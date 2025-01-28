Торнадо, смерчи и засуха. Какими будут весна и лето в России

После теплой зимы обычно наступает холодное лето, но в этом году все может быть по-другому. Глобальное потепление внесло свои коррективы, увеличив в разы число погодных аномалий. Метеорологи не исключают даже появления смерчей, торнадо и засухи. Какими весна и лето будут в этом году в России — в материале 360.ru.

Какая погода будет весной и летом в России?

Теплая зима в России стала следствием глобального потепления. Кроме того, на погоду повлияла активность атлантических воздушных масс, которые принесли потоки теплого воздуха и создали условия высокой влажности и низкой облачности.

По данным синоптиков, ранней весны в этом году ждать не стоит. При этом март будет теплым, с температура воздуха на четыре-пять градусов выше климатической нормы, а уже май будет холодным, дождливым и местами морозным. Возможны две волны холода в центральных регионах России и на Урале.

Как отметил синоптик Евгений Тишковец, этим летом в ряде регионов возможна засуха. Он пояснил, что недостаток осадков и даже лесные пожары — это сценарий больше для Сибири.