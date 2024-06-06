Сегодня 17:28 От Волги до Енисея. Где можно и нельзя ловить рыбу в 2024 году Юрист Комсолев рассказал, какие снасти разрешены для рыбалки в 2024 году 1 0 0 Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / Global Look Press Экология

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В России начался сезон активной рыбалки. Однако, прежде чем отправляться с удочкой на водоем, придется изучить новые правила. Какой закон регламентирует рыбалку, как рыбачить в нерестовый сезон, какие снасти разрешены в 2024 году, выяснил 360.ru.

Правила любительской рыбалки в 2024 году Бесплатная рыбалка С 1 марта 2024 года вступили в силу корректировки законов «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и «О любительском рыболовстве». Правила рыбалки прописали для каждого рыбохозяйственного бассейна отдельно в приказах Минсельхоза или Росрыболовства. В России их восемь: Азово-Черноморский (Ставрополь, Волгоград), Байкальский (Бурятия, Иркутск), Волжско-Каспийский (Астрахань, Московская область), Восточно-Сибирский (Якутия, Хабаровский край), Дальневосточный (Амурская и Сахалинская области), Западно-Сибирский (Свердловская область, Красноярск), Западный (Карелия, Санкт-Петербург) и Северный (Мурманск, Архангельск). Основным нововведением стал запрет на взимание платы за любительскую ловлю рыбы на водоемах, которые находятся в муниципальной или федеральной собственности.

Интересно На водоемах общего пользования нельзя брать плату за рыбалку. На водоемах общего пользования нельзя брать плату за рыбалку.

«Под любительской рыбалкой мы понимаем ловлю рыбы для себя, а не для продажи. В разных регионах России это разное количество рыбы», — рассказал 360.ru судья в отставке и юрист Владимир Комсолев. Это правило не распространяется на промышленную ловлю, то есть добычу рыбы для предприятий.

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Ранее предприниматели могли брать у государства или муниципалитета пруды в аренду, чистить их, предоставлять рыбакам услуги. Сейчас это недопустимо, а все договоры расторгли.

Платная рыбалка Деньги за рыбалку нельзя брать, но можно купить участок, вырыть на нем пруд и сделать его платным. Кроме того, на водоемах общего пользования можно оказывать услуги — например, сдавать в аренду снасти, беседки. «Если пруд находится на частном земельном участке или агентство организует отдых с рыбалкой, ловля рыбы будет платной», — пояснил Комсолев.

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Где нельзя ловить рыбу в 2024 году Удить рыбу ни в коем случае нельзя, если водоем находится на охраняемой территории или в собственности Минобороны. Запрещено рыбачить на водоемах для прудовой аквакультуры, расположенных в государственной или муниципальной собственности. «Рыболовный участок сформирован в Дальневосточном, Северном или Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Там любительское рыболовство разрешено при наличии путевки», — уточнил юрист.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / Global Look Press

Какие снасти разрешены в 2024 году С этого года в России можно удить рыбу с помощью удочки с поплавком, донной удочки или фидера, спиннинга, на живца, мормышку либо на бомбарду. Последние четыре снасти запрещено использовать во время весенней рыбалки. Нельзя ловить рыбу сетями, глушением динамитом, электроудочками, капканами и другими браконьерскими способами.

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Штрафы для рыбаков в 2024 году Рыбак может получить штраф, если нарушит правила ловли, будет ловить без лицензии и в особенно крупных объемах, использовать запрещенные снасти. В зависимости от нарушения размер денежной санкции может составить от 500 рублей до 300 тысяч. В некоторых случаях наказание может предусматривать уголовную ответственность. Тогда любителя свежевыловленной рыбы лишат свободы на срок до трех лет со штрафом до миллиона рублей. Таким нарушением посчитают использование взрывчатки или электроудочки.

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Популярные вопросы о рыбалку Можно ли ловить рыбу во время нереста? Во время нереста ловить рыбу можно только на удочку или спиннинг. Можно рыбачить в лодке? Удить рыбу из лодки во время любительской рыбалки запрещено. Перевозить снасти в лодке можно, но они должны быть в сложенном виде. Также на лодке можно кататься в нерест, если не нарушать запрет в определенном регионе, перевозить в ней улов. Можно ли рыбачить с острова? Допускается.