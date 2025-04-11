11 апреля 2025 22:37 Спасти нельзя навредить. Как в России борются за сохранение водоемов Эколог Рыбальченко рассказал о видах загрязнений и что с ними делать 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В России продолжается программа по очистке рек и водоемов. Ее продлили до 2030 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». О способах борьбы с загрязнением и позитивном влиянии на природу — в материале 360.ru.

Виды загрязнения и как с ними бороться По словам члена совета МГО Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, у загрязнения есть своя классификация. От нее зависит вид помощи, который нужно оказать водному объекту. К наиболее распространенным относят: Химическое: промышленные и сельскохозяйственные стоки насыщают воду тяжелыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами. Это приводит к токсичности и нарушению экосистем; ​

Биологическое: неочищенные сточные воды из населенных пунктов приносят в водоемы патогенные микроорганизмы, вызывая эпидемии и гибель водной фауны; ​

Физическое: мусор, особенно пластик, засоряет водоемы, создавая «пластиковые острова» и угрожая жизни обитателей; ​

Тепловое: сброс теплых вод от промышленных предприятий повышает температуру водоемов, что нарушает кислородный баланс и влияет на биоразнообразие. ​

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Полностью предотвратить загрязнение — задача почти утопическая, как мечта поймать радугу сачком. Илья Рыбальченко

Однако, по мнению эксперта, свести вред к минимуму можно и многие уже это делают: вводят законы, например ограничения на сброс сточных вод, создают очистные сооружения, биофильтры и системы повторного водооборота. Важно не забывать повышать экологическую культуру у населения и бизнеса. «Профилактика менее затратна, чем реабилитация. Простой пример — дешевле поставить фильтр на заводе, чем потом спасать отравленный водоем и его обитателей», — подчеркнул эколог в разговоре с 360.ru. К инструментам борьбы с загрязнением относят: очистку сточных вод, сокращение пластиковых отходов, экономию воды, управление ливневыми водами и установку септиков и локальных очистных сооружений.

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com

Наиболее известные национальные проекты В России мероприятия по очистке водных объектов проходили еще во второй половине XX века, но начали активно набирать обороты только в последние десятилетия. Например, в 2006-м была запущена федеральная целевая программа «Чистая вода», направленная на улучшение качества водоснабжения в регионах. Спустя шесть лет, в 2012 году, проект «Чистая вода» продолжил свое существование в виде отдельных региональных инициатив, пока в 2019-м не вошел в состав национального проекта «Экология». С 1 января 2025-го началась реализация нового масштабного национального проекта «Экологическое благополучие», который стал преемником «Экологии». Он будет действовать до 2030 года и нацелен на комплексное сохранение и восстановление окружающей среды. Основные цели национального проекта к 2030 году, согласно данным сайта правительства России: • Снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, — 9215,1 миллиона кубических метров (на 15%); • Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах — участниках федерального проекта — 80% (на 20%);

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

• Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики должен достичь 25%; • Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде — 50 штук; • Количество посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения — 20,6 миллиона человек; • Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений — 112%; • Снижение негативного воздействия на Центральную экологическую зону Байкальской природной территории — 54,7% (на 41,6%).

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что удалось сделать За время своего существования ФЦП «Чистая вода» добилась позитивных изменений в южных, восточных, северо-западных и центральных регионах. Среди них Архангельская и Мурманская области, Республика Калмыкия, Краснодарский край и другие. Участники заменили старые трубопроводы, построили новые водохранилища и насосные станции, а также внедрили современные технологии очистки. Рыбальченко напомнил о двух важных проектах: «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал». «Для помощи Волге построили и модернизировали очистные сооружения, что позволило сократить объем сброса загрязненных сточных вод в реку», — отметил эксперт. В рамках «Сохранения озера Байкал» ресурсы направили на улучшение экологического состояния озера, включая очистку береговой линии и контроль за промышленными сбросами.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Сплошной позитив После очистки восстанавливается биоразнообразие, потому что возвращаются вымершие или редкие виды, подчеркнул Рыбальченко. «Очищаются и подземные воды, ведь, прежде чем попасть к нам в колодец, они фильтруются через почву вглубь. Число безжизненных участков без кислорода или, по-другому, „мертвых зон“, сокращается», — добавил эколог. По его словам, качество рек и водоемов влияет не только на их обитателей, но и на все вокруг. Влажные луга и поймы питаются «здоровой» водой — она не приносит в почву химикаты и не уничтожает растения и насекомых. «Даже человек выигрывает: снижается заболеваемость, укрепляется рекреационный потенциал, оживают экотуризм и рыбалка», — подытожил специалист.