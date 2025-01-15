«Время уходит». Ночной отлов пострадавших от мазута птиц на Кубани запретили

Занимающимся расчисткой побережья Краснодара запретили ловить пострадавших от мазута птиц по ночам. Как сообщили 360.ru в диспетчерской службе, распоряжение выпустило региональное министерство природных ресурсов. По мнению волонтеров, это решение сократило число привозимых на мойку птиц, а мазут продолжил отравлять организм тех, кого не успели спасти.

Работающая с птицами волонтер Мария в комментарии 360.ru заявила, что в темное время суток ловить пострадавших пернатых проще всего. В это время птицы сидят, их можно поймать специальным сачком, чтобы доставить в специализированный круглосуточный центр для отмывки.

«Сейчас некого мыть, потому что птиц не привозят. <…> Девочки уже несколько ночей ничего не делали. Они вышли на смену и за три часа привезли только трех птиц. Это очень мало, потому что мы раньше за одну ходку ловили по 10 штук», — рассказала она.

Мария добавила, что пострадавшие птицы никуда не делись и интоксикация организма от мазута у них продолжается: пернатые едят загрязненную рыбу и купаются в грязной воде. Чистых птиц на побережье, по ее словам, уже нет.