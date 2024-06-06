Сегодня 16:05 Ядовитый и очень живучий. Чем опасен борщевик и как он появился в России Биолог Кубарев: борщевик Сосновского представляет серьезную экологическую угрозу 0 4 0 Фото: Ottfried Schreiter/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press Экология

Законы

Госдума РФ

Сельское хозяйство

Ученые

Россия

МГУ

Борщевик Сосновского относится к сорным растениям и требует уничтожения, так как представляет серьезную угрозу для некоторых насаждений. В России распространен еще более опасный сорняк. Как его распознать и в чем опасность, разбирался 360.ru.

Что такое борщевик Борщевик Сосновского — зонтичное растение. Это «аборигенный» вид, его родина — Грузия. Внешне сорняк похож на безвредный сибирский борщевик. Раньше его добавляли в салаты и супы, откуда и появилось соответствующее название, рассказал 360.ru старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Евгений Кубарев. «Борщевик Сосновского распространился в результате антропогенной деятельности и представляет серьезную экологическую угрозу — в основном для биоразнообразия луговых растительных сообществ. Борщевик Сосновского угнетает рост развития других растений», — предупредил эксперт.

Фото: Christoph Schmidt/dpa / Global Look Press

Сорняк распространился на селективных территориях, заброшенных сельскохозяйственных полях, вдоль обочин дорог и на стихийных свалках. Борщевик может достигать шести метров в высоту и расти даже на Крайнем Севере.

Борщевик Сосновского могут использовать для производства силоса, который превосходит по своим кормовым показателям кукурузу. Из борщевика можно получать технический этиловый спирт — до 25 тысяч литров с гектара. Евгений Кубарев биолог

Как в России появился борщевик В послевоенные годы власти поставили задачу решить вопросы продовольственного обеспечения кормом домашних животных на Севере. Для этого стали использовать борщевик — растение обладает высокой продуктивностью, его урожайность составляет до 70 тысяч тонн с гектара. Коровы и овцы поедают его в основном весной, когда сорняк еще не накопил опасные для животных и человека яды, объяснил биолог.

Фото: Pxhere

В 1990-е годы, после распада СССР и временного отсутствия хозяйственной деятельности на полях, борщевик быстро распространился на нечерноземные зоны России. «С 2015 года находится в отраслевом классификаторе сорных растений и рекомендован к уничтожению на всех территориях», — добавил Кубарев.

Фото: Pxhere

Чем опасен борщевик Борщевик содержит токсичные вещества — фуранокумарины. Они вызывают отравление у животных, которые съедают растение, а также провоцируют ожоги и фотохимические дерматиты на коже человека, когда сок борщевика попадает на поверхность тела. Яд обладает мутагенным эффектом. Среди прочего ткани растения богаты белками и различными эфирными маслами. «Наличие борщевика Сосновского на земельных участках и вдоль дорог говорит о бесхозяйственности владельцев земельных участков. Во многих странах он признан инвазивным (специально или непреднамеренно распространенным на новых территориях и подвергающим угрозе существование другие виды — прим. ред.) сорным растением и подлежит уничтожению», — подчеркнул Кубарев.

Фото: Unsplash

Как бороться с борщевиком Существуют безопасные для экологии методы борьбы с борщевиком Сосновского. Прежде всего речь идет о регулярных агротехнических способах. Их разработали ученые и практики учебно-опытного почвенно-экологического центра МГУ имени Ломоносова. «Для полного избавления требуется соблюдать настойчивость в борьбе с борщевиком в течение семи лет», — подчеркнул Кубарев. Еще одним эффективным методом борьбы служит впрыскивание в корневище борщевика раствора смеси кислот. Вещества проникают глубоко в землю — до 1,5 метра. Но это достаточно трудоемкий способ, предупредил биолог. «Существуют, естественно, вредители борщевика — это некоторые виды тли, однако они не могут нанести ему серьезный урон из-за высокой скорости роста и набора биомассы», — добавил он.

Фото: Pxhere

Закон о борьбе с борщевиком Зимой Государственная дума одобрила законопроект, который обяжет владельцев участков бороться с борщевиком Сосновского. В пояснительной записке к документу подчеркнули, что, несмотря на предпринимаемые региональными властями меры, распространение сорняка в России не снизилось. Авторы законопроекта сочли причиной тому позицию владельцев земельных участков: либо они не проводят мероприятия по борьбе с растением, либо осуществляют их с нарушением сроков или способами, которые не влекут гибель сорняка. Также некоторые собственники не предоставляют доступ к участкам для обработки против борщевика.

Фото: Pxhere

При чем тут США Депутат Государственной думы от «Единой России» Тимофей Баженов допустил, что распространение на российских пустырях вредоносного борщевика «было частью бактериологической войны» со стороны Соединенных Штатов. «Пустыри, кладбища — все это долгое время находившееся в заброшенном состоянии земельное хозяйство покрылось борщевиком. Я не исключаю, что это было частью какой‑то бактериологической войны, направленной против нас Соединенными Штатами», — заявил парламентарий. Предположение своего коллеги развил депутат Владимир Бурматов. По его словам, борщевик разросся из-за развала сельского хозяйства в России — и этому поспособствовали американские власти. Стараниями представителей Белого дома агропромышленный комплекс и борьбу с растениями-вредителями «загнали в угол».

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Что опаснее борщевика Борщевик Сосновского не так опасен, как древесный сорняк клен ясенелистный. Его также называют американским кленом (Аcer negundo), рассказал Кубарев. Это растение завезли в Россию из Северной Америки более 200 лет назад. Клен ясенелистный бесконтрольно распространяется по городам европейской части России и даже в сибирском регионе. Он уже захватил Москву и Подмосковье. «Скорость роста составляет до двух с половиной метров в год. Клен американский распространяется самосевом, образуя плотные заросли во многих дворах, вдоль обочин дорог, вытесняя культурные растения. Клен американский разрушает фундаменты исторических зданий в центре Москвы, портит эстетический облик городов, растет вблизи тротуаров, в местах, неположенных для произрастания деревьев», — отметил биолог.

Фото: Unsplash

Растение обладает непрочной древесиной, поэтому клен американский чаще других деревьев падает на людей и автомобили во время сильного ветра. Весной от его пыльцы страдают аллергики. Экологи и ученые из МГУ и Главного ботанического сада Академии наук имени Цицина забили тревогу из-за распространения этого растения. «Написано немало литературы о вреде и опасности распространения данного сорного дерева. Разработаны методики борьбы, но пока отсутствует программа по борьбе с ним», — подчеркнул специалист. За лесами регионов России осуществляют минимальный уход, что приводит к значительным экономическим потерям и экологическим проблемам. Речь идет о распространении короеда, горении лесов и торфяников, заключил Кубарев.