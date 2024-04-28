Развитие национального проекта «Экология» обсудили на сессии «Возможности будущего» | 360°

Экология 28 апреля 2024, 20:52 Развитие национального проекта «Экология» обсудили на сессии «Возможности будущего» Телеканал «360»

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Задачи по охране природы и экологии обсудили на сессии «Возможности будущего», которая прошла на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главными темами стали новые очистные сооружения, переход к экономике замкнутого цикла, повышение ответственности крупного бизнеса и участие волонтеров.

На сегодняшний день в России в работе находятся три государственные программы и 20 стратегий, которые касаются сферы сохранения природных ресурсов.

Все они действуют в рамках национального проекта «Экология», который продлили до 2030 года. На его реализацию в ближайшие пять лет из федерального бюджета направят более 600 миллиардов рублей.

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Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов заявил, что первоочередная задача сегодня — сохранить комфортную и безопасную среду для жизни людей.

«Россия — самая большая страна на планете Земля, более пятой части лесов всей планеты, второе место в мире по запасам путевых ресурсов, четыре климатических пояса, уникальное биологическое разнообразие — это наше с вами достояние и наша ответственность», — подчеркнул он.

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Добровольческие экологические объединения начали набирать силу в последние годы, заявила председатель движения «Волонтеры леса» Ольга Степченко. Она призналась, что еще пять лет назад многие были далеки от сферы экологии и считали ее делом профессионалов. Сейчас ситуация изменилась.

«На самом деле это модно — раз, это круто с точки зрения внутренних ощущений, ты соединяешься с природой — два и три — это объединяет», — пояснила она.

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Помогают дикой природе по мере сил и возможностей многие. Руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин рассказал, как уже 10 лет ведет работу по возвращению хищников в природу.

«Наш центр — одно из звеньев большого проекта, в задачи которого входит формирование пар, получение потомства и подготовка детенышей к выпуску в естественную среду обитания», — пояснил он.

В рамках реализации национального проекта «Экология» сбор информации об окружающей среде объединят в единую систему «Экомониторинга». На основе всех собранных данных искусственный интеллект сделает прогнозы об изменениях окружающей среды и подготовит программы, которые помогут ее сохранить.