Сад спит, а дачник работает: что сажать под зиму в 2025 году
Агроном Воробьев рассказал, что и когда сажать под зиму для ранних всходов
Осень не время прощаться с огородом, а лучший момент для закладки будущего урожая. Подзимний посев позволит получить витаминные всходы на две-три недели раньше, чем при весенней посадке, а растения пройдут естественную закалку и станут крепче. Что именно и в какие сроки сеять, выяснил 360.ru.
Что и когда сажать под зиму в Подмосковье
Чеснок — первая декада октября
Сейчас самое время сажать чеснок в Московской области, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.
«Он должен укорениться, чтобы луковица сформировалась следующим летом», — объяснил эксперт.
Корнеплоды и зелень — с первыми морозами
Их следует посадить в холодную почву, то есть тогда, как установится морозная погода.
«Если посеять в теплую почву, они начнут прорастать, и морозы погубят будущую зелень», — уточнил агроном.
Во время зимы часть семян неизбежно гибнет, останутся только сильные и продуктивные. Поэтому их высеваемость увеличивается примерно в 15%.
Что и в какой последовательности сажать
Главный принцип — не сажать родственные культуры друг за другом. Так получится избежать накопления в почве специфических вредителей и болезней, одностороннего истощения грунта.
Удачные предшественники для подзимних культур
- После картофеля, томатов, перца, баклажанов можно сажать лук, чеснок, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, шпинат, свеклу, редис, салаты, горчицу. Пасленовые сильно истощают почву, но после них хорошо растут корнеплоды и зелень, чья «диета» отличается;
- После огурцов, кабачков, тыквы, арбузов — чеснок, лук, редис, укроп, петрушку, шпинат, все виды салатов, морковь, свеклу. У тыквенных неглубокая корневая система, после них почва остается в хорошем состоянии для других культур;
- После капусты — морковь, свеклу, редис, чеснок, лук, укроп, шпинат. Капуста забирает из почвы много азота, а под зиму как раз сажают культуры, не требующие его высокого содержания;
- После моркови, свеклы и петрушки корневой — чеснок, лук, редис, салаты, шпинат. Следом за корнеплодами, которые глубоко «ныряют», хорошо сажать культуры с поверхностной корневой системой или быстрорастущую зелень;
- После лука и чеснока — морковь, свеклу, редис, укроп, петрушку, шпинат, салаты. Лук и чеснок выделяют фитонциды и очищают почву от многих болезнетворных микроорганизмов, создавая здоровую среду для последующих культур;
- После зелени (салаты, укроп, шпинат, горчица) — чеснок, лук, редис, морковь. Сидераты и зелень обогащают почву и не успевают ее сильно истощить.
Что нельзя сажать после друг друга:
- лук и чеснок — они болеют одинаковыми болезнями и имеют общих вредителей;
- морковь после петрушки, укропа, пастернака и сельдерея — они относятся к одному семейству и страдают от одних и тех же проблем;
- свеклу после шпината и мангольда — они близкие родственники.
Можно ли сажать цветы под зиму
Да, так что садоводам тоже еще не пришла пора отдыхать.
Например, в первой декаде октября сажают тюльпаны — одновременно с чесноком, рассказал Воробьев. Кроме них, нарциссы, лилии и другие луковичные цветы.
Уже можно делить кусты, например ирисы, флоксы, пионы, чтобы потом посадить их в новые места.