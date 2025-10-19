Климат как точка соприкосновения. Позиции России и США по экологическим проблемам оказались схожи
Спецпредставитель МИД Кононученко заявил о схожести позиций РФ и США по климату
Представители президента США Дональда Трампа по климату и энергетике занимают позиции, близкие к российским. В то же время Европа продолжает двигаться в сторону отказа от углеводородов. Подробности — в материале 360.ru.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) состоится в бразильском Белене с 10 по 21 ноября. Официально делегация США не примет участие в этом мероприятии, но это не влияет на позицию Вашингтона.
«На других площадках, где затрагиваются климатические и энергетические вопросы, американцы продвигают тезисы, которые всегда продвигаем и мы», — рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам климата Сергей Кононученко на полях форума «Российская энергетическая неделя».
Европейские страны, которые примут участие в саммите в Бразилии, выступают за отказ от ископаемого топлива и быстрый переход на возобновляемые источники энергии, подчеркнул он.
Они делают ставку на углеродный механизм корректировки на границе, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Их основные цели в сфере энергетики и климата остались прежними.
«Напротив, если бы американцы поехали на КС-30, условия для отстаивания наших позиций были бы благоприятнее», — отметил собеседник агентства.
По стопам Греты Тунберг
Европейский союз вводит пограничный углеродный корректирующий механизм (CBAM). Он обязывает импортеров покупать сертификаты на выбросы парниковых газов. Это касается продукции, производство которой в ЕС также вызывает значительные выбросы. Среди таких товаров — алюминий, удобрения и сталь.
До 1 января 2026 года система будет работать в режиме сбора информации. Затем Брюссель планирует поэтапно облагать «зеленой пошлиной» весь импорт товаров в ЕС. Намечено, что этот процесс должен завершиться в 2034 году. К этому времени стоимость углеродных выбросов должна стать неотъемлемой частью любых продаваемых в Евросоюзе товаров.
Ясно, что цель — переложить на иностранных производителей часть расходов по переводу экономики ЕС на «зеленые рельсы».