Торнадо, смерчи и засуха. Какими будут весна и лето в России
Климатолог Шувалов: лето может быть теплым, несмотря на аномальную зиму
После теплой зимы обычно наступает холодное лето, но в этом году все может быть по-другому. Глобальное потепление внесло свои коррективы, увеличив в разы число погодных аномалий. Метеорологи не исключают даже появления смерчей, торнадо и засухи. Какими весна и лето будут в этом году в России — в материале 360.ru.
Какая погода будет весной и летом в России?
Теплая зима в России стала следствием глобального потепления. Кроме того, на погоду повлияла активность атлантических воздушных масс, которые принесли потоки теплого воздуха и создали условия высокой влажности и низкой облачности.
По данным синоптиков, ранней весны в этом году ждать не стоит. При этом март будет теплым, с температура воздуха на четыре-пять градусов выше климатической нормы, а уже май будет холодным, дождливым и местами морозным. Возможны две волны холода в центральных регионах России и на Урале.
Как отметил синоптик Евгений Тишковец, этим летом в ряде регионов возможна засуха. Он пояснил, что недостаток осадков и даже лесные пожары — это сценарий больше для Сибири.
Океанолог, член Русского географического общества Максим Симакин спрогнозировал увеличение количества экстремальных погодных явлений, сообщили «Аргументы и факты». Россияне могут увидеть крупный град, засуху и шквалистый ветер. Отсутствие осадков возможно в Крыму, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
Как считает климатолог Владимир Клименко, лето в Центральной России «будет умеренно теплым». Синоптики также не исключили частого появления смерчей и торнадо.
Москвичам и жителям Подмосковья пообещали жаркое лето после 12 июня, но это пока предварительный прогноз.
Последствия глобального потепления
Руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов в беседе с 360.ru пояснил, что все погодные аномалии приходят вместе с глобальными изменениями климата.
То есть происходит учащение стихийных бедствий, более частое повторение засух, лесных пожаров, залповых экстремальных осадков и так далее, что связано с нарушениями обычной нормальной зональной циркуляции.
Александр Шувалов
Руководитель прогностического центра «Метео», климатолог
По его словам, такие явления будут все чаще встречаться. Сейчас это проецируется на ближайшее лето. При этом точно сказать, каким оно будет, пока нельзя. Можно только отталкиваться от данных за предыдущие годы.
«Климатические данные могут нам подсказать кое-что. Супертеплая зима, как правило, равновероятно, что после нее может быть и холодное лето, то есть с температурами ниже климатической нормы, и теплое лето. Вот это практически равновероятно», — отметил собеседник 360.ru.
Шувалов выразил надежду, что глобальные изменения климата помимо экстремальных погодных событий принесут также и повышение температуры.
В Москве, как заявил климатолог, среднегодовая температура повысилась на два градуса за последние 50 лет. Летом настолько же потеплело.
«Поэтому будем надеяться, что глобальное потепление сыграет свою роль. И будет либо нормальное, либо теплое лето 2025 года», — резюмировал Шувалов.