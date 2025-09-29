Фейк: в Москве зафиксировали нашествие божьих коровок-арлекинов

Фейк

В Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве фиксируется нашествие божьих коровок-арлекинов. Насекомые полчищами забираются в жилища и представляют опасность для людей, так как соприкосновение с их выделениями может привести к аллергической реакции, а попадание их яда в пищу — к отравлению.

Правда

На самом деле, никакого нашествия опасных насекомых нет. В комментарии ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин заявил, что проникновения божьих коровок в квартиры в Москве не фиксируется.

«Божьи коровки, несмотря на одиночный образ жизни в теплое время года, зимуют колониями. В поисках укрытия они могут проникать в здания через мелкие щели — например, в оконных рамах. В ряде случаев такие насекомые оказались в нескольких московских квартирах, что не свидетельствует о широкомасштабном явлении», — отметил Кунафин.

Специалист подчеркнул, что гипотеза о резком росте численности божьих коровок из-за «влажного лета» и, как следствие, увеличение популяции тли, не подтверждается в общенациональном масштабе, так как погодные условия этим летом существенно различались. В Москве, Сочи, Анапе, Новороссийске и Краснодаре, о которых говорится в некоторых постах, наблюдались разные уровни влажности и температуры.

Кунафин заявил, что божьи коровки не представляют опасности для человека. Если они оказались в квартире, рекомендуется аккуратно собрать их и выпустить на улицу в прохладное, но не морозное время — до наступления устойчивых холодов насекомые еще могут найти естественное убежище для зимовки.

В комментарии агентству городских новостей «Москва» Кунафин также объяснил, что с наступлением осенних холодов отдельные случаи проникновения божьих коровок в жилые помещения, в том числе в квартиры москвичей, действительно могут наблюдаться. Однако речь не идет о массовом явлении или нашествии. Божья коровка-арлекин, или Harmonia axyridis, — это инвазивный вид, то есть завезенный.

Раньше насекомых завозили в Европу из Восточной Азии для борьбы с тлей и другими паразитами, однако она попала и в Россию. Несколько лет назад она широко распространилась на юге, но начала появляться и в более высоких широтах. В отличие от обычной божьей коровки, арлекины умеют кусаться, и на месте укуса может проявиться аллергическая реакция.

Также, испытывая стресс, жучки могут выделять желтую жидкость, которая остается на поверхностях при попытке собрать их. Эти выделения тоже могут вызывать реакцию на коже. При этом большой опасности божья коровка-арлекин не представляет.

