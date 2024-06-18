18 июня 2024 16:46 Незваные гости атаковали пляжи Испании. Чем опасны акулы-молоты Ихтиолог Кузищин: появление акул-молотов — обоснованный повод для беспокойства 0 0 1 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Побережье одного из Канарских островов атаковали акулы-молоты. Хотя выглядят они довольно забавно, мало кому захочется плескаться рядом с трехметровыми хищниками. Власти закрыли три пляжа и пока наблюдают за опасными гостями.

Хищные рыбы на пляжах Испании Акулы-молоты распугали туристов на побережье испанского острова Гран-Канария. До сих пор он был знаменит своими пляжами с белым и черным вулканическими песками. Теперь к достопримечательностям добавились морские хищники, сообщила британская газета Daily Mail. По словам очевидцев, молотоголовых акул было несколько. Они вели себя крайне агрессивно, подплывали вплотную к лодкам и отдыхающим на суше людям. К счастью, пострадавших нет. С помощью квадрокоптеров специалисты выяснили, что хищники превышают три метра в длину. Хотя считается, что большинство видов молотоголовых акул не опасны для человека, местные власти решили не рисковать и закрыли три пляжа. Спасатели оцепили прибрежную территорию, на месте дежурят полицейские дроны.

Акула с уникальными формами Молотоголовые акулы — отдельное семейство большого отряда серо-голубых акул, рассказал 360.ru профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. Их отличительная особенность — форма головы: ее передняя часть сильно уплощена, по бокам расположены большие выросты.

И глаза, и ноздри находятся по краям «молота». Эта особенность не только придает акулам причудливую форму, но и имеет некоторые функции. Из-за увеличенной передней части головы на нижней стороне расположено большое количество сенсорных клеток, в том числе органов электрического чувства. Кирилл Кузищин

Также расположение глаз и ноздрей позволяет акулам-молотам точно прицеливаться к жертве — эти рыбы довольно редко промахиваются, отметил ученый. Кроме того, передняя часть головы служит своего рода антикрылом, которое позволяет лучше ориентироваться в вертикальных движениях. Молоты — одни из наиболее плодовитых акул. Обычные эти хрящевые рыбы приносят не так много потомства: одного-двух, реже до 10 акулят, в то время как у молотов (они живородящие) самка может дать более 20 жизнеспособных детенышей.

Интересно Самая маленькая из молотоголовых акул — круглоголовая молот-рыба, ее длина — около 90 сантиметров, вес — не более трех килограммов. Самая крупная — гигантская акула-молот, она вырастает до шести метров и весит больше полутонны. Самая маленькая из молотоголовых акул — круглоголовая молот-рыба, ее длина — около 90 сантиметров, вес — не более трех килограммов. Самая крупная — гигантская акула-молот, она вырастает до шести метров и весит больше полутонны.

Опасны ли акулы-молоты для людей Кузищин уточнил, что акулы-молоты, пусть и не самые крупные, довольно агрессивные и хищные. Охотятся они в основном на рыбу, редко нападают на крупную жертву. Значительную долю рациона составляют придонные скаты: с помощью необычной головы их прижимают ко дну, а дальше уже работают челюсти. Молотоголовые акулы — рейдеры, они быстро двигаются и могут представлять для людей потенциальную опасность, предупредил ученый. Были случаи нападений этих морских обитателей на человека (но их число значительно меньше, чем для других акул).

Челюсти у акулы-молотов очень мощные: зубы способны сокрушать и кости, и плоть, поэтому лучше держаться от них подальше. Кроме того, известно, что молотоголовые акулы могут формировать очень большие стаи — сотни, а иногда даже в тысячи экземпляров — и такими группами совершать миграции. Кирилл Кузищин

Собеседник 360.ru пояснил, что для подобных скоплений агрессивных акул характерны согласованные атаки на жертву. Одна особь может ее отвлекать, другие — охотиться, третьи — загонять. Поэтому к молотоголовым стоит относиться серьезно.

Фото: Гигантская акула-молот с Багамских островов. Michael Weberberger / Global Look Press

«Что касается случая в Испании, то появление акул в тех местах, где их раньше не было, — действительно вполне обоснованный повод для беспокойства. Потому что если в экосистему вторгается столь крупный компонент, то вполне возможна ситуация, когда, допустим, не хватает пищи или нет привычной жертвы», — объяснил Кузищин. В таких случаях у акул может повышаться агрессивность, и в новых местах те молотоголовые, что обычно были дружелюбны к людям, могут обернуться большой опасностью.