Циклон «Енгин», пострадавшие люди, ураган. Главное о наводнении в Санкт-Петербурге 4 июля
Синоптик Леус: Нева вернется в берега ночью на 5 июля
В пятницу, 4 июля, Санкт-Петербург накрыл опасный циклон «Енгин», обернувшийся наводнением, с которым Северная столица не сталкивалась с 1865 года. Сколько человек пострадало и когда город сумеет оправиться от буйства стихии, — в материале 360.ru.
Сколько человек пострадало при наводнении в Санкт-Петербурге
О том, что Санкт-Петербург накроет непогода, накануне предупреждал главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов. Он назвал происходящее историческим моментом для Северной столицы.
«За всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения», — написал специалист в Telegram-канале.
Нехарактерное для летнего периода мощное усиление западного ветра, которое привело к нагону воды к городу, произошло в связи с прохождением активного североатлантического циклона, получившего от европейских метеорологов имя «Енгин».
«Уровень воды в Финском заливе, с внешней стороны дамб, превысил отметку в 180 сантиметров. При этом в черте города, на гидрологическом посту Горный институт, уровень воды составил 105 сантиметров, а на гидрологическом посту Обуховский завод — 138 сантиметров», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Порывы ветра в Ленинградской области достигали 25 метров в секунду, а в акватории Финского залива — 27 метров в секунду. По словам эксперта, от по-настоящему печальных последствий наводнения Санкт-Петербург спас только Комплекс защитных сооружений. Хотя жителям и городским службам и так пришлось довольно непросто.
К не стихающему часами ветру в течение дня прибавились дожди, и ситуация приобрела столь серьезные обороты, что спасательным службам пришлось перейти на работу в усиленном режиме. К вечеру 4 июля сотрудники МЧС совершили уже больше 200 вызовов.
Жителей наиболее пострадавших районов пришлось эвакуировать. Из-за упавших объектов и подтоплений осложнилось движение транспорта. Как минимум пять человек пострадали и восемь автомобилей получили повреждения.
Спасатели до сих пор ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии, в том числе убирают упавшие деревья и укрепляют шаткие конструкции.
Под угрозой срыва оказались и крупные мероприятия, например, VK Fest, который должен состояться 5 июля. Вода подобралась вплотную к месту проведения фестиваля и практически достигла сцены. Однако организаторы события заверили в беседе с RT, что продолжат застройку в штатном режиме.
Позже непогода сыграла свой финальный аккорд: Питер накрыла мощная песчаная буря, поднявшаяся на Васильевском острове. Видимость в какой-то момент стала настолько плохой, что экстренные службы настоятельно просили водителей и пешеходов проявлять осторожность. Очевидцы оставляли на просторах Сети комментарии, в которых называли происходящее в городе настоящим апокалипсисом.
Когда в Санкт-Петербург вернется хорошая погода
И только ближе к вечеру ветер в Ленинградской области, принесший столько неприятностей, начал ослабевать, отметил Леус.
«В западной части региона самые сильные порывы ветра по-прежнему отмечаются в Шепелево, но уже не превышают 23 метров в секунду. В ближайшие часы процесс постепенного ослабления ветра продолжится», — заверил эксперт.
Ожидается, что вышедшая местами из берегов Нева вернется в свое русло только предстоящей ночью. Центр циклона «Енгин» уйдет, но оставит за собой значительное похолодание: температура в Северной столице снизилась примерно на 10 градусов по сравнению с предыдущими сутками.
«Енгин» же отправился в акваторию Белого моря, а связанный с ним холодный фронт начал перемещение в сторону Московской области.
«В такой ситуации начинает свою работу „погодное проклятье выходных“: теплой погоды ни в Москве, ни в Петербурге в эти дни не будет», — заключил синоптик.