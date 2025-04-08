Пальмовое масло на побережье Анапы. Опасно ли оно для туристов?

На черноморском побережье обнаружили пальмовое масло: сильно пахнущие белые сгустки выбрасывает на берег на расстоянии 10 километров в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Что может быть причиной и насколько это опасно — в материале 360.ru.

Пальмовое масло на побережье Анапы На прошлых выходных, 5 и 6 апреля, волонтеры обнаружили на береговой линии Бугазской косы белые сгустки. Их находили на протяжении 10 километров — от Анапы до поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края. По предварительным данным, речь идет о сгустках пальмового масла. Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор взяли пробы, чтобы подтвердить или опровергнуть догадку активистов, сообщил оперативный штаб региона. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Что такое пальмовое масло и где его используют Пальмовое масло — растительный продукт, который получают из мякоти плодов масличной пальмы. Оно популярно в пищевой промышленности, косметологии и биотопливной отрасли благодаря универсальности и относительно низкой стоимости. В пищевой индустрии пальмовое масло добавляют в кондитерские изделия, молочную продукцию, полуфабрикаты и фастфуд. Так продлевают срок хранения продуктов, улучшают их текстуру и вкус. В косметике масло применяют в составе кремов, мыла и шампуней из-за его увлажняющих свойств.

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Что может быть причиной выбросов пальмового масла Выброс пальмового масла на Кубани происходит не в первый раз. В феврале 2024 года в районе Веселовки тоже находили белые сгустки, а вместе с ними — мертвых медуз. Причиной могла быть деятельность одной местной компании, занимающейся перевалкой пальмового масла через порт Тамани в поселке Волна. В 2017 году это ООО нарушало законодательство о сохранении окружающей среды, за что ее деятельность приостановил суд. К слову, эту компанию считают крупнейшим импортером пальмового масла — через нее проходит примерно 60% всего импорта продукта, написал эколог Жора Каваносян.

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«Скорее всего, произошел разлив пальмового масла при его транспортировке. Вещество, как и мазут, перевозят в больших емкостях, в том числе на танкерах или в контейнерах», — рассказал 360.ru эколог Владислав Жуков. Помимо этого, причиной мог стать сброс с территории прибрежного объекта, но это, по мнению Жукова, менее вероятно. Насколько опасно пальмовое масло для моря Класс опасности пальмового масла достаточно низкий, то есть это не высокотоксичный отход, напомнил эколог. «Высшие животные, в том числе рыбы, им не питаются, так как вещество достаточно сложно усваиваются. Однако бактерии его разлагают. Нельзя сказать о патогенной или условно патогенной микрофлоре, опасной для животных и человека», — отметил собеседник 360.ru. Тем не менее пальмовое масло на побережье и в море все равно не придется по душе туристам, подчеркнул эколог Анатолий Баташов. «Попадание субстанции, которую считают биологическим реагентом, вызывает запахи. Жировые пятна в воде могут осесть на теле», — объяснил он.

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Вред пальмового масла будет зависеть от его количества в море. Если выбросов окажется слишком много, это повлияет на окружающую среду. «Этот продукт не растворяется в воде. Но образовывать различные агломерации с мусором и долго разлагаться может», — отметил Жуков. Серьезной угрозы здоровью человека и животных нет, в том числе медуз. Чтобы их отравить, нужно растворить масло в воде, а это невозможно. «Но ничего хорошего в том, что на берег выбрасывает белые сгустки, нет. Это дополнительная нагрузка на качество окружающей среды и прибрежной полосы», — добавил Жуков.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / www.globallookpress.com

Необходима ревизия На пляжи Анапы регулярно что-то выбрасывает, потому что это зона интенсивного судоходства. «Ситуация с двумя танкерами в декабре 2024 года еще раз это подтверждает. Море — это штормы, с судов падают какие-то контейнеры. Вещества тонут, растворяются, а другие выбрасывает волнами на берег», — отметил Баташов. Власти должны тщательнее контролировать судоходство, чтобы суда были в надлежащем состоянии, заявил эксперт. По его мнению, нужна большая ревизия всего, что выходит через Керченский пролив.