«Время уходит». Ночной отлов пострадавших от мазута птиц на Кубани запретили
На Кубани волонтерам запретили ловить пострадавших от мазута птиц ночами
Занимающимся расчисткой побережья Краснодара запретили ловить пострадавших от мазута птиц по ночам. Как сообщили 360.ru в диспетчерской службе, распоряжение выпустило региональное министерство природных ресурсов. По мнению волонтеров, это решение сократило число привозимых на мойку птиц, а мазут продолжил отравлять организм тех, кого не успели спасти.
Работающая с птицами волонтер Мария в комментарии 360.ru заявила, что в темное время суток ловить пострадавших пернатых проще всего. В это время птицы сидят, их можно поймать специальным сачком, чтобы доставить в специализированный круглосуточный центр для отмывки.
«Сейчас некого мыть, потому что птиц не привозят. <…> Девочки уже несколько ночей ничего не делали. Они вышли на смену и за три часа привезли только трех птиц. Это очень мало, потому что мы раньше за одну ходку ловили по 10 штук», — рассказала она.
Мария добавила, что пострадавшие птицы никуда не делись и интоксикация организма от мазута у них продолжается: пернатые едят загрязненную рыбу и купаются в грязной воде. Чистых птиц на побережье, по ее словам, уже нет.
Об официальном запрете волонтерам ничего не знали. По словам собеседницы 360.ru, просто появились слухи, что отлов птиц в ночное время запретили и нескольких добровольцев уже оштрафовали за нарушение.
Получается, что время уходит, а грязные птицы ходят по берегу, потому что их не привозят, чтобы отмыть.
Мария
волонтер
В диспетчерской службе 360.ru сообщили, что распоряжение о запрете отлова птиц в ночное время выпустило краевое Минприроды. В ведомстве объяснили это тем, что началась повышенная травматизация пернатых.
«В дневное время отлов не запрещали. У нас люди ездят, мониторят, слабеньких птиц забирают и увозят на мойку», — добавили в диспетчерской.
В начале января волонтеры нашли на берегу Таманского залива несколько десятков погибших птиц, где за день до этого представители краевого министерства природных ресурсов выпустили спасенных от мазута пернатых. По словам добровольцев, часть трупов они нашли на побережье, остальные плавали в воде.
Волонтеры объяснили, что во время очищения перьев от мазута с них смывается специальный слой, который согревает птиц и позволяет им держаться на воде. Поэтому после спасения пернатым необходимо время для восстановления, чего занимавшиеся птицами специалисты заказника, где они содержались, не учли.