Спасти нельзя навредить. Как в России борются за сохранение водоемов
Эколог Рыбальченко рассказал о видах загрязнений и что с ними делать
В России продолжается программа по очистке рек и водоемов. Ее продлили до 2030 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». О способах борьбы с загрязнением и позитивном влиянии на природу — в материале 360.ru.
Виды загрязнения и как с ними бороться
По словам члена совета МГО Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, у загрязнения есть своя классификация. От нее зависит вид помощи, который нужно оказать водному объекту.
К наиболее распространенным относят:
- Химическое: промышленные и сельскохозяйственные стоки насыщают воду тяжелыми металлами, нефтепродуктами и пестицидами. Это приводит к токсичности и нарушению экосистем;
- Биологическое: неочищенные сточные воды из населенных пунктов приносят в водоемы патогенные микроорганизмы, вызывая эпидемии и гибель водной фауны;
- Физическое: мусор, особенно пластик, засоряет водоемы, создавая «пластиковые острова» и угрожая жизни обитателей;
- Тепловое: сброс теплых вод от промышленных предприятий повышает температуру водоемов, что нарушает кислородный баланс и влияет на биоразнообразие.
Полностью предотвратить загрязнение — задача почти утопическая, как мечта поймать радугу сачком.
Илья Рыбальченко
Однако, по мнению эксперта, свести вред к минимуму можно и многие уже это делают: вводят законы, например ограничения на сброс сточных вод, создают очистные сооружения, биофильтры и системы повторного водооборота. Важно не забывать повышать экологическую культуру у населения и бизнеса.
«Профилактика менее затратна, чем реабилитация. Простой пример — дешевле поставить фильтр на заводе, чем потом спасать отравленный водоем и его обитателей», — подчеркнул эколог в разговоре с 360.ru.
К инструментам борьбы с загрязнением относят: очистку сточных вод, сокращение пластиковых отходов, экономию воды, управление ливневыми водами и установку септиков и локальных очистных сооружений.
Наиболее известные национальные проекты
В России мероприятия по очистке водных объектов проходили еще во второй половине XX века, но начали активно набирать обороты только в последние десятилетия. Например, в 2006-м была запущена федеральная целевая программа «Чистая вода», направленная на улучшение качества водоснабжения в регионах.
Спустя шесть лет, в 2012 году, проект «Чистая вода» продолжил свое существование в виде отдельных региональных инициатив, пока в 2019-м не вошел в состав национального проекта «Экология».
С 1 января 2025-го началась реализация нового масштабного национального проекта «Экологическое благополучие», который стал преемником «Экологии». Он будет действовать до 2030 года и нацелен на комплексное сохранение и восстановление окружающей среды.
Основные цели национального проекта к 2030 году, согласно данным сайта правительства России:
• Снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, — 9215,1 миллиона кубических метров (на 15%);
• Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в 29 городах — участниках федерального проекта — 80% (на 20%);
• Индекс использования вторичных ресурсов и сырья из отходов в отраслях экономики должен достичь 25%;
• Количество ликвидированных опасных для населения и окружающей среды объектов накопленного вреда окружающей среде — 50 штук;
• Количество посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения — 20,6 миллиона человек;
• Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений — 112%;
• Снижение негативного воздействия на Центральную экологическую зону Байкальской природной территории — 54,7% (на 41,6%).
Что удалось сделать
За время своего существования ФЦП «Чистая вода» добилась позитивных изменений в южных, восточных, северо-западных и центральных регионах. Среди них Архангельская и Мурманская области, Республика Калмыкия, Краснодарский край и другие. Участники заменили старые трубопроводы, построили новые водохранилища и насосные станции, а также внедрили современные технологии очистки.
Рыбальченко напомнил о двух важных проектах: «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».
«Для помощи Волге построили и модернизировали очистные сооружения, что позволило сократить объем сброса загрязненных сточных вод в реку», — отметил эксперт.
В рамках «Сохранения озера Байкал» ресурсы направили на улучшение экологического состояния озера, включая очистку береговой линии и контроль за промышленными сбросами.
Сплошной позитив
После очистки восстанавливается биоразнообразие, потому что возвращаются вымершие или редкие виды, подчеркнул Рыбальченко.
«Очищаются и подземные воды, ведь, прежде чем попасть к нам в колодец, они фильтруются через почву вглубь. Число безжизненных участков без кислорода или, по-другому, „мертвых зон“, сокращается», — добавил эколог.
По его словам, качество рек и водоемов влияет не только на их обитателей, но и на все вокруг. Влажные луга и поймы питаются «здоровой» водой — она не приносит в почву химикаты и не уничтожает растения и насекомых.
«Даже человек выигрывает: снижается заболеваемость, укрепляется рекреационный потенциал, оживают экотуризм и рыбалка», — подытожил специалист.