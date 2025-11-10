10 ноября 2025 19:23 Было очень страшно, молились. Российские туристы попали в тайфун «Фунг-Вонг» Российская туристка показала кадры супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах 0 0 0 Эксклюзив

Супертайфун «Фунг-Вонг» унес жизни восьми человек на Филиппинах. Основной удар пришелся на Лусон и Восточные Висайские острова. Российские туристы не пострадали. 360.ru узнал об обстановке на курорте 10 ноября.

Последствия супертайфуна «Фунг-Вонг» Тропический шторм «Фунг-Вонг» с порывами ветра скоростью 230 километров в час и проливными дождями пришел на Филиппины 9 ноября. Власти объявили в районе Манилы третий уровень опасности, в центре и на юго-востоке — максимальный пятый. Сильный ветер повредил линии электропередачи, проблемы со светом начались в 12 регионах страны. Из зоны опасности эвакуировались более миллиона человек. Агентство Associated Press сообщило о восьми погибших.

Фото: ROUELLE UMALI/XinHua / www.globallookpress.com

Член Российского союза туриндустрии туроператор ITM group сообщил, что больше всего пострадали Лусон и Восточные Висайские острова на севере филиппинского архипелага. В провинции Аврора погас свет, но телефонная связь работала. Несколько аэропортов, включая Сангли недалеко от Манилы и Бикол на юге, закрылись. «Из-за погоды наш рекламный тур застрял на Эль Нидо, отменены морские экскурсии, так как море было закрыто. Таким образом, эта группа переживает второй тайфун в течение своей поездки», — сообщила пресс-служба туроператора. Российские туристы на Филиппинах Туристка по имени Марина отдыхала на острове Панглао в Боракай в центральном районе Филиппин. Она сообщила 360.ru, что обратный рейс проходил в самый разгар тайфуна.

Ветер очень сильный, очень страшно. Мы вылетели как раз вечером, в самый разгар тайфуна. И нас от Балаяна до Манилы трясло, как мышей в банке каких-то. Как будто бы подняли и растрясли. Марина Туристка из России

Полет длился один час 40 минут, все это время стюардессы и стюарды провели на ногах. Пассажиры молились об удачной посадке в Маниле. В общей сложности на Филиппинах находятся 550-600 тысяч граждан России, в основном на острове Боракай, сообщил РИА «Новости» представитель Ассоциации туроператоров России. Непогода задела в основном северные районы, а не центральные, поэтому массовых жалоб от россиян не поступало. Постепенно обстановка на курорте стабилизировалась. ITM group сообщил, что кафе, магазины, дискотеки и магазины возобновили работу. Прилетевшие 9 ноября туристы отдыхают, 11 ноября им предстоит вылет из Манилы в Боракай.