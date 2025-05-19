Сегодня 18:29 Ночь в дыму и гари. Мигранты облюбовали поле для сжигания мусора в Подмосковье Бывшие сельхозземли Ленинского округа заняли мигранты для сжигания мусора 0 0 0 Эксклюзив

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Нелегальные мусорщики на протяжении двух лет отравляли жизнь селу Булатниково и поселку Измайлово, устроив на прилегающих к домам участках сжигание кабелей, электродвигателей и других приборов для добычи металла. Каждую ночь населенные пункты окутывают дым и гарь. Об этом 360.ru рассказал ведущий борьбу с нелегальными мусорщиками местный активист Олег Шагаев.

Он пояснил, что поле, на котором происходит сжигание, раньше принадлежало Всероссийскому институту садоводства и питомниководства, но по незаконной схеме территория попала в руки предпринимателей, которые организовали на бывших сельхозземлях свалку.

На уровне одного участка мы приходим и гоняем нелегалов, которые там просто кишат. Они в ваннах обжигают электродвигатели, дым и гарь идут в деревню Булатниково, СНТ «Булатниково» и поселок Измайлово. Олег Шагаев

Активист подчеркнул, что обращался с жалобой во все инстанции, но справиться с частниками пока не смог. По его обращению ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил завести уголовное дело.

Фото: Предоставлено Олегом Шагаевым для 360.ru

«Там все участки поделены на несколько мелких. На каждом какие-то ангары, на земле — горы сваленного мусора. Все это целыми днями сюда привозится на больших грузовых машинах. Плюс куча нелегалов. Здесь прост Шанхай. Поэтому мы начали привлекать к себе внимание», — пояснил собеседник 360.ru, добавив, что большегрузы полностью разрушили дорогу к населенным пунктам.

Фото: Предоставлено Олегом Шагаевым для 360.ru

По его словам, земли из сельхозназначения вывели по мошеннической схеме при помощи колхозных паев. Активисты рассчитывают, что рано или поздно их должны вернуть государству. «Когда эта история только начинала свое развитие, к уголовной ответственности привлекли и посадили замглавы Ленинского городского округа Альберта Гравина (приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о взятке — прим. ред.) и главу Ленинского городского округа Алексея Спасского (задержан в ноябре 2023 года, уехал в зону проведения специальной военной операции — прим. ред.)», — добавил активист.

Он подчеркнул, что сомневается в том, что начатая борьба даст какой-то эффект, потому что на территории уже построили огромные логистические ангары, разрешения на которые никто не получал. По словам Шагаева, от профильных структур и властей округа активисты получили только отписки, хотя ситуация близка к экологической катастрофе.

Жалобы на дым дошли до Бастрыкина

В пресс-службе СК сообщили, что получили обращение на имя руководителя ведомства Александра Бастрыкина от жителей Ленинского городского округа Московской области по вопросам нарушения природоохранного законодательства. В ведомстве уточнили, что земельные участки в частные руки попали незаконно в период с 2018 по 2020 год. На территории, которая в том числе принадлежала Всероссийскому институту садоводства и питомниководства, новые владельцы организовали полигон для строительных отходов, а также предприятия по утилизации металла, пластика и резины, что привело к испарению продуктов горения. «Многочисленные обращения граждан результатов не принесли, меры к разрешению проблемы не принимаются. В ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе. По данным активистов, расследование коснулось только самоуправства. Разрушением мошеннической схемы для возвращения земли в пользу государства следователи не занимаются.