Москва презентовала аналитический доклад по климатической повестке крупных городов БРИКС

Два российских города, Москва и Санкт-Петербург, вошли в десятку лидеров среди городов БРИКС по борьбе с изменением климата. Эти данные стали результатом большого исследования, о результатах которого рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях», организованном Минэкономразвития России.

Оценка городов

В исследовании принимали участие 20 городов: столицы и экономические центры стран БРИКС. Их оценивали по пяти пунктам, которые больше всего влияют на интенсивность выбросов парниковых газов. Это производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Учитывая эти данные, специалисты сформировали итоговый индекс, который показывает уровень воздействия городского хозяйства на климат.

Среди лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Мумбаи, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. У этих городов самый сбалансированный подход к реализации климатической повестки. Аддис-Абеба, Бразилиа, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу были отмечены как города с наибольшим прогрессом по выборочным направлениям оценки.

По словам заместителя мэра Москвы, столица последовательно внедряет передовые практики в сфере устойчивого развития и климатической повестки во всех секторах городского хозяйства. Город является активным участником международного взаимодействия по этой теме, изучает зарубежный опыт и практики.

Влияние БРИКС

Багреева также отметила, что БРИКС играет важную роль в мировой климатической повестке и борьбе с изменением климата, поскольку в странах организации проживает около 45% населения планеты и производится более трети мирового ВВП. На них приходится более 40% глобального потребления энергоресурсов и почти половина выбросов парниковых газов, связанных со сжиганием топлива.

«По текущим оценкам, в странах БРИКС расположен 41 из 100 мегаполисов мира, являющихся наиболее крупными эмитентами углекислого газа, поэтому переход городов объединения на траекторию низкоуглеродного развития является необходимым условием для достижения мировых климатических целей», — уточнила Багреева.

Уникальная методология

Первый аналитический доклад «Климатическая повестка городов мира» представили на Климатической конференции ООН в Дубае в декабре 2023 года. Российские и зарубежные эксперты по изменению климата высоко оценили методологию исследования, которой нет аналогов в мировой практике. Второй доклад подготовили в партнерстве с Институтом городских инноваций Гуанчжоу.

«Представленное исследование — это по-настоящему ценный инструмент для вовлечения стейкхолдеров в дискуссию по климатической повестке, формулирования мер политики и принятия решений», — подчеркнул исполнительный директор института Николас Ю.

По его словам, изменение климата требует совместных усилий, и очень важно, чтобы у всех было единое понимание необходимых мер. Показатели, на основе которых составлен индекс, отражают области самых актуальных потребностей и наивысшего эффекта. И это поможет властям расставить приоритеты в своих действиях.

Онлайн-инструментарий

Вместе с презентацией на форуме показали онлайн-инструментарий, с помощью которого города могут пройти самодиагностику по методологии исследования, понять сильные и слабые стороны реализации климатической повестки и подобрать нужные практики. Кроме того, можно подать заявку, чтобы присоединиться к следующему изданию исследования.

Все подробности доступны на сайте проекта.