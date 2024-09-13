Сегодня 15:20 Четвертый глобальный форум Ecumene откроется в Москве 16 сентября 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Экология

Экология

Технологии

Москва

Четвертый Глобальный форум Ecumene пройдет в Москве с 16 по 18 сентября. Генеральным партнером мероприятия по традиции стал Газпромбанк. О главных темах форума в интервью 360.ru рассказала первый вице-президент банка Екатерина Салугина-Сороковая.

Мероприятие состоится при поддержке ООН на площадке МИСИС. Программа форума включает 18 дискуссий по четырем трекам: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений. В обсуждениях примут участие более 140 спикеров из 30 стран мира.

Устойчивое развитие «Устойчивое развитие — это такая социально-экономическая и даже культурная концепция, которая работает на то, чтобы благополучие сегодняшнего поколения не отнимало это благополучие у поколений будущих», — рассказала топ-менеджер Газпромбанка. По ее словам, именно устойчивое развитие экономики сегодня становится точкой приложения усилий всех государств и бизнеса. Она подчеркнула, что внедрение такой концепции немыслимо без современных технологий. Поэтому главной темой форума заявлена технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

Спикеры форума Идейным вдохновителем мероприятия стал председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. «Уникальность форума, прежде всего, в том, что в нем участвуют признанные эксперты из множества стран — это те люди, которые формируют повестку, оказывают на нее влияние и глубоко в ней разбираются. Такой концентрированной международной представленности спикеров по теме устойчивого развития нет ни на одной другой площадке», — добавила Салугина-Сороковая. По ее словам, форум служит платформой для налаживания межстранового сотрудничества, и вопросы, прорабатываемые на площадке Ecumene, впоследствии ложатся в основу системной работы международных объединений, таких как БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Сама первый вице-президент Газпромбанка выступит модератором одной из сессий форума.

Технологии и их финансирование Банк организует две партнерские сессии — по технологической нейтральности и переходному финансированию. «Технологии сегодня играют определяющую роль для достижения глобальных целей устойчивого развития, поэтому необходимо стремиться к безбарьерному трансграничному обмену технологиями, которые позволяют решать экологические, социальные и экономические проблемы», — объяснила она. Говоря о переходном финансировании, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала, что в России, как и в странах БРИКС, например, существенная доля экономики приходится на отрасли со значительными выбросами парниковых газов. При этом страны пока не могут от них отказаться: они нужны для развития экономики и комфортного существования человека. «На сессии с партнерами из Китая, Индии, ЮАР и ОАЭ мы поговорим о справедливом энергопереходе и мерах, которые необходимо предпринять в ближайшие годы для перехода на рельсы низкоуглеродного производства, и о том, как привлекать инвестиции в такие проекты. «В этом году Газпромбанк в рамках председательства России в БРИКС инициировал разработку Концепции переходного финансирования для объединения с целью оформить рамки и критерии таких финансовых инструментов. Концепция уже согласована на площадке Делового совета БРИКС и на уровне министров экономики», — отметила Салугина-Сороковая.

Значение форума Говоря о задачах, исходя из которых банк поддерживает форум, Екатерина Салугина-Сороковая рассказала о важности развития международного диалога. «Форум — это один из элементов вовлечения участников ключевых секторов экономики в повестку. Основной своей задачей мы видим помощь клиентам в определении устойчивой стратегии и участии в новых рынках, которые возникают в рамках повестки. Собирая на своей площадке ведущих экспертов из огромного количества стран, мы, по сути, формируем партнерство и укрепляем позицию России на мировой арене в контексте глобальной повестки устойчивого развития», — заявила первый вице-президент банка. Все сессии форума будут записываться и идти в онлайн-режиме, а посмотреть их можно будет бесплатно, подключившись к трансляции на сайте ecumeneforum.com.

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