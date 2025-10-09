Сад спит, а дачник работает: что сажать под зиму в 2025 году

Агроном Воробьев рассказал, что и когда сажать под зиму для ранних всходов

Осень не время прощаться с огородом, а лучший момент для закладки будущего урожая. Подзимний посев позволит получить витаминные всходы на две-три недели раньше, чем при весенней посадке, а растения пройдут естественную закалку и станут крепче. Что именно и в какие сроки сеять, выяснил 360.ru.

Что и когда сажать под зиму в Подмосковье

Чеснок — первая декада октября

Сейчас самое время сажать чеснок в Московской области, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

«Он должен укорениться, чтобы луковица сформировалась следующим летом», — объяснил эксперт.

Корнеплоды и зелень — с первыми морозами

Их следует посадить в холодную почву, то есть тогда, как установится морозная погода.

«Если посеять в теплую почву, они начнут прорастать, и морозы погубят будущую зелень», — уточнил агроном.

Во время зимы часть семян неизбежно гибнет, останутся только сильные и продуктивные. Поэтому их высеваемость увеличивается примерно в 15%.