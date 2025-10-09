Сад спит, а дачник работает: что сажать под зиму в 2025 году

Агроном Воробьев рассказал, что и когда сажать под зиму для ранних всходов

Nikolay Gyngazov
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com

Осень не время прощаться с огородом, а лучший момент для закладки будущего урожая. Подзимний посев позволит получить витаминные всходы на две-три недели раньше, чем при весенней посадке, а растения пройдут естественную закалку и станут крепче. Что именно и в какие сроки сеять, выяснил 360.ru.

Что и когда сажать под зиму в Подмосковье

Чеснок — первая декада октября

Сейчас самое время сажать чеснок в Московской области, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

«Он должен укорениться, чтобы луковица сформировалась следующим летом», — объяснил эксперт.

Корнеплоды и зелень — с первыми морозами

Их следует посадить в холодную почву, то есть тогда, как установится морозная погода.

«Если посеять в теплую почву, они начнут прорастать, и морозы погубят будущую зелень», — уточнил агроном.

Во время зимы часть семян неизбежно гибнет, останутся только сильные и продуктивные. Поэтому их высеваемость увеличивается примерно в 15%.

Фото: РИА «Новости»

Что и в какой последовательности сажать

Главный принцип — не сажать родственные культуры друг за другом. Так получится избежать накопления в почве специфических вредителей и болезней, одностороннего истощения грунта.

Удачные предшественники для подзимних культур

Уборка урожая капусты в Дмитровском округе
Фото: Уборка урожая капусты в Дмитровском округе/Медиасток.рф
Фото: РИА «Новости»

Что нельзя сажать после друг друга:

Можно ли сажать цветы под зиму

Да, так что садоводам тоже еще не пришла пора отдыхать.

Например, в первой декаде октября сажают тюльпаны — одновременно с чесноком, рассказал Воробьев. Кроме них, нарциссы, лилии и другие луковичные цветы.

Уже можно делить кусты, например ирисы, флоксы, пионы, чтобы потом посадить их в новые места.

