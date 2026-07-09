Российская академия естественных наук объявила о старте конкурса «ЭкоМир-2026»

Как следует из положения о премии, «ЭкоМир-2026» является общественной наградой за достижения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и иной экологической деятельности. Конкурс направлен на развитие экологической политики, экологического образования, распространение экологически чистых технологий и сохранение биоразнообразия.

Премия присуждается по 11 номинациям, среди которых экологическая политика, защита окружающей среды, экологическое образование, молодежные проекты, ресурсосберегающие технологии и переработка отходов, экологически безопасные товары, экология и здоровье человека, сохранение биоразнообразия, экологическое строительство и ландшафтно-парковый дизайн.

Участниками конкурса могут стать российские и зарубежные предприятия, организации, органы власти, авторские коллективы, общественные деятели, а также физические лица, реализовавшие проекты, программы или акции в сфере экологии и экологической безопасности.

Отбор проходит в два этапа. Сначала жюри рассматривает поступившие заявки и формирует список номинантов, затем определяет лауреатов по каждой номинации. Все участники, прошедшие первый этап, получают диплом номинанта, а победители — дипломы лауреатов и награды в соответствии с занятым местом.

Заявки принимаются в электронной форме через официальный сайт РАЕН. Кандидатам необходимо представить сведения о себе и описание реализованного проекта, а также приложить подтверждающие материалы.

Согласно положению конкурса, физические лица могут участвовать без уплаты организационного взноса. Если заявка подается группой физических лиц, взнос составляет три тысячи рублей за каждого участника. Для организаций организационный взнос предусмотрен только после допуска заявки к участию жюри: 20 тысяч рублей — для некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов, индивидуальных и малых предприятий, 50 тысяч рублей — для предприятий среднего бизнеса и 100 тысяч рублей — для крупного бизнеса.

В РАЕН также отмечают, что предприятия и организации могут выступить спонсорами премии. Средства перечисляются на расчетный счет учредителя конкурса.