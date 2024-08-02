«Как это вообще понимать?» Артемий Лебедев нарвался на иск Мизулиной
Адвокат Кривцун: шансы Мизулиной выиграть суд у Лебедева велики
На YouTube вышло интервью Артемия Лебедева блогеру Юрию Дудю*. Среди прочего дизайнер резко отозвался о деятельности Лиги безопасного интернета и его главе Екатерине Мизулиной. Ответ последовал незамедлительно: Мизулина собирается подавать на обидчика в суд. Что из этого выйдет, выяснил 360.ru.
Интервью Лебедева Дудю*
В новом интервью Артемий Лебедев нелицеприятно отозвался о Екатерине Мизулиной, назвав ее работу «инфотерроризмом».
«Отпугивает людей от России, создавая ощущение, что она что-то решает, на что-то влияет и вообще что у нее есть какая-то должность. А у нее нет никакой должности. Ее Лига безопасного интернета — х**** на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех е**** и рассказывать, как надо себя вести. Что, вот, не жрите вашу пасту с песто, потому что это плохо и неправославно. Это такой же п****. Я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — заявил дизайнер.
Мизулина отреагировала молниеносно. Общественный деятель посчитала, что Лебедев задевает ее честь и достоинство, порочит ее деловую репутацию, а также репутацию Лиги безопасного интернета.
«Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине. А сейчас что? Или он не сотрудник окологосударственной компании?» — задалась вопросом Мизулина.
Помимо Лебедева, чиновница намерена засудить и самого Дудя*. Она собирается требовать от обидчиков 10 миллионов рублей, которые направит на нужды семей участников спецоперации.
Есть ли у Мизулиной шансы выиграть суд?
Необходимо разделять два иска, которые может инициировать Екатерина Мизулина, рассказал 360.ru адвокат, соучредитель адвокатского бюро GK Legal Defenders, преподаватель РАНХиГС и член московского отделения Ассоциации юристов России Евгений Кривцун.
«Первое — это уголовное преследование. Наиболее вероятным представляется подача заявления о клевете по статье 128.1 Уголовного кодекса», — объяснил юрист.
Для начала уголовного разбирательства Мизулиной необходимо подать заявление в суд. Поскольку клевета — это ложные сведения, порочащие честь и достоинство человека, руководителю лиги предстоит доказать, что информация — ложная, а о ее ложности Лебедев и Дудь* знали заранее. После этого заявителю придется доказать, что эти сведения порочат честь и деловую репутацию.
«Стоит помнить о том, что судебная практика по указанным составам преступления не так обширна, но она есть. Значит, и шансы доказать эти обстоятельства весьма велики», — сказал Кривцун.
Адвокат предположил, что наиболее вероятным будет привлечение Лебедева к административной ответственности за оскорбление по статье 5.61 КоАП или клевету по статье 5.61.1 КоАП. Самое перспективное для общественницы — подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации по статье 152 Гражданского кодекса, подчеркнул собеседник 360.ru.
«Главное, наверное, и самое интересное, что Артемий Лебедев и Юрий Дудь* обязаны будут доказывать, что распространенные сведения соответствуют действительности», — добавил адвокат.
Если не удастся доказать, придется публично дать опровержение своим словам, а Мизулина будет вправе требовать компенсацию.
«В нашем обществе информация может иметь фатальные последствия. В моей практике были иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Могу сказать, что, скорее всего, мы будем наблюдать рост числа таких дел», — заверил юрист.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.