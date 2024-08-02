«Как это вообще понимать?» Артемий Лебедев нарвался на иск Мизулиной

На YouTube вышло интервью Артемия Лебедева блогеру Юрию Дудю*. Среди прочего дизайнер резко отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Ответ последовал незамедлительно: Мизулина собирается подавать на обидчика в суд. Что из этого выйдет, выяснил 360.ru.

Интервью Лебедева Дудю*

В новом интервью Артемий Лебедев нелицеприятно отозвался о Екатерине Мизулиной, назвав ее работу «инфотерроризмом».

«Отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает, на что-то влияет и вообще что у нее есть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Ее Лига безопасного интернета — х**** на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех е**** и рассказывать, как надо себя вести. Что, вот, не жрите вашу пасту с песто, потому что это плохо и неправославно. Это такой же п****. Я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — заявил дизайнер.

Мизулина отреагировала молниеносно. Общественный деятель посчитала, что Лебедев задевает ее честь и достоинство, порочит ее деловую репутацию, а также репутацию Лиги безопасного интернета.

«Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине. А сейчас что? Или он не сотрудник окологосударственной компании?» — задалась вопросом Мизулина.