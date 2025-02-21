21 февраля 2025 18:18 Опасные ягоды. Как московский ученый нашел радиацию в чернике на маркетплейсах 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Московский физик Дмитрий Зайцев ищет радиоактивные продукты на маркетплейсах. Во многих фруктах и ягодах вместо витаминов можно найти стронций и цезий — причем в таких концентрациях, что приборы зашкаливают. Подробности — в материале 360.ru.

Контрольные источники Однажды Зайцев почувствовал интерес к гамма-спектрометрии. Приобретя оборудование, он понял, что для калибровки ему понадобятся контрольные источники. Однако купить их в России частному лицу невозможно, поэтому физик начал искать подручные материалы. «Мы всегда знали, что есть черника, в которой могут быть следы чернобыльского цезия. Также клюква, голубика, брусника — эти ягоды сильно накапливают радиоактивные изотопы. Некоторые грибы — например, маслята — накапливают очень сильно», — рассказал Зайцев. Именно эти дары природы и стали контрольными источниками для экспериментов ученого. Покупать ягоды он стал на маркетплейсах.

Фото: 360.ru

Письмо кормящей матери стало триггером В апреле 2024 года Зайцев с коллегами обнаружил на Wildberries чернику, содержание радиации, в которой превышало норму более чем в пять раз. На все претензии поставщик не ответил.

И появился отзыв. Не буду называть имени, кормящая мама. Она пишет: «А что же мне теперь делать? Я покупаю, ем эту чернику в больших количествах, чтобы ребенок с молоком получал витамины». И вот этот вот отзыв меня, честно говоря, немножечко толкнул. И я понял, что нельзя так дальше. Дмитрий Зайцев Физик

После этого ученые обратились в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии и, получив заключение, передали его в Роспотребнадзор. Реакция техподдержки маркетплейсов С этого момента проверки Зайцев решил поставить на поток. Сейчас их число уже превысило 70. Если ему попадались продукты с превышением норм радиации, он обращался в Роспотребнадзор, и их снимали с продажи. При этом он отметил, что с техподдержкой Ozon работать намного проще, чем с Wildberries. «Не реагируют. Мы пытались, и я пытался, писать по чернике, но они достаточно формально себя ведут и, как правило, отсылают: общайтесь напрямую с продавцом. А Ozon старается работать более четко», — рассказал физик. Кроме того, собеседник 360.ru стал оставлять отзывы в комментариях к товарам. При этом многие из них, как оказалось, соответствуют норме. При этом некоторые товары из тех, где физик нашел значительное превышение нормы, продолжают продаваться на онлайн-площадках. Многие продавцы идут на контакт с ученым и его коллегами, но некоторые игнорируют отзывы, а отдельные принимают их действия за происки нечестных конкурентов.

Угрозы убийством Однако системной работы государственных надзорных органов по его обращениям так и не началось — ученый предполагает, что для этого не хватает комплексной нормативно-правовой базы. Кроме того, такие действия Зайцева не могли не привлечь внимания не только покупателей, но и самих продавцов, и не всем нравится его деятельность. Ученый сообщил, что 19 января неизвестный повесил на дверь его дома похоронный венок.

Фото: 360.ru

«Полагаю, что таким образом, явно, красноречиво и доходчиво угрожая моей жизни и моих близких родственников, отдельный недобросовестный поставщик радиоактивной черники пытается, в лучших традициях криминальных 90-годов прошлого столетия, запугать меня и моих сподвижников», — написал физик в своем обращении. Он с женой подал заявления в полицию, однако работа по ним так и не началась, уголовное дело не возбудили.