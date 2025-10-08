Вышел сухим из воды. Почему Дурова не наказали за купание в запрещенном озере?

На днях основатель Telegram Павел Дуров опубликовал видео, на котором выходил из Кольсайского озера — объекта под защитой ЮНЕСКО. Несмотря на запрет купаться, предприниматель все же решил освежиться. Однако ожидаемого многими крупного штрафа не последовало. Почему так произошло и в чем особенность водоемов, выяснил 360.ru.

Из-за чего произошел скандал

В начале октября Дуров опубликовал видеоролик, на котором выходил из водоема. Позднее оказалось, что это одно из Кольсайских озер, которые охраняются ЮНЕСКО. Любые купания там находятся под запретом.

Основатель Telegram посетил Казахстан, где находится защищенный объект, чтобы поучаствовать в международном технологическом форуме Digital Bridge — 2025.

Предприниматель сообщил, что запускает специализированную лабораторию искусственного интеллекта на базе международного центра ИИ Alem.ai, который ранее открыл президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Что за Кольсайские озера в Казахстане

Это система из трех озер в северном Тянь-Шане на реке Кольсай. Они располагаются в Кегенском районе Алматинской области и находятся в 10 километрах от границы с Киргизией.