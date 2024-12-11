11 декабря 2024 00:45 Миллион за экопроект. Призеров «Зеленой премии» наградили в Москве В Москве вручили «Зеленую премию», первый приз получила участница с Камчатки 0 0 0 Эксклюзив

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Певица Нюша

Награждение призеров «Зеленой премии» прошло в Москве, призовой фонд в 2024 году составил девять миллионов рублей. Заявки на конкурс подали 13,5 тысячи участников со всей страны. Первое место получила Екатерина Емец с Камчатки. Также на мероприятии назвали топ-10 российских регионов, признанных лучшими в создании экологической инфраструктуры.

Торжественное награждение прошло в национальном центре «Россия» в Москве уже в четвертый раз. Премию традиционно вручали за самые креативные проекты по экологии. За последние годы конкурс стал солиднее и представительнее, увеличилось количество номинаций, теперь их 13. В нем принимают участие не только организации, волонтеры и авторы индивидуальных проектов, но и начинающие молодые экологи. «В этом году совсем юным ребятам позволили принимать участие в конкурсе „Зеленой премии“ — это юннаты. И они креативят в отношении сбора и обращения с твердыми коммунальными отходами и тоже участвуют уже в конкурсе», — рассказал гендиректор «Экомашгрупп» Александр Пугин.

Фото: Телеканал «360»

Амбассадаром «Зеленой премии» в этом году стала певица Нюша. В ее семье уже на протяжении пяти лет практикуют раздельный сбор мусора. «Как только я освоила что куда, дальше уже, конечно, показывала деткам, потому что я считаю, что очень важно юному поколению передавать свои знания», — отметила артистка.

Победителям премии вручили чеки на суммы от 150 тысяч до одного миллиона рублей. Организаторы отметили, что призовые деньги участники чаще всего тратят на следующие проекты. Звание «Экологический лидер» получила советник губернатора Камчатского края Екатерина Емец. Участнице вручили чек на один миллион рублей. «Люди — это самое ценное, самое главное. И за пять лет на Камчатке удалось собрать команду единомышленников, которые понимают, как вовлекать в эковопросы население, и как достигать реальных результатов в экологической теме», — поделилась победительница конкурса.

Фото: генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев / РИА «Новости»

На награждении также назвали топ-10 регионов экологического рейтинга. На третьем месте — Тульская область, на втором — Нижегородская, первое место поделили Москва и Подмосковье. «Мы видим, что Москва и Московская область — крупные агломерации, смогли решить очень сложную задачу. А она на такой высокоурбанизированной территории осложняется еще и тем, что непросто с местами размещения, с высокой плотностью населения, большим объемом образования, смогли эту проблему эффективно решить. И это служит примером для многих других субъектов», — подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.