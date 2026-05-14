Супер-Эль-Ниньо ударит по планете. Какие последствия ждут Землю
Скоро весь мир может столкнуться с последствиями Эль-Ниньо - мощного «подводного циклона». Специалисты предполагают, что он накроет планету уже этим летом и поразит всех небывалыми масштабами.
Что такое Эль-Ниньо
Эль-Ниньо происходит, когда воды в восточной части Тихого океана аномально нагреваются и распространяются на запад. Такое явление происходит с приблизительно двухлетней цикличностью, и его последствия бывает сложно предсказать.
В результате оно может повлиять на климат в разных уголках Земли: где-то из-за него возникают засухи, а где-то выпадают экстремальные осадки.
В этом году ученые прогнозируют супер-Эль-Ниньо, который в последний раз происходил в XX веке.
Причиной необычных температурных показателей в восточной части Тихого океана оказался аномально теплый апрель. Согласно последнему анализу европейской службы по мониторингу климата Copernicus, подобные показатели на поверхности Мирового океана фиксировали в этом месяце только два раза за всю историю наблюдений.
Национальный центр климатических прогнозов США предположил, что вероятность формирования Эль-Ниньо в период с мая по июль 2026 года составляет 61% и она будет только расти. По их расчетам, шанс того, что явление будет аномально масштабным, доходит до 25%.
«Если это действительно окажется очень сильный Эль-Ниньо, то скорость перехода к нему может стать самой быстрой за всю историю наблюдений», — сообщил изданию LiveScience метеоролог из Национального центра климатических прогнозов США Натаниэль Джонсон.
Возможные последствия
По словам ученого, вероятность формирования Эль-Ниньо к осени составляет 90%.
«Это потенциально может оказать очень значительное негативное воздействие, например, на промысел анчоусов в Перу. <…> Возможно, сократится популяция холодноводных видов, таких как лосось», — рассказал он.
Эль-Ниньо может вызвать засуху в Индонезии, Австралии и Северной части Южной Америки, что повлияет на урожай. Вырастет риск лесных пожаров в этих регионах, а также в Западной Канаде и на севере США.
Из-за потепления вод пострадает чувствительная к температуре морская фауна и это приведет к экологическим последствиям, добавил ученый.
«Мое послание таково: постарайтесь отсеять лишнее и сосредоточьтесь на достоверных научных данных. Сохраняйте рациональный взгляд на прогноз: Эль-Ниньо, скорее всего, произойдет; однако остается неопределенность относительно его силы», — добавил специалист.
Явление в океанах может повлиять и на Россию. Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Олег Князьков заявил на конференции о риске того, что из-за Эль-Ниньо пострадает урожай масленичных культур. В меньшей степени он скажется на урожае озимых, уточнил эксперт.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru назвал термин «супер-Эль-Ниньо» хайповым и уточнил, что тот не имеет отношения к науке. Явление может быть масштабным, но пока о его силе и последствиях рано говорить.
«Это больше сказывается на глобальной температуре, которая повышается в этот период, и не более того. Распределение других аномалий имеет более-менее случайный характер», — объяснил метеоролог.
Он подчеркнул, что пока нельзя сказать, где именно скажется явление. Прогноз можно будет сделать, когда станет понятна интенсивность этого экваториального теплого течения.