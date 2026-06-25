Фейк: Билл Гейтс оказался виновным в изменении климата

В соцсетях завирусилось видео с участием блогера Виктории Бони, где она возложила на основателя Microsoft Билла Гейтса ответственность за изменение климата. Телеведущая со ссылкой на сюжет Fox News утверждала, что самолеты распыляют над населением ядовитые вещества, но это оказалось неправдой.

Фейк

Боня привлекла внимание аудитории своим видеороликом, в котором обрушилась с критикой на основателя Microsoft Билла Гейтса, который якобы виноват в изменении климата.

Блогер заявляла, что следы в небе после самолетов — это распыленные кальций и карбонат в атмосфере. Далее она говорит, что происходит это в рамках проекта Гейтса по солнечной геоинженерии для изменения климата.

По мнению женщины, самолеты распыляют облака, которые отражают Солнце. Тонкий слой вещества отражает Солнце, подобно тому, как густые облака во время извержения вулкана закрывают Солнце.

Далее Боня показала небосвод в одной из стран, где плотно пересекаются белые инверсионные следы самолетов разной ширины. При этом голос за кадром утверждает, что все это делается специально, чтобы травить людей.

Далее автор видео призвал отказаться от пластиковой посуды и от бумажных стаканчиков, которые внутри покрыты пластиком. Якобы микропластик находят даже в плаценте человека, а не только во внутренних органах, не участвующих в воспроизводстве.

В качестве вишенки на торте Боня посоветовала на ночь отключать Wi-Fi роутеры и выключать телефон, ставить его на авиарежим и убирать подальше от себя. По мнению блогерши, таким образом последователи смогут восстановить энергетический уровень.

Правда

Боня продвигает утверждения, которые противоречат логике. Белые следы после самолетов — инверсионные следы, которые состоят из водяного пара, выброшенного из турбореактивных двигателей после сгорания топлива. По сути, это кристаллики воды, которые повисают в воздухе, а потом расходятся, распределяются, создавая ощущение растворяющегося следа. Как долго будет виден инверсионный след, зависит от условий окружающей среды.

Исследования показали, что никакого распыления химии за самолетами не происходит. При этом подобные теории получили распространение во время пандемии COVID-19, когда некоторые связывали белые следы после самолетов с распространением коронавируса. Подобные случаи описывал 360.ru.

Что же касается Билла Гейтса, то он действительно участвовал в финансировании исследования солнечной геоинженерии — теоретического метода отражения части солнечного света для смягчения потепления.

Гейтс имел отношение к проекту SCoPEx, который разработали ученые Гарвардского университета. Проект состоит в том, чтобы при помощи воздушного шара распылить частицы карбоната кальция на высоте 20 кмилометров в атмосфере над северным районом Швеции и создать рассеянную тучу.

Однако проблема микропластика реально существует, это подтверждают научные исследования. В России в рамках общей политики в сфере экологии ведется работа по снижению потребления пластика.

Таким образом, информация о том, что Билл Гейтс пытается изменить климат и параллельно травит население Земли, о чем заявила Виктория Боня в своем видео, не соответствует действительности.

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