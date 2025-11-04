Сегодня 16:16 «Майские» ночи ноября сменит снег. Каким будет финал осени в Москве и когда начнется зима Тишковец: метеорологическая зима придет в Москву в середине ноября 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

На следующей неделе в Москве может выпасть первый снег. Холодать начнет с понедельника, а в среду столицу укроет белым покрывалом. Наступит ли в столице метеорологическая зима и какой будут предшествующие ей дни — в материале 360.ru.

Дожди в Москву принес холодный атмосферный фронт Метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в канун Дня народного единства ночь выдалась рекордно теплой, чуть ли не майской. «Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила +8,2. Показатели превышают нормы ноября на целых 10 градусов. Это является аномалией. Мало того, таких теплых ночей 4 ноября на ВДНХ никогда не было за всю историю регулярных метеонаблюдений. Был побит прежний рекорд самых теплых сумерек, когда в 2020 году было +7… +8», — подчеркнул он.

Фото: Медиасток.рф

Обрушившиеся на столицу дожди Тишковец объяснил прохождением холодного атмосферного фронта. На столицу за сутки выльется, по его словам, шесть-восемь литров воды на квадратный метр. Температура будет колебаться в пределах +8… +11 градусов, что тоже очень тепло.

Неделя до конца будет теплая, с небольшими дождями. Единственное, завтра перерыв в осадках, ночью — +3… +6, днем — +6… +9. Далее в ночные часы — +4… +7, дожди возобновятся, после полудня — +7… +10. Евгений Тишковец

Собеседник 360.ru предупредил, что у автомобилистов в запасе осталась неделя. Шиномонтаж он посоветовал посетить до 10 ноября: до этого числа среднесуточная температура в Москве будет держаться выше +5 градусов, и при такой погоде эксплуатировать летнюю резину еще можно. «После чего начнется стремительное похолодание, и необходимо будет сменить колеса на зимний вариант, поскольку столбики термометра устремятся к нулевой отметке в сумерках», — сказал Тишковец.

Фото: РИА «Новости»

Когда на смену сырости придут морозы Синоптик и военный метеоролог Александр Ильин добавил, что период с отрицательными температурами в ночные и дневные часы ожидается с ночи 11 ноября. «Уже подморозит, затем 12-го днем морозы сохранятся слабые, числа до 16-17-го продержится слабоморозная погода», — сказал он. По прогнозу Тишковца, минимальная температура будет колебаться от -3 до +2, в середине дня — от -2 до +3 градусов. Дожди сменятся мокрым снегом.

Примерно с 13 ноября московская земля станет постепенно белеть, начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным — к 15–16 ноября — уже может составить три-пять сантиметров. По ночам в столице ожидаются морозы до -1… -6, днем будет около нуля. То есть к середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима. Евгений Тишковец

Ильин допустил, что местами 11 ноября небольшой снег пройдет и в Московской области. С учетом похолодания, по его словам, снежный покров останется. «После 17-го числа, скорее всего, температура снова перейдет через нуль к положительным значениям. <…> Улежится снег или нет, зависит от продолжительности следующего теплого периода», — пояснил синоптик. Тишковец подчеркнул, что грядущий зимний сезон не будет однообразным, а в финале осени ожидаются волны тепла и холода. «Конечно, потепление будет еще, но каким, когда, сейчас говорить рано», — заключил он.