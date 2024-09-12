Августовская осень. Какая погода ждет москвичей в середине сентября

В ближайшие дни в Москве и области ожидают аномально высокие для этого времени года температуры. Возможно, погода установит новый рекорд. Почему осень выдалась столь жаркой и как пережить ее в мегаполисе, выяснил 360.ru.

Какой будет погода в выходные в Москве и Подмосковье Атмосферное давление в российской столице будет расти в ближайшие дни, усилится влияние антициклона, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «При переменной облачности осадков не ожидается в пятницу и выходные. Минимальная температура в городе будет в районе 14-17 градусов, по области — 12-17 градусов», — уточнила Позднякова. В пятницу днем ожидается примерно 25-27 градусов, в субботу — 24-26, в воскресенье — 25-27. В последний выходной день в Подмосковье температурный разброс будет в пределах 22-27 градусов. «Не исключено, что в пятницу может установиться или повториться температурный рекорд, если столбики термометров достигнут отметки 27 градусов. В выходные температура превысит климатическую норму примерно на шесть-семь градусов. Погода будет напоминать последнюю декаду августа», — отметила эксперт.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в последний раз такую жару наблюдали 115 лет назад. «Ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было 27,4 градуса», — написал он в Telegram-канале. Однако на следующей неделе осень все-таки возьмет свое: температура приблизится к климатической норме в Москве, хотя дождей не ожидается, заверила Позднякова.

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Как долго продлится жара в Москве в сентябре 2024 года Причина осенней жары в столице — антициклон, который влияет на погоду на европейской территории России: на Урале и в Западной Сибири, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Антициклону соответствует устойчивый гребень высокого давления. Он наблюдается в течение последних двух недель, его влияние будет сохраняться еще в течение недели. Но это нельзя назвать бабьим летом. Скорее продолжение календарного лета, ведь по температуре мы сейчас находимся примерно в середине августа», — подчеркнул синоптик.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Как пережить осеннюю жару в Москве и Подмосковье В жару люди в первую очередь сталкиваются с обезвоживанием. Когда человек попадает в экстремально жаркую среду, он быстрее теряет воду — и этот момент легко упустить. Поэтому для комфорта нужно пить воду постоянно, рассказал 360.ru врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«С собой нужно иметь бутылку воды. Можно пить каждые пять-семь минут по маленькому глотку. Не стоит выпивать сразу всю бутылку — это нагрузка на сердце. Такой совет особенно пригодится, если предстоит выход из помещения, а на улице жарко», — отметил врач. Кроме того, в жару стоит забыть о таких «стимуляторах», как кофе, чай и алкоголь. Они приводят к обезвоживанию.

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Еще один важный фактор: активность. Когда человек двигается, мышцы выделяют тепло, тело нагревается. Поэтому жару лучше переживать в состоянии минимальной физической нагрузки.

«Людям с хроническими заболеваниями, в том числе сосудистыми, гипертоническими, сердечными, важно во время жары лениться, двигаться как можно меньше и пить воду. В такую погоду кровь становится густой, сердцу тяжелее ее перекачивать. Поэтому нужно помочь своему главному органу», — предупредил Кондрахин. Но осеннюю жару легче пережить, чем летнюю, так как к вечеру температура, как правило, значительно снижается. В это время суток можно выйти на улицу, погулять и подышать воздухом, подытожил специалист.