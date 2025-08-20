Сегодня 13:24 Фейк: москвичам угрожает нашествие ядовитых пауков Появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей 0 0 0 Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com Экология

В Сети появилась информация о нашествии ядовитых пауков-ос в некоторых регионах России, включая Подмосковье. Их укус может привести к анафилактическому шоку. Действительно ли в московском регионе существует такая угроза, выяснил 360.ru.

Фейк В Сети появилось большое число постов и статей о том, что в ряде регионов Центральной России, в том числе в Московском регионе, наблюдается нашествие так называемых пауков-ос — больших ядовитых пауков с черно-желтой окраской, укус которых может вызвать анафилактический шок. Паук-оса носит название аргиопа Брюнниха, видовое имя пауки получили в честь датского зоолога и минералога Мортена Тране Брюнниха (1737—1827). Паук-оса — вид аранеоморфных пауков. Является представителем обширного семейства пауков-кругопрядов (Araneidae). Одной из характерных отличительных особенностей данной группы является их способность расселяться при помощи паутинок с восходящими потоками воздуха. Данная особенность биологии отчасти определяет заселение южными видами северных территорий. Таким образом, вопросов, как аргиопы Брюнниха так далеко и быстро проникли на северных территориях, хотя для них ранее было более характерно проживание в южных регионах.

Правда

При этом, несмотря на агрессивный окрас, аргиопы Брюнниха достаточно миролюбивы. Энтомолог Роман Хряпин в комментарии для aif.ru рассказал, при каких условиях паук может напасть на человека. Аргиопа Брюнниха является ядовитым видом пауков, но при этом не представляет серьезной угрозы для большинства людей. По отношению к людям они не агрессивны». Пауки-осы практически всю свою жизнь проводят в своей паутине. При этом паук может укусить только в порядке самозащиты, если человек вытащит его из паутины и начнет хватать пальцами. Укус достаточно сильный и очень болезненный, потому что этот вид ядовит. Припухлость, покраснение кожи может держаться до трех-четырех дней. В отдельных случаях может подняться температура. Особую опасность такой укус может представлять для аллергиков, поэтому лучше не пытаться брать этих пауков в руки. Как рассказал ТАСС сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко, чаще всего пауки-осы плетут паутину на травянистых растениях, на расстоянии около полуметра от земли, и, учитывая яркий окрас паука, вероятность случайно наступить на них практически равна нулю. «Если вы найдете такого на участке, можете оставить все как есть, ничего не случится, опасности нет», — заявил Мартыновченко. Специально пауки-осы не нападают, кусают, «только если схватить его в руку, сесть на него или наступить голой ногой». Паук-оса настолько неагрессивный, что его можно даже брать в руки, главное, при этом его не сжимать. «Но если убрать „соседа“ с участка все же хочется, а прикасаться к нему вы боитесь, для этого можно использовать обыкновенную банку с крышкой», — рассказал энтомолог. К тому же, рассказал Мартыновченко, аргиопы Брюнниха распространились в средней полосе за последние 10–15 лет.

Успокоили москвичей и в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы. По словам начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира города Москвы Сергея Бурмистрова, появление пауков-ос не представляет серьезной угрозы для москвичей. Аргиопы Брюнниха могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. В качестве меры предосторожности рекомендуется после укуса принять антигистаминное средство, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям. Бурмистров также отметил, что пауки-осы не нападают на человека первыми — они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают. Перед укусом паук, как правило, сигнализирует о тревоге, раскачиваясь на паутине, давая тем самым возможность отойти. После нападения он почти сразу скрывается, что делает его поведение скорее оборонительным, чем агрессивным. Таким образом, информация о том, что Москве угрожает нашествие ядовитых пауков, не соответствует действительности. Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.