Климат как точка соприкосновения. Позиции России и США по экологическим проблемам оказались схожи

Спецпредставитель МИД Кононученко заявил о схожести позиций РФ и США по климату

Представители президента США Дональда Трампа по климату и энергетике занимают позиции, близкие к российским. В то же время Европа продолжает двигаться в сторону отказа от углеводородов. Подробности — в материале 360.ru.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) состоится в бразильском Белене с 10 по 21 ноября. Официально делегация США не примет участие в этом мероприятии, но это не влияет на позицию Вашингтона.

«На других площадках, где затрагиваются климатические и энергетические вопросы, американцы продвигают тезисы, которые всегда продвигаем и мы», — рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко на полях форума «Российская энергетическая неделя».

Европейские страны, которые примут участие в саммите в Бразилии, выступают за отказ от ископаемого топлива и быстрый переход на возобновляемые источники энергии, подчеркнул он.

Они делают ставку на углеродный механизм корректировки на границе, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Их основные цели в сфере энергетики и климата остались прежними.

«Напротив, если бы американцы поехали на КС-30, условия для отстаивания наших позиций были бы благоприятнее», — отметил собеседник агентства.