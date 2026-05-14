Супер-Эль-Ниньо ударит по планете. Какие последствия ждут Землю

Скоро весь мир может столкнуться с последствиями Эль-Ниньо - мощного «подводного циклона». Специалисты предполагают, что он накроет планету уже этим летом и поразит всех небывалыми масштабами.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо происходит, когда воды в восточной части Тихого океана аномально нагреваются и распространяются на запад. Такое явление происходит с приблизительно двухлетней цикличностью, и его последствия бывает сложно предсказать.

В результате оно может повлиять на климат в разных уголках Земли: где-то из-за него возникают засухи, а где-то выпадают экстремальные осадки.

В этом году ученые прогнозируют супер-Эль-Ниньо, который в последний раз происходил в XX веке.

Причиной необычных температурных показателей в восточной части Тихого океана оказался аномально теплый апрель. Согласно последнему анализу европейской службы по мониторингу климата Copernicus, подобные показатели на поверхности Мирового океана фиксировали в этом месяце только два раза за всю историю наблюдений.

Национальный центр климатических прогнозов США предположил, что вероятность формирования Эль-Ниньо в период с мая по июль 2026 года составляет 61% и она будет только расти. По их расчетам, шанс того, что явление будет аномально масштабным, доходит до 25%.

«Если это действительно окажется очень сильный Эль-Ниньо, то скорость перехода к нему может стать самой быстрой за всю историю наблюдений», — сообщил изданию LiveScience метеоролог из Национального центра климатических прогнозов США Натаниэль Джонсон.