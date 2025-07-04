Сегодня 21:00 Циклон «Енгин», пострадавшие люди, ураган. Главное о наводнении в Санкт-Петербурге 4 июля Синоптик Леус: Нева вернется в берега ночью на 5 июля 0 0 0 Экология

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В пятницу, 4 июля, Санкт-Петербург накрыл опасный циклон «Енгин», обернувшийся наводнением, с которым Северная столица не сталкивалась с 1865 года. Сколько человек пострадало и когда город сумеет оправиться от буйства стихии, — в материале 360.ru.

Сколько человек пострадало при наводнении в Санкт-Петербурге О том, что Санкт-Петербург накроет непогода, накануне предупреждал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. Он назвал происходящее историческим моментом для Северной столицы. «За всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения», — написал специалист в Telegram-канале. Нехарактерное для летнего периода мощное усиление западного ветра, которое привело к нагону воды к городу, произошло в связи с прохождением активного североатлантического циклона, получившего от европейских метеорологов имя «Енгин». «Уровень воды в Финском заливе, с внешней стороны дамб, превысил отметку в 180 сантиметров. При этом в черте города, на гидрологическом посту Горный институт, уровень воды составил 105 сантиметров, а на гидрологическом посту Обуховский завод — 138 сантиметров», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: РИА «Новости»

Порывы ветра в Ленинградской области достигали 25 метров в секунду, а в акватории Финского залива — 27 метров в секунду. По словам эксперта, от по-настоящему печальных последствий наводнения Санкт-Петербург спас только Комплекс защитных сооружений. Хотя жителям и городским службам и так пришлось довольно непросто. К не стихающему часами ветру в течение дня прибавились дожди, и ситуация приобрела столь серьезные обороты, что спасательным службам пришлось перейти на работу в усиленном режиме. К вечеру 4 июля сотрудники МЧС совершили уже больше 200 вызовов. Жителей наиболее пострадавших районов пришлось эвакуировать. Из-за упавших объектов и подтоплений осложнилось движение транспорта. Как минимум пять человек пострадали и восемь автомобилей получили повреждения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии, в том числе убирают упавшие деревья и укрепляют шаткие конструкции.

Под угрозой срыва оказались и крупные мероприятия, например, VK Fest, который должен состояться 5 июля. Вода подобралась вплотную к месту проведения фестиваля и практически достигла сцены. Однако организаторы события заверили в беседе с RT, что продолжат застройку в штатном режиме. Позже непогода сыграла свой финальный аккорд: Питер накрыла мощная песчаная буря, поднявшаяся на Васильевском острове. Видимость в какой-то момент стала настолько плохой, что экстренные службы настоятельно просили водителей и пешеходов проявлять осторожность. Очевидцы оставляли на просторах Сети комментарии, в которых называли происходящее в городе настоящим апокалипсисом.

Фото: РИА «Новости»

Когда в Санкт-Петербург вернется хорошая погода И только ближе к вечеру ветер в Ленинградской области, принесший столько неприятностей, начал ослабевать, отметил Леус. «В западной части региона самые сильные порывы ветра по-прежнему отмечаются в Шепелево, но уже не превышают 23 метров в секунду. В ближайшие часы процесс постепенного ослабления ветра продолжится», — заверил эксперт. Ожидается, что вышедшая местами из берегов Нева вернется в свое русло только предстоящей ночью. Центр циклона «Енгин» уйдет, но оставит за собой значительное похолодание: температура в Северной столице снизилась примерно на 10 градусов по сравнению с предыдущими сутками. «Енгин» же отправился в акваторию Белого моря, а связанный с ним холодный фронт начал перемещение в сторону Московской области. «В такой ситуации начинает свою работу „погодное проклятье выходных“: теплой погоды ни в Москве, ни в Петербурге в эти дни не будет», — заключил синоптик.