Сегодня 05:53 «Барометр предчувствий». «Рыбу Судного дня» видели на Канарах: ждать беды? Гидробиолог Симаков: сельдяной король может предчувствовать землетрясения 0 0 0 Фото: The Catalina Island Marine Insti/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Интересное

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На Канарских островах купальщики нашли на пляже редкую глубоководную рыбу — сельдяного короля, известного как «рыба Судного дня». Ее считают предвестником катастроф — землетрясений, цунами, ураганов. В беседе с 360.ru профессор, доктор биологических наук, гидробиолог Юрий Симаков рассказал, откуда у ремнетела такая слава и есть ли реальная связь между выбросами рыб на берег и природными катаклизмами.

Сельдяного короля нашли на побережье Плайя-Кемада 10 февраля, ролик разместили в социальных сетях. На кадрах мужчина пытался оттащить рыбу на глубину. Длина ремнетела была около трех метров. Почему «рыб Судного дня» выбрасывает на берег В последние годы случаи выбрасывания сельдяного короля на берег участились. Есть несколько версий, почему рыбы, обитающие на большой глубине, оказываются на берегу. Ученые предполагают, что это может быть связано с масштабными изменениями, например, циклами явления Эль-Ниньо. Также рыбу может потоком воды во время шторма поднимать на поверхность. Ремнехвосты не очень хорошие пловцы, они используют спинной плавник и не могут противодействовать водяным потокам, поэтому оказавшись в поверхностных водах, не могут вернуться на глубину.

Появление рыбы на берегу может быть связано и с движением тектонических плит, которое она ощущает как электрические импульсы, сообщил гидробиолог Юрий Симаков. Он отметил, что эту рыбу действительно крайне редко можно увидеть на поверхности, и ее появление воспринимают как предвестие катастрофы. «Люди назвали ее „рыбой Судного дня“, потому что они знают, что рыбы действительно поднимаются из больших глубин перед землетрясением», — рассказал профессор. Гидробиолог считает, что ремнетела выбросить на берег мог только шторм, а не сама рыба «приползла на берег».

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Интересно Сельдяной король, ремнетел, «рыба Судного дня» (Regalecus glesne) — глубоководный вид рыб. Это длинная рыба серебристого цвета с оранжевым плавником. На голове плавник образовывает «корону», в которой может быть до 400 мягких лучей рыжего или ярко-красного цвета, полтора десятка из них удлинены и имеют перепончатую структуру. Ремнетел может вырастать свыше чем 10 метров в длину. Обычно живут в верхних слоях океанских глубин, на глубине от 750 до почти 1000 метров. Самая крупная из зарегистрированных особей достигала 11 метров в длину и весила более 272 килограммов. Сельдяной король, ремнетел, «рыба Судного дня» (Regalecus glesne) — глубоководный вид рыб. Это длинная рыба серебристого цвета с оранжевым плавником. На голове плавник образовывает «корону», в которой может быть до 400 мягких лучей рыжего или ярко-красного цвета, полтора десятка из них удлинены и имеют перепончатую структуру. Ремнетел может вырастать свыше чем 10 метров в длину. Обычно живут в верхних слоях океанских глубин, на глубине от 750 до почти 1000 метров. Самая крупная из зарегистрированных особей достигала 11 метров в длину и весила более 272 килограммов.

Рыбье электрочувство Многие рыбы чувствуют приближение землетрясения, у них есть «электрочувство», заявил Симаков. У глубоководных рыб это чувство сильно развито. «Перед землетрясением плита подвергается воздействию, как раз получается пьезоэлектрический эффект. Там появляется электростатический заряд, и рыбы это очень чувствуют. Поэтому перед землетрясением вот такие более глубоководные рыбы, они всегда всплывают», — пояснил профессор. Он рассказал, что японцы держат рыбок в аквариуме дома и на кораблях, чтобы определять, не будет ли землетрясения. Гидробиолог назвал это «своеобразным живым датчиком». Симаков заявил, что это научно доказано. Вода обладает электропроводностью, поэтому рыбы считаются «барометрами предчувствий». Кроме рыб, землетрясения могут предсказать и другие животные. Меньше всего это ощущает человек, подчеркнул профессор.

Фото: The Catalina Island Marine Insti/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Какие катастрофы предсказал сельдяной король На Канарских островах сельдяного короля выбросило 10 февраля, а 17 февраля в Португалии произошло землетрясение. По мнению Симакова, эти события могут быть связаны. И это не первый подобный случай. В 2011 году за несколько месяцев до того, как Япония пострадала от разрушительного цунами и землетрясения магнитудой девять, на берег выбросило несколько десятков сельдяных королей. Тогда же случилась авария на АЭС Фукусима-1. Именно с тех пор ремнехвосту присвоили звание «рыбы Судного дня». В августе 2024 года у берегов Калифорнии тоже обнаружили «рыбу Судного дня», через два дня после этого в Лос-Анджелесе произошло землетрясение.

Фото: Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

В 2022 году в Чили выловили пятиметрового сельдяного короля. Несмотря на дурную славу, рыбаки вытащили рыбу, теперь ее ислдедуют ученые. В июле 2023 года «рыбу Судного Дня» обнаружили дайверы вблизи Тайваня. Она достигала 2,5 метра в длину, на теле у рыбы были загадочные отверстия на теле. Уже в начале августа на Гавайях началась серия лесных пожаров. А в сентябре в Марокко произошло мощное землетрясение. В ноябре 2025 года сельдяного короля выбросило на побережье Калифорнии. У рыбы отсутствовал хвост. Обнаружившие ее серфингисты выбросили ремнехвоста в море. Предсказывала ли рыба лесные пожары, начавшиеся в этом штате в январе? Японские исследователи в 2019 году провели анализ, чтобы выяснить, есть ли связь между выбросом глубоководных ремнехвостов и природными катастрофами. «Они не обнаружили никакой связи. Но название слишком запоминающееся, чтобы исчезнуть», — заявил менеджер коллекции морских позвоночных Scripps Oceanography Бен Фрейбл.