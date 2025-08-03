Жаркое лето и короткие зимы. Почему климат в России вышел из-под контроля?

Синоптик Шувалов об изменении климата: в Москве может быть и +40

Сформированное увеличением выбросов парниковых газов глобальное потепление привело к формированию нового климата за последние 10 лет, и эти изменения продолжатся дальше. Жители центральной части России ощутили это на себе во время установившейся жары выше +30 градусов, которую сопровождали обильные ливни. О том, какую погоду ждать предстоящей зимой и летом следующего года, узнал 360.ru.

Формирование нового климата

Приход летом сильных волн тепла и залповых осадков в Центральную Россию участился за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные статистики. Формирование климата действительно идет, но погода каждого года различается. Об этом заявил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он пояснил, что рассматривать погоду каждого года нельзя, потому что есть определенная изменчивость.

«Но если мы проведем усреднение за десятилетний период, то убедимся, что участились волны тепла и сильные осадки. Это нарастание не в разы, но на 15—18% за десятилетие», — заявил Шувалов.

Синоптик пояснил, что из-за межгодовой изменчивости и влияния других факторов сказать, какая погода установится летом 2026 года, пока невозможно. Он напомнил, что даже в этом году почти половину июня в Москве стояла холодная погода. Но общее повышение температуры не остановится.

«Лет через сорок в Москве может быть и +40, но сделать точный прогноз на ближайший год пока невозможно», — добавил Шувалов.

Постепенное потепление климата влияет и на другие погодные периоды. Зимы становятся короче, заявил синоптик. Он отметил, что такое происходит не каждый год и в минувший январь зима в полной мере показала жителям Москвы и Московской области свой характер.

«Если брать период за последние 10–30 лет, то средние температуры января в Москве повысились на три градуса — с −9 до −6. Это говорит о том, что зимний период сокращается, лето удлиняется, а промежуточные периоды тоже сокращаются», — пояснил Шувалов.