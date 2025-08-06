Сегодня 13:13 Воробьиный затык: зачем в России проведут новую перепись птиц Орнитолог Чернова: численность воробьев упала из-за скошенных газонов и кошек 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Экология

Природа

Собаки

Птицы

Россия

Животные

Насекомые

Кошки

С 9 по 17 августа 2025 года в России пройдет летний сезон Всероссийской переписи воробьев. В последние годы во многих странах, включая европейские, наблюдается сокращение численности этих птиц. Особенно страдает популяция домовой особи. Зачем проводится перепись, кто считает воробьев и как их отличают — в материале 360.ru.

Всероссийская перепись воробьев: зачем нужна Воробьи успешно адаптировались к жизни рядом с человеком. Это соседство оказалось взаимовыгодным: воробьи истребляли насекомых, защищая урожай от вредителей, и до недавнего времени легко находили тепло и пищу вблизи человеческих жилищ. Но в последние годы ситуация изменилась. С 9 по 17 августа 2025 года все желающие могут принять участие в летнем сезоне Всероссийской переписи воробьев. Как рассказала 360.ru орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова, перепись воробьев важна для того, чтобы понять, как обстоят дела с их численностью: продолжает ли она сокращаться, стабилизировалась или есть какие-то подвижки к лучшему.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему популяция воробьев сокращается Популяция воробьев сокращается по нескольким очевидным причинам, рассказала Чернова. Одна из них — массовая стрижка газонов. Из-за этого на них не остается ни насекомых, ни семян, которыми воробьи питаются.

Также у них затруднен доступ к нормальным гнездовым местам, но эта проблема для них менее актуальна. <…> В принципе, они научились худо-бедно устраиваться в городах, то есть гнездятся под крышами, гнездятся в плафонах фонарей и в прочих экзотических местах. Но это актуально в том случае, если они могут найти корм, потому что вот именно с кормом-то у них и возникал затык. Елена Чернова орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России

Еще одна проблема, которая тоже ложится на воробьев большим прессом, как, впрочем, и на любых других городских птиц, кроме разве что голубей. Это кошки, отпущенные на самовыгул, а также спущенные с поводка собаки, добавила орнитолог. «Вся эта домашняя публика очень активно выжирает молодых птичек — слетков, которые еще не умеют грамотно летать. Они массово заканчивают свою жизнь в чьих-то зубах», — пояснила специалист. Существуют и менее очевидные причины. В природе у любого вида бывают колебания численности: иногда гнездование проходит успешно, а иногда — нет. Это может зависеть от погоды и других факторов. «Все эти неблагоприятные факторы на воробьев навалились разом, они очень сильно уронили численность, особенно пострадал домовый воробей», — сказала Чернова.

Фото: РИА «Новости»

Как помочь воробьям в России? Для того чтобы численность воробьев так резко не падала, стоит перестать косить газоны слишком часто и дать возможность расти разнотравью. По словам Черновой, это будет полезно и для природы, и для людей.

Кроме того, когда вот идет гнездовой сезон, то есть это май, июнь, июль — три месяца, берите своих питомцев на поводки, то есть не давайте им бесконтрольно гулять там, где возможно наличие выводков птиц. Елена Чернова орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России

Зимой нужно устанавливать кормушки. Это помогает птицам пережить холода. Как различают птиц на переписи Два вида воробьев легко различить. У полевого воробья и самцы, и самки имеют коричневую шапочку. Домовый воробей отличается: самцы носят серые кепки, а самки не носят кепок вообще. «То есть у них самочки однотонные такие, коричневенькие, пестренькие, неяркие, а самцы с черным галстуком и в серых кепочках», — пояснила орнитолог. Воробьи, как и многие другие птицы, предпочитают обитать в определенных местах. Если вы заметите воробьев в трех разных точках района, это будут разные птицы, а не одна и та же, отметила эксперт. «То есть они не будут гоняться за вами с целью, чтобы вы их посчитали пять раз подряд», — пошутила спикер. Подробнее о том, как принять участие в акции и посчитать воробьев, можно прочитать в инструкции.