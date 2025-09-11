Сегодня 18:23 500 дней Фиуме: как поэт-кокаинист создал Республику Красоты и угрожал Муссолини 0 0 0 Фото: Scherl / www.globallookpress.com Интересное

Италия

Военные

Корабли

Женщины

Войны

Кокаин

Франция

Деньги

Образование

Походы

Ровно 106 лет назад на территории современного хорватского города Риека возникла самопровозглашенная Республика Фиуме — одно из самых странных и безумных государств, существовавших в прошлом веке. Ее comendante провозгласили итальянского поэта и драматурга Габриэле д’Аннунцио. Конституция страны была написана в стихах, на улицах раздавали кокаин и давали уроки йоги, а чтобы хоть как-то прокормить население, занимались пиратством. Как стал возможен поход на Фиуме, почему к нему не присоединился Муссолини и чем закончилась история регентства — в материале 360.ru.

Запустил фейк о собственной смерти ради продаж Лидером просуществовавшей всего 500 дней Республики Фиуме (она же Республика Красоты) был исключительнейший персонаж — Габриэле д’Аннунцио. В жизни его всегда было огромное количество скандалов, и одним из первых стала выходка с фейком о собственной смерти. Но обо всем по порядку.

С детства Габриэле считали очень необычным, впечатлительным и талантливым ребенком. Он увлекался поэзией, зачитывался античными авторами и итальянскими поэтами. Рано пришли к нему и сильные романтические переживания. Уже в 16 лет он при поддержке отца издал свой первый сборник стихов тиражом в 500 экземпляров.

Фото: Scherl / Википедия

Дальше — больше. Через год он принес в авторитетное издательство новую поэтическую книгу и, чтобы творение точно было обречено на успех, решился на провокацию. В день появления книги в продаже Габриэле направил в одну флорентийскую газету телеграмму о том, что д’Аннунцио умер. Причем трагически — разбился, когда катался на лошади. Тираж в итоге раскупили моментально. Поэт обрел то, что хотел — и скандальную славу, и коммерческий успех своей книги. В дальнейшем проза и стихи Габриэле также пользовались неизменной популярностью, но пьесы чаще проваливались. Продвигать их пыталась одна из возлюбленных поэта — актриса Элеонора Дузе. Не без ее помощи д’Аннунцио с начала 1890-х годов стал очень популярен во Франции.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Тогда же о нем начали ходить странные легенды. Согласно одной из них, поэт пил вино из черепа девственницы и носил туфли из человеческой кожи. Другой слух касался его купания в море только голым и только верхом на коне. От политика красоты до «героя неба и моря» Ромен Ролан считал д’Аннунцио простым человеком, хотя и с опасными странностями, но вовсе не полубогом, каким его видели поклонницы. Молодая Айседора Дункан называла Габриэле «лысым, невзрачным карликом», умевшим удивительным образом преображаться в глазах женщин.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

В разговоре с женщиной он преображался, прежде всего, в глазах собеседницы. Он казался ей почти Аполлоном, потому что умел легко и ненавязчиво дать каждой женщине ощущение того, что она является центром вселенной. Айседора Дункан

В 1897 году д’Аннунцио баллотировался в парламент с программой «политики красоты». И что самое удивительное — был избран. Правда, через три года на новых выборах он потерпел поражение. В 1908 поэту и бывшему «политику красоты» пришлось бежать в Париж из-за кредиторов. Там он нашел себе новую спутницу, русскую по происхождению, Наталию Кросс-Голубеву. Увлекся кинематографом и авиацией. И о последней мы упомянули неслучайно. Дело в том, что через несколько лет, когда начнется Первая мировая война, д’Аннунцио пойдет служить летчиком. Причем воевать будет лихо и с азартом, рискуя собой.

Фото: Daily Herald Archive/NMeM / www.globallookpress.com

Он будет летать на Триест, Пулу, Сплит, сбрасывать бомбы и прокламации, но при одной неудачной посадке получит очень серьезную травму глаза. С этого момента ему придется носить повязку. «Зловоние мирной жизни» Закончил войну поэт в звании подполковника, но финалом боевых действий был не слишком доволен. Новую жизнь в день заключения перемирия он назвал зловонной. И таких не слишком довольных, как он, было великое множество. Так называемых ардити — ветеранов элитных формирований вооруженных сил — не устраивало то, что политические союзники Италии поступили с ней как с бедным родственником, оставив без куска пирога, который обещали. Эти молодые люди довольно быстро начали искать себе лидера. Претендентов на роль оказалось два — Бенито Муссолини и, как несложно догадаться, Габриэле д’Аннунцио.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Как делегаты Фиуме просили д’Аннунцио стать их правителем Осенью 1918 года в Фиуме (этот маленький портовый город после войны стал на некоторое время «ничейным») происходит восстание. Там провозглашают республику и заявляют о желании стать частью Италии. Для поддержания порядка в город направляют французских и итальянских военных.

Интересно Права на временно «ничейный» Фиуме заявляли Италия и новообразованное Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Права на временно «ничейный» Фиуме заявляли Италия и новообразованное Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.

В апреле 1919-го к д’Аннунцио послали делегацию Фиуме, которая предложила поэту, «герою моря и неба», стать руководителем государства. Но он колебался, а ситуация становилась все более острой. Летом в прессе начали раскручивать тему о якобы готовящемся заговоре под руководством д’Аннунцио, Муссолини и кузена короля герцога д’Аосты ради свержения правительства. Накалялась обстановка и в самопровозглашенной республике. В итоге, когда к поэту прислали новую делегацию, он все-таки отправился в Фиуме (хотя сначала и пытался прикинуться больным).

Поход на Фиуме Поход на Фиуме начался рано утром 11 сентября 1919 года. Впереди колонны из 15 грузовиков с ардити на открытом фиате, усыпанном лепестками роз, ехал д’Аннунцио. Уже почти на границе их хотел остановить командующий экспедиционным корпусом в Фиуме генерал Патталуга, но в итоге вместе со своими солдатами перешел под командование поэта. На следующий день легионеры вошли в город без единого выстрела. Их встретили звоном колоколов и орудийным салютом военных кораблей, стоящих на рейде. Д’Аннунцио тут же назначили губернатором и военным комендантом города, потащили на балкон, откуда он произнес пламенную речь перед горожанами.

Итальянцы Фиуме! В этом недобром и безумном мире наш город сегодня — единственный островок свободы. Этот чудесный остров плывет в океане и сияет немеркнущим светом, в то время как все континенты Земли погружены во тьму торгашества и конкуренции. Мы — это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений.

Постепенно в Фиуме начали стекаться ардити со всех концов страны, дезертировавшие солдаты и матросы. Правительственные войска при этом окружили город, но не предпринимали никаких действий — их симпатии были на стороне Габриэле.

Фото: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Спустя еще два дня боевые корабли, стоящие в фиумском порту, отказались покинуть его и перешли на сторону Республики Фиуме. Д’Аннунцио, чувствуя себя триумфатором, писал дерзкие письма Муссолини, который не решился присоединиться к походу. «Я в равной степени потрясен вами и итальянским народом… Вы хнычете, в то время как мы боремся… Где ваши фашисты, ваши волонтеры, ваши футуристы? Проснитесь! Проснитесь и устыдитесь… Проколите дырку в вашем брюхе и спустите жир. Иначе это сделаю я, когда моя власть станет абсолютной», — предупредил поэт. Адресату ничего не оставалось, как поддержать губернатора Фиуме деньгами и отрядом военных. Но на самом деле он чувствовал при этом дикую зависть.

Интересно На что вообще был расчет этой операции? Авантюристы надеялись, что правительство Италии, увидев, что Фиуме заняли истинные патриоты, решится аннексировать его, но этого не случилось. Однако д’Аннунцио решил не отступать и остаться правителем маленькой страны. На что вообще был расчет этой операции? Авантюристы надеялись, что правительство Италии, увидев, что Фиуме заняли истинные патриоты, решится аннексировать его, но этого не случилось. Однако д’Аннунцио решил не отступать и остаться правителем маленькой страны.

Кокаин, йога и марши с факелами Править в своей Республике Красоты д’Аннунцио решил для «всеобщего удовольствия», написал Конституцию в стихах, пообещал жителям разные вольности. Налоги здесь отменялись, работать можно было ровно до того момента, пока не устанешь. Поощрялись сводная любовь, нудизм, музыкальное образование и изысканные развлечения.

Фото: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Министром культуры стал специально приглашенный в республику дирижер Артуро Тосканини. Министром иностранных дел назначили бельгийского поэта-анархиста Леона Кохницкого. Пост премьера достался противнику Муссолини, социалисту Альцесте де Амбрису, а должность главы Минфина — персонажу, судимому за воровство. Трижды.

И все бы хорошо, но одними яркими речами Габриэле народ было не прокормить. Пока хлеба становилось меньше, зрелища делались все ярче: авиатор, аристократ и близкий соратник д’Аннунцио Гвидо Келлер начал проводить для жителей уроки медитации и йоги. На главной площади давал концерты оркестр, которым дирижировал Тосканини.

На улицах устраивали факельные шествия и раздавали кокаин. Вместе с тем было очевидно, что долго на этом не протянешь. И тогда поэт решил создать пиратские отряды. В том числе воздушные. Последними руководил тот самый йог Келлер. Налетам подвергались виллы богачей на средиземноморском побережье.

Фото: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Закат Республики Красоты У власти Габриэле продержался 500 дней. И закончилось все, конечно, не так, как представлял себе поэт-мечтатель. Случилось следующее: сначала итальянские власти отказались от всех территориальных претензий и Фиуме стал независимой буферной зоной. Д’Аннунцио тогда объявил Италии войну, но к порту приплыли корабли, обстрелявшие Фиуме с моря. Под занавес 1920 года поэт сдал город, через несколько лет фашисты свергли местное правительство, а в 1924-м Фиуме перешел Италии окончательно, когда у власти был Муссолини.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Причем тот удостоил д’Аннунцио больших почестей, дал звание князя, сделал академиком, подарил поместье Витториале в Ломбардии. Надо сказать, что он на самом деле по-своему восхищался Габриэле и многое перенимал у него, но при этом окружил своими агентами и соглядатаями.

Интересно Именно у д’Аннунцио Муссолини перенял жест древнеримских легионеров. Это приветствие поэт впервые использовал в 1915 году во время одной из своих воинственных речей с балкона дома в Риме, где постоянно дежурили толпы солдат и столичной молодежи. Именно у д’Аннунцио Муссолини перенял жест древнеримских легионеров. Это приветствие поэт впервые использовал в 1915 году во время одной из своих воинственных речей с балкона дома в Риме, где постоянно дежурили толпы солдат и столичной молодежи.

В Витториале д’Аннунцио создал музей собственного эго, посещать его можно было с экскурсией под его чутким руководством. Словом, развлекался как мог, вновь окружил себя любовницами и продолжал употреблять кокаин. Не стало поэта/драматурга/диктатора 1 марта 1938 года. Ему было 74 года.