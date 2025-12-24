Мир объединится вокруг России. Астролог Богуславская сделала неожиданный прогноз на 2026 год

Накануне 2020 года астролог и нумеролог Ирина Богуславская предсказала появление «новейшего оружия из Китая». Она не говорила, что это будет инфекционное заболевание, но 2020-й все запомнили пандемией коронавируса. Что же ждет россиян в новом году?

В преддверии 2026 года aif.ru поинтересовался у Ирины Богуславской, чего ожидать от года Огненной Лошади.

Без сильнейших природных катаклизмов в 2026-м не обойтись — природа Огненной Лошади такова, что она всегда приносит катастрофы. Большой цикл восточного календаря занимает 60 лет. Давайте посмотрим, что было 60 и 120 лет назад, в предыдущие годы Огненной Лошади.

Запомнился сильным землетрясением в Сан-Франциско, которое вызвало пожары. Бедствие длилось четыре дня, погибло более трех тысяч человек. 1906 год. Тогда же произошли и другие природные катастрофы: гонконгский тайфун стал самым смертоносным в истории, унеся жизни 15 тысяч человек, и началось длительное извержение вулкана Везувий.

В 1966 году в китайском Синтае произошло сильное землетрясение, унесшее жизни более восьми тысяч человек. В Ташкенте последствия были менее катастрофическими, но разрушительный удар стихии практически стер с лица земли центральную часть города. Восстановление столицы Узбекистана стало задачей для всего Советского Союза. В США в тот же год серию разрушительных торнадо завершил мощный смерч в Канзасе.

«Цифры указывают, что 2026-й тоже будет сейсмически опасным годом. Плюс возможна опасность от воды. Таким образом, стоит ожидать не только разрушительных землетрясений, но и спровоцированных ими цунами», — заявила Богуславская.

Астролог призналась, что ее по-прежнему беспокоит Камчатка. Но радует, что там население и власти готовы к подземным ударам. Поэтому стоит обратить внимание на другие регионы России, где в 2026 году возможны природные катастрофы. Это Ямал, Сахалин и Курильские острова, особенно те, что ближе к Японии.