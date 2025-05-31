Сегодня 11:48 «Антисанитария и грязь». Стюардесса раскрыла подноготную своей профессии 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Интересное

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Стюардесса — одна из немногих профессий, где до сих пор сохраняется атмосфера загадочности. На борту улыбчивые девушки вежливо отвечают даже на самые нелепые вопросы. Но что же скрывается за шторкой с тележками для еды?

Бортпроводницам запрещено раскрывать особенности своей работы. Но Ирина — яркая симпатичная блондинка, сотрудница авиакомпании мирового уровня рассказала сайту kp.ru о тонкостях своей профессии. Оказалось, что красивая жизнь с фото из Франции, Испании и Новой Зеландии — это только одна сторона медали. За кадром остаются часы недосыпа, натянутая улыбка при общении с очередным грубияном на борту, ведь пассажир всегда прав. Сколько зарабатывают стюардессы? Зарплата бортпроводниц зависит от количества часов налета. «Все начинают в эконом-классе. На первом этапе это порядка 2300 долларов в месяц. Сейчас, после восьми лет в компании, я „супервайзер“, то есть за мной закреплены определенные секции в самолете. Моя зарплата сейчас порядка 4000-4500 долларов в месяц», — рассказала Ирина. Бывают месяцы, когда работы много, и те, когда все спокойно. «Персал», отвечающий за секции на борту, зарабатывает пять-шесть тысяч долларов. Это самая высокая зарплата.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Как знаменитости ведут себя в самолетах Пассажиры редко догадываются, что в самолете с ними летит известная личность. И это неудивительно: публичных людей в салоне не так-то легко заметить. За несколько часов до вылета стюардессы приходят на брифинг. У них оценивают внешний вид: свежая ли одежда, ухоженные ли ногти, аккуратный ли макияж. Затем нам выдают список пассажиров, где отмечены VIP-персоны.

Со мной летала актриса Пэрис Хилтон, юмористы из «Камеди клаб», телеведущая Ольга Бузова, певица Рианна. Все нормальные, адекватные. С подружкой летал Уилл Смит — такой был зайчик. Селебрити ведут себя обычно очень тихо, не выпендриваются. Они путешествуют первым классом, закрываются в своей кабинке и никого не трогают. Ирина стюардесса

ЧП на самолетах, о которых не говорят В полетах случаются разные ситуации — и смешные, и тревожные. Однажды наш самолет не смог взлететь и остановился на взлетно-посадочной полосе, рассказала Ирина. А из самого страшного на ее практике — отказ двигателя.

Страшно — словами не передать. И вот мы летим с одним работающим мотором, а сами улыбаемся пассажирам, чтобы паника на борту не началась. Ирина стюардесса

В самолете случалась и сильная турбулентность. Тележки с едой и ручная кладь буквально летали по салону, а стюардессу отбросило в другой конец лайнера. Кроме того, бортпроводницы должны быть готовы к тому, что пассажиру может внезапно стать плохо. В такой ситуации именно стюардессам приходится становиться врачами на борту.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Секс в самолете Романтические отношения на борту — не редкость, рассказала Ирина. Были случаи, когда пассажир флиртовал и всячески оказывал знаки внимания бортпроводнице. Знакомая Ирины вышла замуж после встречи с мужчиной своей мечты на борту самолета. «А вот секс — это отдельная тема. У меня лично секса на борту ни с кем не было и не будет — я знаю, какая там антисанитария, грязь. А вот пассажиров ловила — девушка как-то доставляла мужчине удовольствие прямо в салоне эконом-класса», — рассказала стюардесса. Они были пьяны, поэтому их рассадили. Так делать нельзя, подчеркнула бортпроводница, иначе придется вызвать полицию, и тогда уже точно не будет весело.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Курица или рыба? Почему еду в самолете лучше не есть Уровень обслуживания в эконом-классе и бизнесе кардинально различается. В экономе стюардессы выходят с тележкой, раздают еду и напитки, а затем собирают мусор. Это все. В бизнес-классе питание напоминает обслуживание в ресторане. Гости выбирают блюда через меню на экранах мобильных устройств. Затем бортпроводница подходит к пассажирам, уточняют детали заказа. Сначала подают напитки с орешками. Это могут быть самые разные варианты: от необычных коктейлей до изысканных вин и шампанского. Когда стюардессы предлагают вино, важно упомянуть год урожая и сорт винограда. Эти детали помогут создать более полное впечатление о напитке.

Потом приносим закуски, горячее, хлебную корзинку. Я должна знать имя каждого пассажира в бизнес-классе, ведь это уже другой стандарт сервиса. Ирина стюардесса

Но еда, которую подают на борту самолета, не всегда полезна, особенно в эконом-классе. Это не выдумка, а реальность. Сэндвичи, курица и рыба часто замораживают, поэтому в них много консервантов. В первом и бизнес-классе еду подают в том же виде, что ее и приготовили. Однако в этих блюдах все равно много калорий, масел и соусов.