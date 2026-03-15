Весеннее половодье — 2026: где ждать подъема воды и ледоход

В середине марта ситуация на реках европейской части России остается спокойной, хотя отдельные регионы уже сталкиваются с повышением уровня воды. Высокий снежный покров зимой и стремительное потепление могут ускорить половодье.

Синоптик Михаил Леус отметил в телеграм-канале, что справиться с непростым периодом поможет как активное наблюдение, так и своевременно принятые меры. Подъем воды с выходом на пойму уже зафиксировали на реках Валуй и Оскол в Белгородской области, на Пселе — в Курской и на Пахре — в Московской. В ближайшие двое суток изменений не ожидается, а уровень воды сохранится на текущей отметке.

Более напряженная ситуация складывается в Луганской Народной Республике. На реке Айдар у села Новоселовка и на Деркуле у поселка Беловодск превышена отметка неблагоприятного явления, отметил метеоролог.

Тут в ближайшие двое суток превышение отметки сохранится. На Волге в Ярославской области уровень воды пока ниже поймы, но есть риск заторов льда и выхода воды.

Вскрытие рек и ледоход К концу первой декады марта ото льда освобождается Нижний Дон, началось вскрытие Нижней Волги и рек Калининградской области. Лед отсутствует на реках Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также на юге Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. По прогнозу Росгидромета, во второй декаде марта вскроются реки Калининградской области, Ока выше Калуги, Верхний и Средний Дон, река Сож.

В третьей декаде марта ожидается вскрытие Верхней Волги, Средней Оки, Верхнего Днепра, Десны и Западной Двины.

В апреле и мае ледоход охватит малые реки Заволжья, Прикамья и Закамья, Белую, Урал, а также северные реки Карелии и Мурманской области. Прогноз и меры предосторожности При вскрытии рек возможны опасные заторы льда на отдельных участках рек Лены, Паши, Оятя, Сяся, Тихвинки и Свири в Ленинградской области. Эти участки требуют повышенного внимания при резком таянии льда или изменении режима гидроузлов. Местным властям и жителям, подчеркнул Леус, необходимо сохранять готовность к возможным локальным подтоплениям и следить за обновлениями Росгидромета.