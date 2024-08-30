РЭО: 9 регионов отстают в создании инфраструктуры по обращению с отходами

Несколько регионов России существенно задерживают создание новых объектов для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В РЭО уточнили, что среди них Карачаево-Черкесия, Татарстан, Приморский край, а также Ивановская, Орловская, Саратовская, Смоленская и Тверская области. Аналогичная ситуация складывается и в Еврейской автономной области. Отставание составляет более одного года.

Заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами состоялось 29 августа под председательством главы Минприроды Александра Козлова. В ходе встречи гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев представил доклад о реализации проектов по созданию необходимой инфраструктуры.

По поручению правительства, РЭО подписал дорожные карты с 75 регионами, которые планируют создавать инфраструктуру на основе концессионных соглашений. Буцаев подчеркнул, что подготовка документации инвестпроектов требует значительного времени, и в девяти упомянутых регионах зафиксировано отставание по срокам реализации мероприятий, предусмотренных дорожными картами. По словам Буцаева, ситуация в этих регионах критическая с точки зрения возможности завершения проектов в установленные сроки.

В ходе заседания обсудили вопросы, связанные с деятельностью регоператоров, которые попадают в зону риска из-за высоких дебиторской и кредиторской задолженностей, низкой собираемости платежей и проблем с качеством услуг. Были выделены те операторы, которые могут стать банкротами в перспективе.

Важным аспектом стало обсуждение необходимости внесения полных данных о деятельности региональных операторов в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Замгенерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул важность этой меры.

Он отметил, что данные должны проверить в регионе. Если есть риски прекращения деятельности регионального оператора, субъект должен реагировать заранее, анализировать эти риски и причины их возникновения, помогая оператору или заменяя его при неэффективной работе.

РЭО продолжает совместную работу со всеми регионами, осуществляя мониторинг ситуации в отрасли на базе еженедельного штаба. Рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления создали в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В нее вошли представители РЭО, Совета Федерации, Госдумы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта.