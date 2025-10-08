Вышел сухим из воды. Почему Дурова не наказали за купание в запрещенном озере?
На днях основатель Telegram Павел Дуров опубликовал видео, на котором выходил из Кольсайского озера — объекта под защитой ЮНЕСКО. Несмотря на запрет купаться, предприниматель все же решил освежиться. Однако ожидаемого многими крупного штрафа не последовало. Почему так произошло и в чем особенность водоемов, выяснил 360.ru.
Из-за чего произошел скандал
В начале октября Дуров опубликовал видеоролик, на котором выходил из водоема. Позднее оказалось, что это одно из Кольсайских озер, которые охраняются ЮНЕСКО. Любые купания там находятся под запретом.
Основатель Telegram посетил Казахстан, где находится защищенный объект, чтобы поучаствовать в международном технологическом форуме Digital Bridge — 2025.
Предприниматель сообщил, что запускает специализированную лабораторию искусственного интеллекта на базе международного центра ИИ Alem.ai, который ранее открыл президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Что за Кольсайские озера в Казахстане
Это система из трех озер в северном Тянь-Шане на реке Кольсай. Они располагаются в Кегенском районе Алматинской области и находятся в 10 километрах от границы с Киргизией.
Озера называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Они окружены хвойным лесом. Глубина — около 50 метров, в них обитает радужная форель.
Система состоит из трех водных объектов:
- Третье озеро находится на высоте 1818 метров. Его длина составляет один километр, ширина — 400, глубина — 39 метров;
- Среднее, или второе Кольсайское озеро, также Мынжылгы. Располагается на высоте 2252 метров. Его считают самым большим из трех;
- Чтобы добраться до первого Кольсайского озера, или Верхнего Кольсая, нужно подняться на высоту 2850 метров.
Озера располагаются на территории национального парка «Көлсай көлдері», что переводится как «Кольсайские озера». Объект входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Почему в Кольсайских озерах запрещено купаться
Кольсайские озера открыты для туристов. Можно ходить там пешком, кататься на лошадях, в мае разрешена рыбалка, также не запрещено арендовать лодки и катамараны на первом озере.
Для посещения нужно заплатить экосбор. В некоторые зоны, например недалеко от второго озера, может понадобиться специальный пропуск погранслужб или местной администрации.
Купание во всех трех водоемах строго запрещено. На это есть несколько причин:
- сохранение хрупкой экосистемы объекта;
- очень холодная вода и сильное подводное течение — заплыв попросту опасен для жизни.
Почему Дурова не оштрафовали за нарушение
Штраф за купание в одном из озер Казахстана составляет 39 320 тенге (почти шесть тысяч рублей, или 73 доллара).
Однако бизнесмен вышел сухим из воды: администрация национального парка решила его не штрафовать.
Причина проста — никто из сотрудников парка не видел Дурова в воде. Фотография с геолокацией для руководства не показалась достаточным аргументом для штрафа.
Тем не менее в нацпарке провели внутреннее расследование по поводу того, почему такое вообще могло произойти. Возможно, последуют какие-то санкции по отношению к работникам организации. Однако на этом, кажется, скандал исчерпал себя.