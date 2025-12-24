Мир объединится вокруг России. Астролог Богуславская сделала неожиданный прогноз на 2026 год
Накануне 2020 года астролог и нумеролог Ирина Богуславская предсказала появление «новейшего оружия из Китая». Она не говорила, что это будет инфекционное заболевание, но 2020-й все запомнили пандемией коронавируса. Что же ждет россиян в новом году?
В преддверии 2026 года aif.ru поинтересовался у Ирины Богуславской, чего ожидать от года Огненной Лошади.
«Без сильнейших катаклизмов не обойтись»
Россиян ждет год с повышенной сейсмической активностью, предупредила астролог.
Без сильнейших природных катаклизмов в 2026-м не обойтись — природа Огненной Лошади такова, что она всегда приносит катастрофы. Большой цикл восточного календаря занимает 60 лет. Давайте посмотрим, что было 60 и 120 лет назад, в предыдущие годы Огненной Лошади.
Ирина Богуславская
астролог и нумеролог
Запомнился сильным землетрясением в Сан-Франциско, которое вызвало пожары. Бедствие длилось четыре дня, погибло более трех тысяч человек. 1906 год. Тогда же произошли и другие природные катастрофы: гонконгский тайфун стал самым смертоносным в истории, унеся жизни 15 тысяч человек, и началось длительное извержение вулкана Везувий.
В 1966 году в китайском Синтае произошло сильное землетрясение, унесшее жизни более восьми тысяч человек. В Ташкенте последствия были менее катастрофическими, но разрушительный удар стихии практически стер с лица земли центральную часть города. Восстановление столицы Узбекистана стало задачей для всего Советского Союза. В США в тот же год серию разрушительных торнадо завершил мощный смерч в Канзасе.
«Цифры указывают, что 2026-й тоже будет сейсмически опасным годом. Плюс возможна опасность от воды. Таким образом, стоит ожидать не только разрушительных землетрясений, но и спровоцированных ими цунами», — заявила Богуславская.
Астролог призналась, что ее по-прежнему беспокоит Камчатка. Но радует, что там население и власти готовы к подземным ударам. Поэтому стоит обратить внимание на другие регионы России, где в 2026 году возможны природные катастрофы. Это Ямал, Сахалин и Курильские острова, особенно те, что ближе к Японии.
Если говорить о других странах, то очень высок риск разрушительных землетрясений на линии Кабул — Исламабад — Дели. Отголоски будут ощущаться и в Средней Азии, в бывших советских республиках.
На Камчатке ожидаются извержения вулканов Шивелуч и Ключевская Сопка. В Тихом океане может активизироваться подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 километрах от побережья штата Орегон. Его пробуждение может вызвать цунами, что создаст опасность для прибрежных регионов.
Возможно, Йеллоустонский супервулкан проявит себя на территории США, но мощного взрыва, уверена нумеролог, которого все так боятся, не случится.
Январь станет самым проблемным месяцем
Богуславская заявила, что с точки зрения нумерологии самым проблемным месяцем 2026 года будет январь.
«Я понимаю, что в новогодние каникулы огромное число людей ездят куда-то, в том числе на горнолыжные курорты, но мой совет — лучше воздержаться от поездок. Если говорить о конкретике, то негативный прогноз виден по Сочи, я проверяла его с разных сторон», — сказала Богуславская.
Помимо января, тревожными месяцами 2026 года станут июнь и особенно октябрь. Октябрь, похоже, принесет серьезные испытания. Произойдет событие, которое объединит людей.
«Причем мир будет объединяться вокруг России, это случится в ноябре и декабре», — добавила она.
«Для Путина 2026-й будет годом высочайшего подъема»
Высказалась астролог и о мировых лидерах. По ее словам, для российского президента грядущий год будет очень успешным.
Для Владимира Путина 2026-й будет годом высочайшего подъема. Если представить человеческую жизнь в виде графика со спадами и подъемами, то с 2019 по 2022-й у российского президента был спад.
Благодаря интуиции и выдержке он справился с трудностями и в следующем году достигнет пика политической карьеры.
Для Дональда Трампа этот год тоже сложился удачно. Возможно, он даже получит Нобелевскую премию, которую давно хочет. Но в Америке произойдут экологические и природные катастрофы. Чтобы спасти свою страну и граждан, Трампу придется проявить хладнокровие и рассудительность.
«А вот у Эммануэля Макрона во второй половине года проявятся какие-то проблемы со здоровьем. То же самое можно сказать про Урсулу фон дер Ляйен. Конец 2026-го для нее — это полный ужас», — сказала Богуславская.
2026 год обещает быть насыщенным событиями. Лошадь — сильное, красивое и честное животное. Она способна приносить человеку хороший доход. Лошадь может спастись от хищника, но больше всего боится пожаров и землетрясений. Человеку не стоит быть беспечным.