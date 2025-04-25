Сегодня 01:08 Ядовитый природный выживальщик. Чем опасен борщевик и как от него избавиться Агроном Маслов: выкорчевывать борщевик можно только в резиновых перчатках 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com Экология

Штрафы

Россия

Погода

Сад и огород

Экология

Уже не первый год в России ведут борьбу с борщевиком Сосновского. Это опасный и очень живучий сорняк, мешающий прорастать другим растениям. Справиться с ним из-за ядовитого сока не так просто: обычного выкорчевывания недостаточно, потому что оставленные семена могут взойти даже через семь лет. О появлении борщевика, а также способах избавления от него — в материале 360.ru.

Что такое борщевик Сосновского

Вырастающий в высоту до пяти метров борщевик встречается по всей России. Растение очень неприхотливо и легко прорастает вдоль трасс, где из-за постоянной загазованности экология оставляет желать лучшего.

Несмотря на то что живет борщевик Сосновского всего год, за это время он успевает накопить более 20 тысяч семян, которые разносятся ветром повсюду.

Фото: РИА «Новости»

Из-за своих свойств растение несет угрозу для сельскохозяйственных земель, которые под его воздействием превращаются в непроходимые заросли, куда лучше не заходить. Борщевик Сосновского относится к опасным инвазивным видам. Это понятие означает, что его искусственно завезли из другого региона. На новом месте растение начало быстро распространяться, вредить окружающей среде, меняя экосистему под себя и нанося вред здоровью человека.

Как выглядит и где растет борщевик Сосновского

Отличить борщевик Сосновского можно по длинному крепкому и полому стеблю, наверху которого находится белое соцветие в виде зонтика, где зреют семена. Высота растения может достигать пяти метров, а диаметр цветка — до метра.

Фото: РИА «Новости»

Вдоль стебля борщевик раскидывает огромные листья, напоминающие виноградные. Они бросают тень на другие растения, оставляя их без солнечного света. Еще одним важным отличием опасного сорняка являются мелкие точки на стебле, из которого растут волоски. Борщевик Сосновского любит влажность, поэтому старается расти в районе водоемов. Но со временем сорняк научился выживать и в условиях сухих почв, поэтому часто его можно увидеть на пустырях и даже свалках.

Зачем борщевик культивировали в СССР

Родиной борщевика Сосновского является Северный Кавказ. Там его нашла ботаник Ида Манденова и назвала в чести биолога Дмитрия Сосновского.

После Великой Отечественной войны Советский Союз занимался поиском дешевого силоса для скота. Гигантские листья сорняка, быструю приспосабливаемость к новым условиям и большую урожайность посчитали подходящими для этой цели.

Фото: РИА «Новости»

Тогда биологи еще не знали, что коровы и овцы едят борщевик Сосновского только весной, когда он еще не накопил опасные яды. Выяснилось это по горькому вкусу молока, которое давали коровы. Захват территорий борщевик начал после распада Советского Союза, когда сельское хозяйство пришло в упадок. Сорняк очень быстро распространился по заброшенным полям и начал свое путешествие по всей стране. При этом статус сорного растения ему присвоили только в 2015 году. До этого он считался сельскохозяйственной культурой.

Чем борщевик опасен для человека

В соке борщевика Сосновского содержатся фуранокумарины — природные химические вещества, которые становятся опасными под воздействием ультрафиолетового излучения, то есть солнечного света. При попадании такой жидкости на кожу может возникнуть ожог. Об этом 360.ru рассказал главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов. Он подчеркнул, что именно этим опасен борщевик Сосновского.

«Когда растения уже достаточно высокие, а люди ходят без футболок и касаются их голыми руками, то сок попадает на открытые участки кожи, которая получает повреждения», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Маслов опроверг миф, что сок борщевика Сосновского токсичен только во время цветения. Он пояснил, что зонтик на стебле появляется летом, когда солнце очень яркое, а погода жаркая. Поэтому люди чаще обжигаются ядовитой жидкостью сорняка именно в это время года. «Это достаточно агрессивное растение само по себе. Его семена сохраняются в почве достаточно долгий промежуток времени. Даже если основной куст поднимет, начнут прорастать новые, поэтому избавиться от него достаточно сложно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Могут ли оштрафовать за борщевик на участке

Штрафы за появление на участке борщевика Сосновского пока ввели не во всех регионах России. Но в некоторых субъектах эта норма уже действует. Московская область стала первой, обязавшей землевладельцев бороться с опасным сорняком. Штрафы там ввели еще в 2018 году.

Сейчас сумма составляет пять тысяч рублей для физических лиц и от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей — для юридических, к которым отнесли председателей садовых некоммерческих товариществ. Точная цифра зависит от степени зарастания территории.

Фото: Борьба с борщевиком в Подмосковье / Медиасток.рф

Кроме личных участков, дачники и жильцы коттеджных поселков должны самостоятельно избавляться от опасного растения на территории общего пользования, а также на находящихся на их территории заброшенных полях. За уничтожение борщевика Сосновского на областной и государственной земле отвечают власти региона. В этом году первый этап обработки территорий начнется в начале мая. От сорняка обработают более 23,6 тысячи гектаров земли в Подмосковье. Работы займут полтора месяца.

В конце июня участки, где найдут борщевик, начнут обрабатывать снова и продолжат до сентября. Это связано с повышенной адаптацией сорняка к окружающей среде.

Фото: РИА «Новости»

На федеральном уровне штрафы за борщевик пока не ввели. Законопроект, вводящий штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей для граждан и от 400 до 700 тысяч рублей — для юридических лиц, находится на рассмотрении Госдумы. Пока он прошел только первое чтение.

Как избавиться от борщевика на даче

Самый простой способ избавления от борщевика — использование химических препаратов прямого действия, заявил в комментарии 360.ru главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов. «Второй способ — это физический, выкапывание растения. Но делать это нужно в резиновых, а не тканевых перчатках, чтобы кожа не контактировала с соком. И ни в коем случае нельзя это делать в солнечную погоду», — предупредил он.

Самое главное при выкапывании — не забывать про корень. Он прорастает достаточно глубоко, и если его оставить в земле, то на следующий год на том же месте снова появится высокий куст.

Самое опасное в борщевике — его семена, которые он раскидывает для захвата территории, поэтому до цветения кустов их лучше скашивать. Полностью от сорняка избавиться не удастся, но это не даст ему распространиться дальше.

Фото: РИА «Новости»

Хороший эффект может дать полная перекопка земли, которая уничтожит корни опасного растения, а чтобы оставшиеся семена не взошли, участок нужно засадить плотным дерном, через который стебель не сможет прорасти.

Также землю можно накрыть плотным геотекстилем и оставить так на несколько лет. Пробивающиеся ростки погибнут из-за отсутствия света, а земля освободится от опасного сорняка. Но лучше всего использовать все способы сразу, а также скооперироваться с соседями, чтобы рядом не было новых ростков, распространяющих семена. Страдающих от борщевика Сосновского дачников обнадежил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. В интервью телеканалу «Россия 24» он рассказал, что подведомственный научный институт работает над созданием биопестицида на основе грибов, способных подавить опасный сорняк. Новое вещество выйдет на рынок уже в 2025 году.