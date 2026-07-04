Московская погода изменится на выходных. Где можно успеть искупаться

Продержавшаяся в Московском регионе всю рабочую неделю жаркая погода в выходные пойдет на спад и вернется к более привычным для первой половины июля значениям. Столицу и Подмосковье охладят обильные дожди, местами переходящие в ливни. Получится ли у местных жителей воплотить планы на отдых у воды или лето взяло паузу надолго, узнал 360.ru.

Московская жара понизит градус

Стоявшая в Москве и Московской области жаркая погода не свойственна для первой половины июля, поэтому приходящий холодный атмосферный фронт приведет температуру в норму. Об этом в комментарии 360.ru заявила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что постепенное снижение температуры с дневных +25…+27 градусов начнется в вечернее время. «Ночь останется довольной теплой в пределах +17…+19 градусов. Дневная температура +22…+24 градуса», — заявила Позднякова.

Метеоролог добавила, что холодный фронт принесет с собой осадки в виде дождей, которые местами будут довольно сильными, а днем могут даже перерасти в грозы. В воскресенье, 5 июля, существенных изменений погоды не произойдет.

Фото: РИА «Новости»

«Мы окажемся в центре глубокого циклона, который сформировался на волне холодного фронта. Давление у нас будет ниже климатической нормы единиц на семь-восемь. Погода облачная с дождями разной интенсивности. Ночная температура останется на уровне +15…+17, дневная температура не выше +22 градусов», — заявила собеседница 360.ru. Позднякова подчеркнула, что такие условия и являются климатической нормой для начала июля. Но погода на этом не успокоится, и снижение температуры продолжится в начале следующей недели. На работу жители региона вернутся при дневной температуре +18…+21 градус. Как пояснила метеоролог, это период смены жаркой погоды на относительно прохладную. Позднякова обнадежила, что в выходные дожди пройдут не везде и не станут постоянными. Поэтому некоторым жителям Москвы и Московской области может повезти и у них появится время, чтобы окунуться в водоемы.

Где искупаться в Москве и Московской области

Московское управление Роспотребнадзора определило семь зон отдыха, где горожане и гости столицы могут искупаться без опасений. Вода там соответствует всем санитарным требованиям. Для любителей водного отдыха доступны Пионерский пруд в парке имени Горького, Тропарево на юго-западе города, озеро Белое и Первый Путяевский пруд в Восточном административном округе, пляжи «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», а также Школьное озеро в Зеленограде. Пока закрыты для купания Большой городской пруд в Зеленограде и пляж «Динамо» на севере Москвы из-за недостаточно чистой воды, но как-только она улучшится желающие смогут окунуться. Еще три площадки Головинские пруды, озера Черное и Мещерское закрыты на реконструкцию.

Остальные 46 столичных площадок с водоемами разрешение на купание посетителей не получили.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

В Красногорске искупаться можно в пруду реки Синичка в Ангелове и отдохнуть на пляже «Набережная реки Синички» на левом берегу водоема в районе гидроузла № 4, а также на пляже «Рублево» в Живописной бухте и река Банька.

В Московской области в перечень разрешенных мест купания включили 52 водоема. Проверка специалистов регионального главка Роспотребнадзора подтвердила полную безопасность водных объектов для отдыхающих. Для желающих окунуться в Орехово-Зуевском округе доступны Исаакиевское озеро, карьер «Амазонка», водоемы «Мечта» и «Горский, а также карьеры Нажицы», и «Золотые пески». В Егорьевске открыты пляжи на правом берегу Десны у деревни Челохово и правый берег Люблевки у деревни Семеновская, а также Княжеский пруд. Сразу три озера Белое, Святое и Юбилейное вместе с прудом в селе Митинская доступны в Шатуре. В Талдоме можно искупаться в Запрудне парка «Солнечный берег» и пруде в парке «Победа». В Зарайске начал работать муниципальный пляж на Правобережной улице, а во Фрязине открыли для купания Большое озеро. Карьеры «Байкал», «Евсеевский» и «Васютино», а также Стахановское озеро ждут желающих окунуться в Павлово-Посадском округе. Также для них доступен карьер «Волкуша» в Лыткарине, а также два пляжа на озере Загорское море, акватории Лесного озера и Ваулинской плотины вместе с городским пляжем Краснозаводска в Сергиево-Посадском округе.

Фото: Кабинка для переодевания на пляже в парке «Заря» в Балашихе / Медиасток.рф

В Луховицах начали работу расположенные на Оке пляжи «Голубое озеро» и «Белоомут». В Электростали разрешили плавать в водоемах «Юбилейный» и «Западный». Для жителей и посетителей Пушкинского округа открыли два пляжа на Пестовском водохранилище в Тишкове, а также на реке Серебрянке. Искупаться можно в Светлом и Голубом озерах в Воскресенске или посетить пляж «Якушево» в Черноголовке. Также для любителей водного отдыха доступны искусственный пруд в Атепцеве Наро-Фоминского округа, пляжи Коломенки и реке Оки в коломенских микрорайонах Бочманово, Колычево и Щурово, а также место отдыха возле понтонного моста в Озерах и карьер «Западный». В Мытищах безопасную воду можно найти в Пироговском водохранилище на территории гостинично-развлекательного комплекса «Малибу», а в Истре на пляже отеля «Мистраль». В Роспотребнадзоре напомнили, что отдыхать у воды следует только на официально разрешенных пляжах.

Чем опасны дикие пляжи

Необорудованные места для купания или так называемые дикие пляжи могут неприятно удивить любителей отдыха как разбитыми бутылками на дне, так и затонувшими корягами. Об этом 360.ru предупредил спасатель Денис Киселев. Он добавил, что в подобные места летом часто наведываются дикие звери, с которыми отдыхающим встречаться точно не захочется. «Самое главное, что такие места не очень удобны для оказания спасения. Туда достаточно сложно проехать специальным и экстренным службам», — заявил Киселев.

Фото: Пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуево / Медиасток.рф

Спасатель подчеркнул, что если очень хочется отдыха на первозданной природе, то к нему нужно тщательно готовиться и соблюдать все меры предосторожности.

«Лучше взять с собой аптечку и главное, не ехать в одиночку, потому что если с вами что-то случится, то лучше, если рядом будет человек, который сможет вам помочь или вызвать спасателей», — отметил Киселев. Также лучше выбирать места, где есть зона покрытия сотовой связи. При поездке на природу нужно продумать все возможные варианты получения помощи и предусмотреть вероятные сценарии. «В этом случае можно отправляться на самый дикий пляж. Но, конечно, места подготовленные отличаются от диких пляжей тем, что там за вас уже подумали о том, как вас спасать», — подытожил Киселев.