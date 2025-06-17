17 июня 2025 20:25 Гигантские виноградные улитки атаковали Москву и Подмосковье. Стоит ли беспокоиться? Биолог Чумаков рассказал, несут ли в себе угрозу виноградные улитки 0 0 0 Фото: Секрет фермы: как подмосковный фермер привлекает туристов экзотикой, 3 часть / Медиасток.рф Эксклюзив

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Массовое нашествие гигантских виноградных улиток заметили жители Москвы и Подмосковья. Моллюски размером с ладонь поедают не только виноград, но и другой урожай. Некоторые переживают, что они могут быть переносчиками паразитов или болезней. Что это такое, как они размножаются, чем питаются и стоит ли местным жителям их опасаться — в материале 360.ru.

Что известно о виноградных улитках Виноградная улитка — наземный брюхоногий моллюск, подкласс легочных улиток семейства гелицид. Ее родиной считается Центральная и Юго-Восточная Европа. Обитает в зарослях кустарника, на светлых лесных опушках, в садах и парках. Улитки активны с весны до первых холодов. На зиму они зарываются в почву, где впадают в анабиоз.

Интересно В природе виноградные улитки живут в среднем семь-восемь лет, исключение — 20 лет. Самая старая улитка жила 30 лет, однако это была домашняя особь. В природе виноградные улитки живут в среднем семь-восемь лет, исключение — 20 лет. Самая старая улитка жила 30 лет, однако это была домашняя особь.

Улитки — гермафродиты. Они спариваются весной и в начале осени. Моллюски откладывают яйца в почву на глубину 5-10 сантиметров. Во время вылупления диаметр раковины потомства составляет 2-2,5 миллиметра. Когда особь полностью сформируется, она съедает скорлупу яйца и выползает на поверхность. Она достигает ее через 8-10 дней. Все это время питается почвой. За улитками охотятся ежи, землеройки, ящерицы, кроты, некоторые виды жуков.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Почему Москву и область атаковали виноградные улитки Виноградные улитки в Московской области не новость, рассказал 360.ru энтомолог и биолог Роман Хряпин. «Раньше они были локальной редкостью — и встречались всего в двух-трех местах в регионе. Но сейчас их много», — указал эксперт. На популяцию виноградных улиток в этом году повлияли благоприятные для вылупления потомства погодные условия, отметил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта доктор биологических наук профессор Петр Чумаков. «Поэтому и произошел подобный катаклизм. Все-таки это естественный процесс их появления», — пояснил ученый. Хряпин предположил, что улитки могли уползти из улиточных ферм. «Контролировать каждую улитку на ферме проблематично. Они могли просто убегать и, поняв, что окружающая среда относительно лояльна, начали размножаться, появились дополнительные поселения», — объяснил свою версию биолог.

Фото: Секрет фермы: как подмосковный фермер привлекает туристов экзотикой, 3 часть / Медиасток.рф

Надо ли бояться виноградных улиток Человек уже давно подружился с этими моллюсками. В их мясе содержится много белка, полезные жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. По этой причине улиток выращивают в искусственных условиях для использования в кулинарии. Существуют целые улиточные фермы. Их держат в домашних условиях в качестве питомцев. Также из них выделяют экстракт гелицидин, который используется в медицине как бронхорелаксант. Тем не менее виноградную улитку считают вредителем, ведь она питается молодыми побегами сельскохозяйственных культур, в частности винограда. По этой причине в странах Северной и Южной Америки с ней борются, а ввоз моллюсков на эту территорию запрещен. Но в России улитки наносят урожаю не такой большой урон.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«В нашем регионе виноград — нераспространенная культура. Появление большого количества улиток в Подмосковье — природный феномен, за которым будет интересно наблюдать. Но ничего опасного в них для человека нет», — отметил Чумаков. В нетронутых экосистемах они не приносят вреда, подтвердил Хряпин. Однако в окультуренных человеком местах могут начать размножаться и поедать урожай. «Тогда нанесут вред в лесах, садах, парках, где есть измененная человеком природа. Культурные растения же становятся их пищей», — пояснил биолог. По его мнению, есть риск большого урона от улиток только при высокой численности и на определенных участках. В Сети гуляют слухи, что виноградные улитки иногда переносят болезни или паразитов, которые передаются человеку. Хряпин заверил: у этих моллюсков нет никаких инфекций.

Фото: Медиасток.рф

Как бороться с виноградными улитками Если же они сильно досаждают собственникам земельных участков, то существует несколько способов от них избавиться. Улиток можно собирать вручную. Обычно их много ранним утром и поздним вечером. Нужно использовать перчатки и класть моллюсков в контейнеры.

Интересно Как вариант следует расставить ловушки. Например, ветошь, старые мешки, смоченные пивом или фруктовым нектаром, листья капусты, доски. Обычно днем улитки прячутся в укрытия, поэтому вечером их легко собрать. Как вариант следует расставить ловушки. Например, ветошь, старые мешки, смоченные пивом или фруктовым нектаром, листья капусты, доски. Обычно днем улитки прячутся в укрытия, поэтому вечером их легко собрать.

Между грядками организовывают препятствия для передвижения моллюсков. Например, кладут яичную скорлупу, мелкий гравий. Острые края ранят мягкое тельце особи, и улитки будут избегать места с посадками. Некоторые расставляют вокруг грядок желобки с водой — вредители не умеют плавать и просто не доберутся до садовых культур. Кроме того, существуют химические препараты, которые борются еще и со слизнями. Их применяют, если популяция очень большая. Действующее средство — метальдегид — проникает в кожу улиток через почву или с пищей, приводит к обезвоживанию и гибели. Существуют народные средства. Говорят, что улиток убивает кукурузная мука, а нашатырный спирт отпугивает вредителей. Отличной профилактикой против любых видов слизней и улиток станут периодическое рыхление междурядья, своевременная уборка травы и осушение переувлажненных участков земли.