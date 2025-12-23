Сегодня 13:49 Незваные гости. Чем опасны клещи с живых новогодних елок Профессор Гламаздин: иксодовые клещи прячутся на елках и атакуют дома россиян 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

В этом году зима удивляет не только отсутствием снега, но и тревожной новостью от энтомологов и эпидемиологов. Из-за аномально теплой погоды в центральные регионы России вместе с любимыми живыми елками могут проникнуть настоящие незваные гости — иксодовые клещи. Как защитить себя и какие меры профилактики существуют — в материале 360.ru.

Профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин в беседе с 360.ru рассказал, что с приходом холодов клещи обычно впадают в спячку. Однако теплая и влажная осень, а также мягкая зима позволили им оставаться активными.

«Елочные» клещи — неожиданный «подарок» к Новому году. <…> Их можно случайно принести домой на новогоднем дереве, срезанном в лесу или на лесоплантации. Случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Игорь Гламаздин профессор, доктор ветеринарных наук

В квартире, где температура держится около +20…+25 градусов, клещи оживают и начинают искать хозяина для питания. Их потенциальной жертвой может стать как домашний питомец, так и человек. «Правда ли это из-за теплой зимы? Да, это ключевой фактор. В обычную морозную зиму клещи находятся под снегом в оцепенении. Сейчас же, при плюсовых температурах, они остаются подвижными и могут закрепиться на древесине, хвое и даже в укромных местах у дерева», — пояснил эксперт.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com

Чем опасны елочные клещи? Главная опасность — не укус, а инфекции, которые клещ может передавать. Среди них клещевой энцефалит — тяжелое вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Также паразит может заразить болезнью Лайма (боррелиозом) — бактериальная инфекция, затрагивающая суставы, сердце и нервную систему. Она встречается чаще, чем энцефалит. Моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз — менее известные, но не менее опасные инфекции.

Фото: РИА «Новости»

Как защитить себя от «елочных клещей»? Чтобы обезопасить себя и свою семью от клещей, необходимо тщательно осматривать и встряхивать ели. Перед тем как внести дерево в дом, нужно оставить его на балконе или улице на несколько часов. Если есть возможность, например в частном доме, можно аккуратно промыть дерево водой из шланга под небольшим напором. «Карантин» для елки. Если позволяет погода, подержите дерево на балконе один-два дня. Клещи не любят резкой смены температуры и могут отпасть. <… > Первые дни после установки елки будьте внимательны: периодически осматривайте пространство вокруг нее, пол и нижние ветки на наличие ползающих насекомых. Также Гламаздин посоветовал обработать собак и кошек средствами от клещей. Домашние питомцы особенно уязвимы.