методик воспитания могут быть переедания или курение во взрослом возрасте. Амелина-Прилепская обратила внимание, что тренд возник в Китае, где детей воспитывают достаточно жестко. Там несовершеннолетним часто не хватает телесности, контакта, мягкости, заботы, поэтому пустышки во рту у взрослых могут восполнить этот пробел. В нашей же культуре давать ребенку соску стало привычно. Однако ортопеды предупреждают, что детей следует вовремя отучать от нее. Если этого не сделать, сформируется открытый прикус — в народе его называют неправильным.

Фото: Lars Hallstrom/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«У детей косточка более мягкая, пластичная, и эта патология формируется гораздо быстрее», — объяснил 360.ru стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Трифонов. У взрослых зубы тоже подвижны, поэтому использование пустышек крайне рискованно еще и с этой точки зрения. Держание чего-либо во рту формирует вынужденное положение челюсти и зубов, что приводит к их выдвижению, проблемам с прикусом, окклюзией. С коллегой согласилась стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова. «Если пустышку грызть и давить, то происходит разобщение зубов. Из-за этого могут развиться ортодонтические патологии. Подобные проблемы наблюдают у людей, которые любят грызть карандаши. У них формируется либо скол на зубах, либо какое-то неправильное положение», — рассказала 360.ru Мелехова. Ортодонтические осложнения приводят не только к эстетическим проблемам, но и к нарушению дыхания и жевательной функции. Может измениться речь, например появится шепелявость, когда у человека возникнут трудности с произношением шипящих и свистящих звуков.

Фото: scully/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Помимо этого, соска — рассадник бактерий. Имплантолог Мелехова сомневается, что взрослые, подобно мамам, обрабатывают пустышки или хранят в специальных контейнерах. «Но это вообще жесть. Это максимально смешно, забавно. Таким людям надо поработать с психологом, потому что соски не снимают стресс — они его только усугубляют», — заявила Мелехова. Стоматолог Трифонов не был так категоричен. Он уверен, что если этот ритуал повторять не чаще одного раза в месяц или неделю, то проблем не возникнет. «Главное, чтобы это не стало привычкой», — подчеркнул стоматолог.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Может ли соска для взрослых бороться со стрессом — мнение психолога Пустышка действительно может на некоторое время успокоить человека, если у него есть фиксация на оральной стадии развития, пояснила Дугенцова. Это происходит из-за того, что некоторые родители вовремя не отучают ребенка от соски — в угоду своему спокойствию или по незнанию. «Когда тот вырастет, ему для спокойствия нужно будет что-то держать во рту: бутылку, сигареты, еду. Так он будет ощущать безопасность. Отсюда различные зависимости», — отметила психолог. Однако утверждение, что соска помогает наладить сон, эксперт отмела. По ее версии, это миф, так как у взрослых уже давно нет тактильного контакта с матерью и ассоциация с безопасностью должна утратиться. Амелина-Прилепская подчеркнула, что приглушенное соской чувство тревоги поможет поскорее заснуть, но вряд ли наладит режим сна. То же самое касается и отказа от курения. Человек лишь заменит одну привычку другой, но от потребности держать что-то во рту не избавится. И она может стать даже опаснее предыдущей в психологическом плане.

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac / www.globallookpress.com

«Есть риск возникновения более острой тревоги или неумения справляться со своими эмоциями. В таких случаях насасывать пустышку как-то не по-взрослому. Лучше проработать свои проблемы», — отметила Дугенцова. Амелина-Прилепская считает, что пустышка все же работает в борьбе со стрессом, но временно. Это связано с памятью тела. В детстве происходил контакт с грудью матери, и это было актом безопасности: вырабатывался эндорфин, снижалась тревожность. «Сосание активирует парасимпатическую нервную систему и вызывает такое состояние, как у ребенка. И это временно снижает уровень стресса, тревожности, тем самым успокаивает. Однако взрослому следует учиться справляться со стрессом другими методами», — отметила психолог.

Фото: Vladimir Godnik/moodboard / www.globallookpress.com

Как справляться со стрессом по-другому Дугенцова посоветовала арт- или телесно-ориентированную терапию. «Стресс — это эмоции злости, раздражения, страха. Их можно перенести на бумагу, например нарисовать, а потом порвать. Или побить грушу. Моя клиентка берет огромный пакет и лопает его до тех пор, пока он не превращается в решето», — отметила психолог. Еще один действенный метод — когнитивно-поведенческая психотерапия со специалистом.

Важны физическая активность и движение, потому что кортизол сам собой не сожжется. Дыхательные практики прекрасно действуют на мозг. Они помогают, когда есть панические атаки. Валерия Амелина-Прилепская

Следует понять, что соска — это замена курению, перееданию или другой зависимости. Но необходимо искать внутренние опоры, а для этого требуются осознанные практики.