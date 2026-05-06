Сегодня 14:17 Белизна и сода все испортят: чем реально отчистить белые кеды и кроссовки Мастер химчистки Иванов: стирать белую обувь в машине бесполезно 0 0 0 Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Мода

Одежда

Погода

В Москве и Подмосковье потеплело, и белые кроссовки снова в ходу. В попытке вернуть им первозданный вид есть риск испортить ткань: популярная белизна и кислородные отбеливатели разрушают материал. Справиться с желтизной и черными полосами помогут самое обычное хозяйственное мыло, крахмал и даже мицеллярная вода. Какие еще нюансы стоит учесть, приводя обувь в порядок, выяснил 360.ru.

Как вернуть первозданную белизну белым кроссовкам в домашних условиях Многие обладатели белых кроссовок и кедов пользуются белизной, что категорически нельзя делать, рассказал 360.ru мастер по химчистке и уходу обуви компании «Химчисто» Денис Иванов. «Она просто портит обувь. Она, конечно, будет белой, но материал станет хрупким. Однако многие не обращают на это внимания и все равно пользуются», — отметил мастер. Иванов выбирает другую методику: чистить белую обувь паром. Но если кеды уже очень старые и начали желтеть, то сделать с такой парой ничего нельзя. Другие народные средства типа соды и перекиси тоже вряд ли справятся с задачей. Более того, они разрушают текстиль. Поэтому эксперт посоветовал самое обычное китайское отбеливающее мыло. «Никакого кипятка не нужно, как многие думают, и никаких кислородных отбеливателей: это все портит обувь. Потом люди приносят такие кроссовки к нам», — отметил Иванов.

Фото: Andrey Arkusha / www.globallookpress.com

Когда человек моет обувь отбеливающим мылом, но не горячей водой, а еле-еле теплой, то толку от этого не будет. Следует хорошо намылить пару, тщательно почистить ее щеткой, но не жесткой. Также можно замочить кроссовки, но самое главное — после этого очень хорошо их прополоскать. Если сделать это недостаточно, останутся желтые пятна, которые сложно вывести даже профессиональными средствами. Какие кроссовки и кеды можно стирать в стиральной машине Мастер отметил, что чистить обувь в стиральной машине можно, но в этом нет никакого смысла: она просто не справится с загрязнениями. Пользоваться машинкой стоит только ради отжима, так как она способна тщательно отполоскать белую пару, чтобы впоследствии не было желтых пятен. «У меня есть специальная стиральная машина с вертикальной загрузкой. Она нужна, чтобы отжать обувь, которую необходимо полностью намочить. Она поможет вывести моющее средство до конца. Следует ставить на отжим на маленьких оборотах, в противном случае обувь просто порвется или замнется», — объяснил Иванов.

Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com

Также у пользователей белых кедов популярны специальные мешочки для стирки в машине, однако они бесполезны, заверил эксперт. Кроме того, при использовании стиральной машины у кедов и кроссовок часто ломается задник, который, как правило, делают из картона.

Я пришел к выводу, что достаточно просто над раковиной руками помыть обувь с разными средствами, в том числе с обычным мылом.

Самое трудное в подобной чистке — удалить пыль и грязь в заломах. Чтобы их убрать, профессионалы продувают обувь компрессорами, то есть воздухом под давлением, либо с помощью парогенератора. В домашних же условиях это сделать крайне сложно, особенно если пятна застаревшие. Часто для белой обуви покупают различные пены. По мнению эксперта, они допустимы, главное — не пользоваться ими на замше. Ведь самое трудное в чистке замшевой обуви — не почистить ее, а восстановить после намокания, так как она становится грубой.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look / www.globallookpress.com

Как очистить внутренние загрязнения и убрать сложные пятна Если избавиться от пыли, грязи и пятен снаружи удалось, то с внутренними загрязнениями справиться сложнее. Однако рабочий метод все же есть — все то же отбеливающее мыло. «Хозяйственное мыло со многим справляется. Просто главное — хорошо полоскать», — отметил Иванов. Бывает и такое, что на обуви образовываются сложные пятна, которые непросто отчистить даже мылом и профессиональными средствами: например, от масла, краски или жира. Если текстиль пожелтел местами, обратил внимание Иванов, ему уже ничем не поможешь. А вот масляные или жирные пятна реально вывести с помощью крахмала, который его в себя впитает. Также помогут профессиональные средства, которые можно купить на маркетплейсах.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Если обувь состоит из комбинации материалов, например, из кожи с замшевыми вставками, лучше отнести ее экспертам в химчистку. Они используют спецсредства, а затем компрессор, чтобы выдуть грязь. Обладатели белой обуви часто сталкиваются с проблемой грязной или желтой подошвы. С ней можно справиться в домашних условиях. Для этого нужно приобрести средства для отбеливания волос: кислоту или порошок. После чистки обувь следует оставить на солнце высыхать. Как сохранить белую обувь как можно дольше чистой Сразу после покупки следует обработать белые кроссовки или кеды водоотталкивающим средством: это обязательный шаг для профилактики желтизны и загрязнений. «Любую обувь надо обработать с самого начала. И вот есть много средств, например, линейки Tarrago — это испанская фирма, или Sapfir — это номер один сейчас. Водоотталкивающее средства нужно покупать только бесцветные, ни с какой белой краской и другими цветами не стоит», — посоветовал Иванов. Обычно обработку проводят спреями, распылив их на расстоянии 20 сантиметров от ботинка.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как ухаживать за белой обувью в повседневной жизни Иванов отметил, что после первой обработки новая белая пара продержится в приличном состоянии недели три. Затем обувь снова нужно обработать тем же средством.

Интересно Водоотталкивающий спрей следует наносить даже на подошву.

Если загрязнение незначительное, слегка запылилось, то обувь можно почистить мицеллярной водой для снятия макияжа. «Я это советую своим клиентам, потому что некоторые приносят пару, если она немного испачкалась. Жидкость должна быть обязательно прозрачной, без всяких красителей. Далее следует взять использованную зубную щетку, обрезать ее. Нанести тряпочкой мицеллярку и слегка почистить обрезанной щеткой. Завершить все можно, пройдясь сухой микрофиброй», — подытожил мастер.