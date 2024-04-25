Продажи очков Apple Vision Pro провалились: причины, последствия, конкуренты | 360°

Интересное 25 апреля 2024, 20:40 Apple потерпела фиаско. Почему очки Vision Pro оказались никому не нужны Специалист по ИИ Белкин назвал причины провала Apple Vision Pro Keystone Press Agency / Global Look Press

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В феврале американская компания Apple выпустила очки смешанной реальности Vision Pro. Однако поклонники «яблочной» продукции, кажется, не оценили гениальность изобретения. Почему этот запуск Apple посчитали провалом и по какой причине такой гаджет никогда не будет пользоваться большим спросом, выяснил 360.ru.

Что такое очки смешанной реальности от Apple

Apple Vision Pro стоимостью под полмиллиона рублей представляет собой шлем с алюминиевыми деталями. Гарнитура позволяет пользователю видеть реальный мир и выводить поверх него трехмерный интерфейс.

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С его помощью можно взаимодействовать с приложениями, общаться через FaceTime, смотреть видео, играть, искать информацию в интернете.

Также реальный мир можно дополнять виртуальным. Например, сидя дома, одновременно находиться на природе.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Функции и возможности — в чем фишка очков Apple?

«Такие очки — это следующий шаг эволюции экранов. Она началась от компьютеров, ноутбуков и продолжилась планшетами и смартфонами. Шлем позволяет добавлять к реальности любые изображения и предметы», — рассказал 360.ru основатель компании belkin.digital — консалтинга по ИИ для бизнеса Алексей Белкин.

Шлем смешанной реальности использует модульные системы и закрепляется сзади с помощью мягкой текстильной «подушки». Устройство можно подогнать под любую голову.

Очки имеют два экрана, то есть на оба глаза. У каждого — по 23 миллиона пикселей, изображение разрешением 4К. Есть аудиосистема с пространственным звуком. Шлем можно совмещать с наушниками Airports.

За программное обеспечение отвечают процессоры M2 и R1. Первый вид чипа уже внедряли в Macbook, а последний — новое изобретение.

Плюсы

Линзы очков Apple разработали так, чтобы люди с плохим зрением тоже могли ими пользоваться.

Гаджет оснащен пятью сенсорами, 12 камерами и шестью микрофонами. Благодаря этому управлять девайсом можно с помощью движений глаз, жестов, щипков пальцев или голосом.

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Apple Vision Pro предоставляют возможность смотреть любимый фильм без проектора. При этом можно взять любой предмет, не отвлекаясь от видео. Стоит взглянуть на Macbook — и его экран тут же воспроизведет шлем дополненной реальности.

Минусы

Один из недостатков очков — блок питания, который нужно везде носить с собой, в кармане или сумке. Он соединяется с устройством с помощью шнура. Еще один минус, вытекающий из первого, — заряда такого «пауэрбанка» хватит всего на два часа.

«Многие пользователи говорят, что очки тяжелые, даже жалуются на головную боль после длительного ношения шлема», — добавил Белкин.

Девайс появился на рынке не так давно, поэтому набор приложений для него довольно скудный. К моменту запуска продаж подключился Disney со своими фильмами и сериалами, но на этом пока все.

Freepik

Немногочисленных клиентов отпугнула цена Apple Vision Pro. Так, очки на 257 гигабайт стоят в США 3499 долларов (более 323 тысяч рублей), на 512 гигабайт — 3699 долларов (342 тысячи рублей), на один терабайт — 3899 долларов (360 тысяч рублей).

В России диапазон цен на шлем дополненной реальности в зависимости от объема памяти и магазинов составляет от 320 до 600 тысяч рублей. Отметим, сразу после выхода новинки от Apple ее стоимость с учетом доставки из-за рубежа колебалась от 500 до 900 тысяч рублей.

В чем причина провала Apple Vision Pro

В середине февраля издание The Verge сообщило, что первые пользователи Apple Vision Pro начали избавляться от девайса. Судя по постам в соцсетях, владельцы очков захотели сдать их обратно в магазин.

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По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо, Apple уже сократила количество Vision Pro, которые она планирует отгрузить в 2024 году, с ожидаемых 700-800 тысяч единиц всего до 400-450 тысяч. В чем причина непопулярности гаджета, помимо очевидных минусов разработки?

Рынок наполнен подобными устройствами с разными функциями и по разным ценам, рассказал 360.ru шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Маркетологи Apple быстро улавливают тенденции. Заваливать мир своими устройствами всегда приятно. Но если они лежат только на полках, компания начинает терять прибыль. Хотя капитализация Apple, по-моему, больше даже самых крупных нефтяных компаний», — пояснил журналист.

Christoph Dernbach / dpa / Global Look Press

Одной из причин провала эксперт назвал частичную потерю российского рынка. У клиентов из России всегда был спрос на различные гаджеты и развлечения.

«И 140 миллионов людей — это не шутка, пусть и не все активные пользователи гаджетов от Apple. Поэтому поставлять в страны Азии — это хорошо, но не сказать, что там тоже готовы всеми устройствами пользоваться», — добавил Букштейн.

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Последствия провала продаж

Для Apple провал с очками дополненной реальности означает очередной убыток. По данным Bloomberg, прибыль упадет примерно на 5%, что станет уже пятым снижением дохода американской компании за последние шесть кварталов.

За праздничный квартал продажи Apple в Китае сократились на 13% — это худший спад примерно за четыре года.

С точки зрения финансовых показателей Apple находится в достаточно сложном положении. Продажи iPhone тоже падают, Китай от них отказывается.

Есть и другие негативные факторы: к примеру, ужесточаются требования к работе магазинов Apple. Недавно компания закрыла проект по созданию беспилотного автомобиля. И вот теперь — неудача с Vision Pro.

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Есть ли у Apple Vision Pro достойные конкуренты?

Apple не первая компания, которая создала очки дополненной реальности, подтвердил Белкин. Например, девайс от Meta* — Quest 3 — существенно дешевле «яблочного». Уступает по некоторым техническим характеристикам, тем не менее этот девайс можно считать серьезным конкурентом Vision Pro.

У Microsoft есть очки HoloLens, но они больше направлены на корпоративное использование. Есть и другие похожие гаджеты.

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Сможет ли Apple вернуть себе первенство?

Обновления iPhone замедлились со времен 12-й модели. По всей видимости, Apple решила сделать упор на развитие аксессуаров.

Это вполне оправданная тактика: сначала пользователь покупает iPhone, к нему постепенно докупает дополнительные гаджеты. Спустя время, после устаревания смартфона, приобретает новый, который подоспел как раз вовремя.

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Однако пока эта стратегия не принесла ошеломительного успеха. Есть ли шансы, что Apple еще выстрелит?

Провал Vision Pro связал и с тем, что очки дополненной реальности опередили свое время, считает Белкин.

Они нуждаются в более совершенной технологии, хотя уже сделаны лучше многих предшественников. Сейчас высококачественные очки стоят дорого, они тяжелые, не всегда удобные. Такая технология пока не созрела для массового использования. Алексей Белкин

С другой стороны, у клиентов Apple есть спрос на более совершенных ассистентов, которые могли бы заменить Siri. Например, ассистент ChatGPT компании Open AI способен воспринимать голос и изображение, отвечать. Siri в этом очень отстает, отметил Белкин.

Кажется, это направление может стать приоритетным для Apple. Если корпорации удастся внедрить в свою экосистему и продукты нейросети, и ассистентов, то есть все шансы вернуть интерес клиентов и вернуться к росту прибыли.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.