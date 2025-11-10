Было очень страшно, молились. Российские туристы попали в тайфун «Фунг-Вонг»
Российская туристка показала кадры супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах
Супертайфун «Фунг-Вонг» унес жизни восьми человек на Филиппинах. Основной удар пришелся на Лусон и Восточные Висайские острова. Российские туристы не пострадали. 360.ru узнал об обстановке на курорте 10 ноября.
Последствия супертайфуна «Фунг-Вонг»
Тропический шторм «Фунг-Вонг» с порывами ветра скоростью 230 километров в час и проливными дождями пришел на Филиппины 9 ноября. Власти объявили в районе Манилы третий уровень опасности, в центре и на юго-востоке — максимальный пятый.
Сильный ветер повредил линии электропередачи, проблемы со светом начались в 12 регионах страны. Из зоны опасности эвакуировались более миллиона человек. Агентство Associated Press сообщило о восьми погибших.
Член Российского союза туриндустрии туроператор ITM group сообщил, что больше всего пострадали Лусон и Восточные Висайские острова на севере филиппинского архипелага. В провинции Аврора погас свет, но телефонная связь работала. Несколько аэропортов, включая Сангли недалеко от Манилы и Бикол на юге, закрылись.
«Из-за погоды наш рекламный тур застрял на Эль Нидо, отменены морские экскурсии, так как море было закрыто. Таким образом, эта группа переживает второй тайфун в течение своей поездки», — сообщила пресс-служба туроператора.
Российские туристы на Филиппинах
Туристка по имени Марина отдыхала на острове Панглао в Боракай в центральном районе Филиппин. Она сообщила 360.ru, что обратный рейс проходил в самый разгар тайфуна.
Ветер очень сильный, очень страшно. Мы вылетели как раз вечером, в самый разгар тайфуна. И нас от Балаяна до Манилы трясло, как мышей в банке каких-то. Как будто бы подняли и растрясли.
Марина
Туристка из России
Полет длился один час 40 минут, все это время стюардессы и стюарды провели на ногах. Пассажиры молились об удачной посадке в Маниле.
В общей сложности на Филиппинах находятся 550-600 тысяч граждан России, в основном на острове Боракай, сообщил РИА «Новости» представитель Ассоциации туроператоров России. Непогода задела в основном северные районы, а не центральные, поэтому массовых жалоб от россиян не поступало.
Постепенно обстановка на курорте стабилизировалась. ITM group сообщил, что кафе, магазины, дискотеки и магазины возобновили работу. Прилетевшие 9 ноября туристы отдыхают, 11 ноября им предстоит вылет из Манилы в Боракай.