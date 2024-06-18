Незваные гости атаковали пляжи Испании. Чем опасны акулы-молоты
Ихтиолог Кузищин: появление акул-молотов — обоснованный повод для беспокойства
Побережье одного из Канарских островов атаковали акулы-молоты. Хотя выглядят они довольно забавно, мало кому захочется плескаться рядом с трехметровыми хищниками. Власти закрыли три пляжа и пока наблюдают за опасными гостями.
Хищные рыбы на пляжах Испании
Акулы-молоты распугали туристов на побережье испанского острова Гран-Канария. До сих пор он был знаменит своими пляжами с белым и черным вулканическими песками. Теперь к достопримечательностям добавились морские хищники, сообщила британская газета Daily Mail.
По словам очевидцев, молотоголовых акул было несколько. Они вели себя крайне агрессивно, подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям. К счастью, пострадавших нет. С помощью квадрокоптеров специалисты выяснили, что хищники превышают три метра в длину.
Хотя считается, что большинство видов молотоголовых акул не опасны для человека, местные власти решили не рисковать и закрыли три пляжа. Спасатели оцепили прибрежную территорию, на месте дежурят полицейские дроны.
Акула с уникальными формами
Молотоголовые акулы — отдельное семейство большого отряда серо-голубых акул, рассказал 360.ru профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. Их отличительная особенность — форма головы: ее передняя часть сильно уплощена, по бокам расположены большие выросты.
И глаза, и ноздри находятся по краям «молота». Эта особенность не только придает акулам причудливую форму, но и имеет некоторые функции. Из-за увеличенной передней части головы на нижней стороне расположено большое количество сенсорных клеток, в том числе органов электрического чувства.
Кирилл Кузищин
Также расположение глаз и ноздрей позволяет акулам-молотам точно прицеливаться к жертве — эти рыбы довольно редко промахиваются, отметил ученый. Кроме того, передняя часть головы служит своего рода антикрылом, которое позволяет лучше ориентироваться в вертикальных движениях.
Молоты — одни из наиболее плодовитых акул. Обычные эти хрящевые рыбы приносят не так много потомства: одного-двух, реже до 10 акулят, в то время как у молотов (они живородящие) самка может дать более 20 жизнеспособных детенышей.
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Опасны ли акулы-молоты для людей
Кузищин уточнил, что акулы-молоты, пусть и не самые крупные, довольно агрессивные и хищные. Охотятся они в основном на рыбу, редко нападают на крупную жертву. Значительную долю рациона составляют придонные скаты: с помощью необычной головы их прижимают ко дну, а дальше уже работают челюсти.
Молотоголовые акулы — рейдеры, они быстро двигаются и могут представлять для людей потенциальную опасность, предупредил ученый. Были случаи нападений этих морских обитателей на человека (но их число значительно меньше, чем для других акул).
Челюсти у акулы-молотов очень мощные: зубы способны сокрушать и кости, и плоть, поэтому лучше держаться от них подальше. Кроме того, известно, что молотоголовые акулы могут формировать очень большие стаи — сотни, а иногда даже в тысячи экземпляров — и такими группами совершать миграции.
Кирилл Кузищин
Собеседник 360.ru пояснил, что для подобных скоплений агрессивных акул характерны согласованные атаки на жертву. Одна особь может ее отвлекать, другие — охотиться, третьи — загонять. Поэтому к молотоголовым стоит относиться серьезно.
«Что касается случая в Испании, то появление акул в тех местах, где их раньше не было, — действительно вполне обоснованный повод для беспокойства. Потому что если в экосистему вторгается столь крупный компонент, то вполне возможна ситуация, когда, допустим, не хватает пищи или нет привычной жертвы», — объяснил Кузищин.
В таких случаях у акул может повышаться агрессивность, и в новых местах те молотоголовые, что обычно были дружелюбны к людям, могут обернуться большой опасностью.